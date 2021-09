Μουσικά φεστιβάλ - οσονούπω και κινηματογραφικά - Comicdom, Pride, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά δρώμενα: ο αέρας της Αθήνας τις τελευταίες μέρες θυμίζει κάτι από εκείνη την πόλη που είχαμε κάπως θάψει μέσα μας με την πανδημία και τώρα που αρχίζουμε να την ζούμε ξανά σιγά σιγά, συνειδητοποιούμε πόσο πολύ μας είχε λείψει. Αυτή η Αθήνα που είναι γεμάτη επιλογές και πιθανότητες, που σφύζει από ζωή και ωραία τυπάκια, που πωρώνεσαι ξανά μαζί της και θέλεις να λιώσεις τους δρόμους της σα να είναι η πρώτη φορά.

Ένα από τα λάφυρα του Comicdom, που επέστρεψε μετά από καιρό, ήταν οι Μέρες Λατρείας, το graphic novel των Παναγιώτη Πανταζή και Γιώργου Γούση που περίμεναν πως και πως να το κυκλοφορήσουν στην συγκεκριμένη γιορτή των κόμικς. Αφηγείται την ιστορία του Τίτου, ενός έφηβου από την Αθήνα, που επισκέπτεται για ακόμη μία χρονιά το χωριό του το Πάσχα, αλλά αυτή την φορά παίρνει μία πολύ σοβαρή απόφαση με την παρέα του: να μην γυρίσουν στην Αθήνα αν δεν συμβεί αυτό το κάτι. Τρυφερό, μελαγχολικό σε σημεία και σίγουρα αστείο, οι Μέρες Λατρείας μας υπενθυμίζουν τη μαγεία, αλλά και τη μοναδικότητα του εφηβικού ρομάντζου, όταν όλα μοιάζουν τόσο ξεχωριστά και συναρπαστικά, μόνο και μόνο γιατί συμβαίνουν για πρώτη φορά. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να θυμηθείτε και δικές σας αντίστοιχες εμπειρίες κατά την ανάγνωση του, αλλά το μόνο βέβαιο είναι πως θα το λατρέψετε.

Δεν μπορώ να πω πως το ίδιο συμβαίνει με το Mr. Corman, τη σειρά δημιούργημα του άλλοτε hipster darling Joseph Gordon-Levitt, στην οποία αναλαμβάνει και χρέη σκηνοθέτη, αλλά και πρωταγωνιστή. Η τηλεοπτική σειρά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και προβάλλεται στο Apple TV+, αφηγείται την υπαρξιακή οδύσσεια του Josh, ενός δασκάλου τάξης δημοτικού, ο οποίος μπορεί να μην το λέει δυνατά, αλλά αισθάνεται αποτυχημένος που δεν έκανε τα όνειρα του πραγματικότητα, δηλαδή να κυνηγήσει την κάποτε αναδυόμενη, μουσική του καριέρα και κατέληξε να κάνει την δουλειά που “κάνουν όσοι απέτυχαν σε αυτό που ήθελαν”, όπως αναφέρει και ένας δευτερεύων χαρακτήρας της σειράς. Η ιδέα πίσω από το Mr. Corman ήταν να αποτυπώσει τα άγχη και τις αγωνίες ενός millennial στη σημερινή εποχή, αλλά στην πραγματικότητα νιώθω πως ο Joseph Gordon - Levitt είναι ακόμη κάπως κολλημένος στο παρελθόν και αδυνατεί να εκφράσει την πραγματικότητα με κοφτερό και ρεαλιστικό τρόπο. Υπήρχαν στιγμές στα επεισόδια που ένιωθα πως παρακολουθούσα το πως θα ήταν μετά από 10 χρόνια η ζωή του Tom από το “500 Days Of Summer” και πολύ φοβάμαι πως κάτι τέτοιο είχε ο Αμερικανός ηθοποιός στο μυαλό του. Το Mr. Corman αξίζει μία binge προβολή όταν ολοκληρωθεί, αλλά, πέρα από μερικά σημεία, δύσκολα θα σας δώσει υλικό για τις σκέψεις καθημερινής φιλοσοφίας που θέλει να προκαλέσει.







Χτύπησε κόκκινο το χιπστερόμετρο με την είδηση πως ο Jarvis Cocker σκοπεύει να κυκλοφορήσει μία συλλογή διασκευασμένων γαλλικών τραγουδιών εμπνευσμένη από το French Dispatch, το νέο φιλμ του Wes Anderson. Το άλμπουμ Chansons d’Ennui Tip Top θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτώβρη την ίδια μέρα που θα γίνει και η διανομή της ταινίας. Το πρώτο τραγούδι που μοιράστηκε μαζί μας ο Jarvis είναι το “Aline”, η μεγάλη, απαιχτή επιτυχία του 1965 του ερμηνευτή Christophe, και ο βρετανός δεν απογοητεύει - ακόμη και η αγγλογαλλική προφορά του σώζεται μπροστά στη φινέτσα που προσδίδει στο κομμάτι με τη λατρεμένη φωνή του. Βέβαια αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jarvis διασκευάζει γαλλικό τραγούδι, καθώς πίσω στο 2006 είχε συμμετάσχει σε μία συλλογή διασκευών σε τραγούδια του Serge Gainsbourg, και ο ίδιος μαζί με τον Kid Loco είχε δώσει την δική του εκδοχή στο “Je suis venu te dire que je m'en vais” με τίτλο “Ι Just Came to Tell You That I'm Going”. Εγγυημένη απόλαυση λοιπόν για το προσεχές βαθύ Φθινόπωρο.