Μετά από 35 μήνες σιωπής ήρθε επιτέλους η ώρα η Πλατεία Νερού να ανοίξει και πάλι τις πόρτες της. Ξεκινάμε με εμφατικό τρόπο αφού στη σκηνή του Release Athens θα ανέβουν τρία συγκροτήματα που καθόρισαν τη μουσική τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το καθένα με το δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Οι Bauhaus, μια απ’ τις πιο σημαντικές μπάντες του σκοτεινού ήχου, έρχονται στη Αθήνα με την αρχική τους σύνθεση (Peter Murphy, Daniel Ash, David J. και Kevin Haskins) σε μια πολυαναμενόμενη συναυλία για σύσσωμο το μουσικόφιλο κοινό της πόλης, αφού η μια και μοναδικής τους εμφάνιση στην Ελλάδα συνέβη 40 χρόνια πριν.

Μαζί τους, το ξεχωριστό ντουέτο των αδελφών Reid, οι Jesus And The Mary Chain που αποτελούν μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης για δεκάδες νέα συγκροτήματα και φυσικά, οι Βέλγοι dEUS που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στα συναυλιακά δρώμενα της πολης.

Την ημέρα ανοίγουν με ιδανικό τρόπο, οι εξαιρετικοί Strawberry Pills και οι Youth Valley.

Πόρτες και ταμείο ανοίγουν στις 17:30

17:40 / Youth Valley

18:20 / Strawberry Pills

19:20 / dEUS

21:00 / The Jesus And The Mary Chain

23:00 / Bauhaus

Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά προς 40€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 47€.

Διάθεση εισιτηρίων:Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλα τα τελευταία νέα, χρηστικές πληροφορίες, αγορά εισιτηρίων από το www.releaseathens.gr

Αν χρησιμοποιήσεις το εισιτήριο που αγόρασες για τα φεστιβάλ του 2020 και 2021 για να πας στην ίδια ημέρα ή είσαι κάτοχος 2ήμερου, 3ήμερου ή του Full metal ticket , τότε αυτόματα παίρνεις ένα bonus δωρεάν κατανάλωσης, αξίας 5 έως 20€ , για χρήση στο χώρο του φεστιβάλ.

Oλες οι λεπτομέρεις από εδώ.

LINK: https://www.releaseathens.gr/5-euros-coupon/

Επωφεληθείτε απ’ τις προσφορές διημέρου για να παρακολουθήσετε περισσότερες ημέρες

του Release Athens 2022 με χαμηλότερο κόστος.

LINK: www.releaseathens.gr/prosfores/

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε ημέρα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



LINK: www.releaseathens.gr/viptickets_2022/