Είναι ένα από τα κορυφαία -και για πολλούς λάτρεις το κορυφαίο- συγκροτήματα του post – rock ήχου και μετράνε ήδη πάνω από 25 χρόνια ακατάπαυστης και αγαστής δημιουργικής πορείας, με μια ζηλευτά αξιόλογη και ουσιαστική δισκογραφία και δεκάδες λόγους κατάταξης στις λίστες με τα σημαντικότερα μουσικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Οι Σκωτσέζoι Mogwai δεν έχουν κερδίσει μόνο το στοίχημα του χρόνου, αφού επιδεικνύουν -μέχρι στιγμής- μια εντυπωσιακή διάρκεια και αντοχή για τα δεδομένα μιας μπάντας που γεννήθηκε στα ‘90s αλλά και αυτό της εξέλιξης, αφού σε κάθε τους βήμα καταφέρνουν κάθε φορά να ξεπεράσουν -με κάποιον τρόπο- τους εαυτούς τους: από το θορυβώδες ντεμπούτο τους Mogwai Young Team το 1997 στη διάδοχη στροφή εσωστρέφειας του Come On Die Young το 1999, από τη χρυσή ‘00s εποχή τους με την εμβληματική τριπλέτα των Rock Action, Happy Songs for Happy People και Mr. Beast στο παραγνωρισμένο ηλεκτρονικό ορόσημο του Hardcore Will Never Die, But You Will το 2011 και από τα ευλογημένα από τους Kraftwerk Rave Tapes του 2014 μέχρι το εντυπωσιακό και βαθιά συγκινητικό As The Love Continues του 2021 κάθε νέο album των Mogwai, θεωρείται από τους περισσότερους ως «οι καλύτεροι Mogwai μέχρι σήμερα».

Ίσως γι’ αυτό φέτος να τους έλαχε να μοιραστούν και τη σκηνή του Release Festival στις 15 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού με τον Nick Cave – έναν ακόμα μετρ της άοκνης δισκογραφικής μαγείας. Λίγο καιρό πριν τη μεγάλη αυτή συναυλιακή ημέρα και την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Mogwai στην Ελλάδα, μιλήσαμε με τον Barry Burns, πολυοργανίστα και βοκαλίστα της μπάντας από το 1998 έως και σήμερα, για το αποτύπωμα των 25 αυτών χρόνων, το As The Love Continues και τα παιχνίδια της προσαρμογής στις νέες και ραγδαία εναλλασσόμενες συνθήκες.

Πέρυσι οι Mogwai συμπλήρωσαν 25 χρόνια ενεργούς μουσικής δράσης – το εντυπωσιακό ορόσημο ενός τετάρτου του αιώνα. Ποιο είναι το «μυστικό» της διάρκειας; Είναι κάτι που το προσπαθήσατε, να μείνετε μαζί όλα αυτά τα χρόνια ή έγινε φυσικά, χωρίς κόπο; Δεν το έχουμε καταλάβει κι εμείς οι ίδιοι. Είμαστε καλοί φίλοι και μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί, να κάνουμε μουσική μαζί, μας ευχαριστεί. Και δεν υπήρχε ποτέ σε αυτό κάτι που να μας ανησυχήσει ή να μας προβληματίσει, εκτός φυσικά από το ότι -μοιραία- μεγαλώνουμε.

Έχετε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή σας ότι δεν γράφετε μουσική μαζί και ότι έχτε βρει έναν τρόπο αυτόνομης δημιουργίας, ότι δεν συνεργάζεστε σχεδόν καθόλου μέχρι να μπείτε στο studio. Πώς συνδυάζεται αυτή η μέθοδος με τη δομή και το δέσιμο χαρακτηρίζει τους Mogwai; Είναι αυτός ο λόγος, ίσως, που οι περιορισμοί της πανδημίας δεν φάνηκε να σας επηρέασαν ιδιαίτερα, δεδομένου και του εξαιρετικού τελευταίου album σας; Ναι, νομίζω ότι ο τρόπος που λειτουργούμε και γράφουμε δεν επηρεάστηκε καθόλου από τις συνέπειες της πανδημίας. Ίσα – ίσα μας έδωσε και ακόμα περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε τις συνθέσεις για το As The Love Continues, με τον τρόπο που δουλεύαμε, έτσι κι αλλιώς, μέχρι εκείνο το σημείο. Είμαστε συνηθισμένοι να δουλεύουμε μόνοι μας, ο καθένας μόνος του τα τραγούδια μέχρι να έρθει η ώρα της ηχογράφησης, οπότε για εμάς δεν άλλαξε τίποτα, δεν υπήρχε καμία διαφορά με το πώς δουλεύαμε πριν.

