Οι Judas Priest δημιουργήθηκαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και έμελλε να αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal.

Με εμβληματικούς δίσκους όπως τους Sin After Sin (’77) και Hell Bent for Leather (’78), αλλά και τα British Steel (’80), Point of Entry (’81), Defenders of the Faith (’84) και Painkiller (’90), θα μετατρεπονταν σύντομα σε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του heavy ήχου όλων των εποχών, με τις ζωντανές τους εμφανίσεις να αφήνουν εποχή.

Αν λοιπόν κι εσείς δεν βλέπετε την ώρα να απολαύσετε ζωντανά ύμνους όπως το “Breaking the Law”, “Living After Midnight”, “Heading Out to the Highway” και “You’ve Got Another Thing Coming”, τότε απολαύστε την εμφάνιση των Judas Priest στο Shrine Auditorium του Los Angeles από τον περασμένο Μάρτιο, λίγο πριν από την μεγάλη εμφάνισή τους στο Release Athens.