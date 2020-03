ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόκτησε από τους πρώτους, με δωρεάν μεταφορικά έξοδα, την αυτοβιογραφία του Moby και κέρδισε κάτι μοναδικό από το Avopolis, χορηγό επικοινωνίας της έκδοσης!Μπες εδώ , κάνε την αγορά σου χρησιμοποιώντας το κουπόνι AVOPOLIS και θα παραλάβεις επιπλέον ένα αντίτυπο «Η Μουσική Βίβλος των '90s»!Η χρήση του κουπονιού ισχύει έως τις 31/3 ή τη λήξη των αποθεμάτων. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με την κυκλοφορία του βιβλίου.........................................Είναισε αυτήν τη ζωή, ότι κάνουμε τα περισσότερα πράγματα σαν να χρωστάμε ρέστα. Καλώς ή κακώς, ή απλώς ρεαλιστικά μιλώντας. Έτσι και τo Animal Rights: μοιάζει σαν ένας δίσκος που ο Moby χρωστούσε στη νεαρότερη εκδοχή του, σε κανέναν άλλο.Το ημερολόγιο δείχνει 1996. Και τα παιδιά που κάποια χρόνια νωρίτερα έλυσαν με τη σκηνή του Madchester, πλέον έχουν προσθέσει δειλά-δειλά το λήμμα «big beat» στο λεξικό τους (έστω όσοι από αυτούς δεν κολύμπησαν στα νερά της brit pop)., αλλά και το σημείο της ποπ κουλτούρας(γιατί αφότου συναντήθηκαν δισκογραφικά το 2018, κάποιες αναστολές θα έπρεπε να τις έχουν…).Σε μια στιγμή αναλαμπής, ο μικροκαμωμένος φαλακρός και λιγάκι μυστήριος ήρωάς μαςτων προηγούμενων δουλειών του, για να γυρίσει μία κι έξω το περίστροφό του (pun intended) και να «σκοτώσει» τα είδωλά του, αναβιώνοντάς τα. Αποφάσισε δηλαδή να κάνει σύνθημα τo «παίχτε hardcore (punk)» –με ολίγη από τον alternative ήχο της εποχής.Και, τελικά, το πείραμα πετυχαίνει;. Για παράδειγμα, ενώ ο Moby μοιάζει να έχει επιλέξει απαλότερα μέρη για να ανοίξει και να κλείσει τον δίσκο –σαν να θέλει να τονίσει μια αφηγηματικότητα που υπάρχει εκεί– τελικά περισσότερο σε «πετάει» εκτός, και χάνεται έτσι το κέντρο βάρους.Όσα όμως συμβαίνουν ανάμεσα στο αρχικό “Now Let It Go” και τα καταληκτικά “Living” και “Love Song For My Mom”, συνιστούν ένα ενιαίο σώμα. Το πρώτο στοίχημα που κερδίζει ο Little Idiot είναι το. Στις κραυγές του, αλλά και στις fuzz κιθάρες μπορεί να συμπυκνωθεί η απόσταση ανάμεσα στον οργισμένο έφηβο που κάνει στα κρυφά ναρκισσιστικέςμπροστά στον καθρέφτη και στον άντρα που περνάει όλα τα 20s του, το οποίο μοιάζει με την κατάκτηση του κόσμου.Γι' αυτό, όσο πιο πολύ τσιτώνει ο Moby στο Animal Rights, τόσο καλύτερα λειτουργεί. Όπως στο κολλητικό “Someone To Love” ή στο «straight-from-Washington-D.C.» “You”, κομμάτια ικανά να χρυσώσουν το χάπι στην 10άλεπτη υπερβολή των μερακλωμένων σόλο του “Face It” (4-5 λεπτά θα αρκούσαν). Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για τον δίσκο που όλοι (θα) θυμούνται. Ε, και δεν θα τους κατηγορήσουμε.Εκεί άλλωστε κρύβεται και η αλήθεια του Animal Rights: «Once I had my heroes / Once I had my dreams / But all of that is changed now»., ακόμη και με τον όποιο εγωκεντρισμό μπορεί να έχει ένα εγχείρημα που ανατρέχει στην εφηβεία σου και θέλει (έστω κι ασυνείδητα) να πιάσει τους ακροατές εξαπίνης, πέφτοντας ως μάννα εξ’ ουρανού. Τα εξωτερικά στοιχεία αγωνιούν μάλιστα να το υπογραμμίσουν:, η αγάπη του για τη μητέρα του στο κλείσιμο της αυλαίας (“Love Song For My Mum”) και μια υπενθύμιση για τους φίλους μας τα ζώα, πριν η 4g εποχή του επιτρέψει να γίνειΈχει πάντωςτο άλμπουμ, η οποία σε κάνει να το θυμάσαι ως ακόμα μία αξιομνημόνευτη (για τους λόγους της) περίπτωση όπου ένας μουσικός άλλαξε δέρμα από τη μία μέρα στην άλλη.Όταν 3 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το σπουδαίο Play (1999), εκτοξεύοντας στα ουράνια τόσο τον ίδιο τον Moby, όσο και την έννοια του sample, εκείνος έλεγε ότι ήθελε απλά ο κόσμος να ακούσει τη μουσική του. Στο Animal Rights, πάλι,–κι όσοι πιστοί προσέλθετε.Με ένα «» να αιωρείται προς πάσα πιθανή κατεύθυνση.