Πώς θα περιέγραφες το As The Love Continues ως μέρος της ιστορίας των Mogwai μέχρι σήμερα; Τι θέλατε να εκφράσετε με αυτόν τον δίσκο; Δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε συνειδητά, το να εκφράσουμε κάτι συγκεκριμένο, το τι θέλουμε να πούμε. Είναι κάτι πολύ πιο απλό, απλώς θέλουμε να γράφουμε τραγούδια, και να τα παίζουμε, να τα παρουσιάζομαι. Οπότε θα έλεγα ότι το As The Love Continues είναι απλώς το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην ιστορία μας.

Το As The Love Continues έκανε πρεμιέρα μέσω live streaming, προκαλώντας έντονες εντυπώσεις και βρίσκοντας μεγάλη απήχηση. Η υποδοχή αυτής της παρουσίασης ήταν πολύ θερμή και μεγάλο μέρος του κοινού δήλωσε βαθιά συγκινημένο. Πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία; Ήταν μια εναλλακτική οδός λόγω Covid – 19 ή είχατε εξαρχής αποφασίσει να το κάνετε έτσι; Ήταν πολύ περίεργο για όλους μας. Έγινε ένα reset στη ζωή όλου του κόσμου και όλα ξαφνικά ήταν νέα, νέα δεδομένα, νέες συνθήκες στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι το απολαύσαμε το ίδιο, αλλά έπρεπε κάτι να κάνουμε για να μπορεί να συνεχιστεί κάπως, με κάποιον τρόπο, η πραγματικότητα μας, η δικιά μας ως συγκροτήματος αλλά και του κοινού μας, των ανθρώπων που ακούν τη μουσική μας.

Έχετε διανύσει μια μεγάλη διαδρομή αυτά τα 25 χρόνια, με 10 studio albums και χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις. Πώς αντιμετωπίζετε την πρόκληση της εξέλιξης όλα αυτά τα χρόνια, που είναι και χρόνια τεράστιας τεχνολογικής προόδου; Δοκιμάζουμε πάντα καινούρια πράγματα, νέες τεχνολογίες, είναι κάτι που με ενδιαφέρει, προσωπικά, πάρα πολύ και επενδύω πολύ χρόνο στο να μαθαίνω τα καινούρια πράγματα που συμβαίνουν στον μουσικό κόσμο. Έχει γίνει, με πολλούς τρόπους, πολύ πιο εύκολο πια να γράψει κανείς και να ηχογραφήσει μουσική και αυτό θέλω να το χρησιμοποιώ ως πλεονέκτημα στον βαθμό που μπορώ. Και παρά το streaming και τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου ανθρώπου πιστεύω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ξοδεύουν χρόνο και κόπο στο να ακούνε τη μουσική. Μπορεί να συμβιβαζόμαστε μερικές φορές αλλά δεν νομίζω ότι μας δημιούργησε ποτέ μεγάλο πρόβλημα η τεχνολογία, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η εποχή των social media και το Metaverse, δεν είναι πράγματα που μας ανησυχούν. Δεν είναι ωφέλιμο να ανησυχείς για όσα δεν μπορείς να ελέγξεις με κάποιον τρόπο. Οπότε συνεχίζουμε να δουλεύουμε, και να πορευόμαστε με τη δουλειά μας.

Η εποχή μας δεν φέρνει μόνο τεχνολογία που δεν μπορούμε να ελέγξουμε αλλά και πολλές άλλες αστάθμητες εξελίξεις. Ένας ακόμα πόλεμος συνεχίζεται, όσο μιλάμε, ένας πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος που πολλοί πίστευαν ότι δεν επρόκειτο να ξανασυμβεί. Τι σκέψεις σου προκαλεί όλη αυτή η ιστορία; Με τρομοκρατεί η υπόθεση Πούτιν. Νομίζω ότι όλοι αισθάνονται παρόμοια, εκτός ίσως από τους Ρεπουμπλικάνους στην Αμερική που φαίνεται ότι ίσως σε ένα βαθμό και να διασκεδάζουν με αυτή τη γενοκτονία. Δεν είμαι «ειρηνιστής» και θα μου άρεσε πολύ να δω αυτόν που προκάλεσε όλη αυτήν την κατάσταση στην Ουκρανία να σέρνεται στους δρόμους. Και δεν φταίνε οι Ρώσοι γι’ αυτό που συμβαίνει – θα ήταν καλά βέβαια αν μπορούσαν να κάνουν κάτι γι’ αυτόν αλλά ζουν σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, που τρομοκρατεί και αυτούς τους ίδιους.

Ποια είναι η επόμενη πίστα για τους Mogwai; Είστε έτοιμη για το επόμενο τέταρτο του αιώνα; Ναι, φύγαμε.