Το νέο του κομμάτι με τίτλο “The World Is in Need” παρουσίασε ο Liam Gallagher σε συναυλία του στο Blackburn, χθες 27 Απριλίου. Τη στιγμή κατέγραψαν φυσικά οι θαυμαστές του που βρέθηκαν στο κοινό, γεμίζοντας το διαδίκτυο με το απαραίτητο fan-shot footage από την ερμηνεία του.

Ο πάλαι ποτέ frontman των Oasis παρουσίασε ένα set 17 κομματιών, ξεκινώντας με το “Hello” των Oasis και συνεχίζοντας με διάφορα ακόμη κλασικά, όπως τα “Rock ‘n’ Roll Star”, “Slide Away”, “Live Forever” και “Wonderwall”.

Στη μέσα περίπου της συναυλίας, ο LG ερμήνευσε ακόμα ζωντανά για πρώτη φορά το πρόσφατο single του με τίτλο “Better Days”, ενώ το αφιέρωσε στον bandmate του, Bonehead, ο οποίος αυτήν την περίοδο κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες ώστε να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Η ερμηνεία του “The World Is in Need” ήρθε λίγο αργότερα, προετοιμάζοντας το κοινό για την κυκλοφορία του επερχόμενου δίσκου του, C’mon You Know.

Δείτε εδώ υλικό από τη συναυλία:

https://youtu.be/UuMHq0tlaPw

Liam Gallagher performing ‘The World’s In Need (new song) in Blackburn tonight



📹 y9_125 pic.twitter.com/ROJeUFnutO — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) April 27, 2022

Liam Gallagher performing Slide Away tonight in Blackburn, something special to experience that pic.twitter.com/gQWk5Yjy9c — Harry Gilbank (@Harry_gilbank) April 27, 2022

Ο Liam Gallagher έπαιξε τα κομμάτια:

‘Hello’

‘Rock ‘n’ Roll Star’

‘Morning Glory’

‘Wall Of Glass’

‘Shockwave’

‘Everything’s Electric’

‘Better Days’ (Live Debut)

‘Slide Away’

‘Stand By Me’

‘C’mon You Know’

‘The World Is In Need’ (Live Debut)

‘The River’

‘Once’

Encore:

‘Cigarettes & Alcohol’

‘Cast No Shadow’

‘Live Forever’

‘Wonderwall’