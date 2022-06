1. The 1975 – The 1975 (2013)

Οι The 1975 είναι μια από τις πιο σημαντικές μπάντες για εμάς και ήταν ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μουσική. Θέλαμε αυτή την «ταύτιση» μεταξύ ακροατή και μπάντας που δημιουργείται από τα τραγούδια τους, να την πετύχουμε και εμείς με την δίκη μας μουσική και στο δικό μας κοινό. Τα τραγούδια τους μιλάνε για την νιότη, τα συναισθήματα και τα λάθη που κάνεις όταν είσαι νέος, γεμάτος δίψα για ζωή αλλά και την αναζήτησή του ποιος είσαι πραγματικά. Αυτοί οι 4 φίλοι από το Manchester βγάλανε το πρώτο τους άλμπουμ (και προσωπικό μας αγαπημένο) το 2013. Εμπνευσμένο από 80s ενορχηστρώσεις αλλά και έναν νέο και φρέσκο pop ήχο ο οποίος ήταν πρωτόγνωρος για την εποχή τότε αλλά συνεχίζει να εμπνέει πολλούς μουσικούς και του τώρα. Όνειρό μας είναι κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε. Ελπίζουμε σύντομα οι δρόμοι μας κάποια στιγμή να σμίξουν. Όπως καταλαβαίνεται ,περιμένουμε με ανυπομονησία το νέο τους άλμπουμ.

2. Interpol – Turn On The Bright Lights (2002)

Ένας ακόμα αγαπημένος μας δίσκος είναι το Turn on the Bright Lights των Interpol. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους αναδεικνύει τις πτυχές του σκοτεινού στιλάτου ήχου που δημιούργησαν συνδυάζοντας post-punk ήχους της δεκαετίας του 1980 όπως οι Joy Division, Echo and the Bunnymen και the Smiths με τα δικά τους στοιχεία. Οι ευέλικτες και μελωδικές μπασογραμμές του Carlos D που ξεχωρίζουν σε κάθε κομμάτι του δίσκου, η σκοτεινή και στιβαρή χροιά του τραγουδιστή Paul Banks σε συνδυασμό με τις 'κοφτερές' κιθάρες που γεμίζουν τον ήχο σχηματίζουν ένα σταθερό, δυναμικό και έντονο άκουσμα που αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Αναζητώντας και το επίσημο, κομψό στιλιστικό τους κομμάτι βασισμένο μόνο πάνω στην παλέτα του άσπρου και του μαύρου ήταν αναμενόμενο ότι θα παραμείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του ακροατή και τη δική μας.

3. Joy Division – Unknown Pleasures (1979)

Το πρώτο άλμπουμ των Joy Division, Unknown Pleasures. Ένας διαφορετικός για την εποχή ήχος. Πειραματικός, σκοτεινός και ποιητικός. Με την σπουδαία και ξεχωριστή φωνή του Ian Curtis αλλά και τον χαρακτηριστικό χορό του, να γίνεται θέμα συζητήσεις στις underground σκηνές της Αγγλίας αλλά και στον Τύπο. Στην εποχή μας θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και σπουδαίους δίσκους όλων των εποχών. Αναγεννήθηκε και έφτασε ψηλά μετά τον άδικο χαμό του Ian Curtis το 1980. Αφήνοντας πίσω κομμάτια όπως το “Disorder”, “New Dawn”.“Fades”, “Shadowplay” και πολλά αλλά διαχρονικά κομμάτια που δεν θα σβήσουν εύκολα από τις μνήμες μας. Με την νοσταλγία της εποχής και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Βρετανός μουσικός γράφει αυτό το "μανιφέστο" και "βουτάμε μαζί του στο σκοτάδι του". Η Μουσική αλλά και η αισθητική του άλμπουμ έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην μπάντα μας, αλλά και προσωπικά στον κάθε έναν μας ξεχωριστά. Καθώς ακόμα και η ζωή του Ian έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για μας. Φόρος τιμής εξάλλου στο κομμάτι μας “Road to the Light” γίνεται αναφορά στον Ian και στη «βουτιά» στο σκοτάδι μαζί του, «Dive in the dark, Ian by my side». Για εμάς οι Joy Division και το Unknown Pleasures μένει χαραγμένο στις μνήμες μας και μας ακολουθάει και στις ίδιες μας τις ζωές. Αυτοί οι άνθρωποι μας δώσανε την σπίθα μέσα από το έργο και την ζωή τους, να ακολουθήσουμε και να πετύχουμε και εμείς τα όνειρα μας.

4. Editors – Weight Of Your Love (2013)

Το συγκρότημα που μερικά από τα μέλη της μπάντας μας έχουμε δει τις περισσότερες φορές live και τους έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας. Το The Weight of Your Love είναι το πρώτο άλμπουμ των Editors που ηχογραφήθηκε στην Αμερική με παραγωγό τον Jacquire King (Kings of Leon, Tom Waits, Of monsters and men κλπ.). Έδωσε έναν διαφορετικό αέρα στην μπάντα και κέρδισε άξια υψηλές θέσεις σε όλα τα μεγάλα ραδιόφωνα σε Αμερική και Αγγλία αλλά και φυσικά στα μεγαλύτερα φεστιβάλ. Πολύ δυνατά singles όπως το “A Ton of Love” και φυσικά το “Sugar”, που ήταν το soundtrack του καλοκαιριού μας το το 2014. Φυσικά όμως και απίστευτα ακουστικά κομμάτια όπως το αγαπημένο “Nothing”. Είναι μια μπάντα που ελπίζουμε σύντομα να ανέβουμε στην σκηνή μαζί τους.

5. Wolf Alice – My Love Is Cool (2015)

Το 2015 βγάλανε το πρώτο τους album οι πολύ νεαροί σε ηλικία τότε Wolf Alice. Αγαπήθηκε κατευθείαν από την μουσική κοινότητα και κέρδισε άξια εξαιρετικές κριτικές για πρωτοεμφανιζόμενη μπάντα. Με επιρροές από την 1990s shoegaze μουσική σκηνή, με πολύ δυνατά φωνητικά και ενορχηστρώσεις που με το νεαρό της ηλικίας τους ενθουσίασαν και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις για το μέλλον. Δημιουργούν έναν δικό τους indie κόσμο μέσα στο album και σε ταξιδεύουν μέσα σε αυτόν. Είναι μια μπάντα που θέλουμε πολύ να δούμε λive. Με αγαπημένο κομμάτι του δίσκου και πολλών φαν ανά τον κόσμο το “Silk”.

6. Diiv – Oshin (2012)

Ένας επιπλέον δίσκος που μας έχει εμπνεύσει σαν group είναι, το ντεμπούτο των DIIV, ο οποίος άρχισε ως project του Cole Smith και υλοποιήθηκε με την ένταξη των Andrew Bailey, Colin Caulfield και Ben Newman σε αυτό. Οι χαρακτηριστικές μελωδίες της κιθάρας, σε συνδυασμό με τις έντονες μπασογραμμές του Ben και τα οριακά ambient φωνητικά του Cole, που σχεδόν χάνονται αλλά ποτέ εντελώς, κάνει την μουσική τόσο ευρύχωρη όσο και περικυκλωμένη. Έχουν καταφέρει να μας ταξιδεύουν σε έναν παλιό μουσικό κόσμο με νεανική αύρα μέσα από τους στίχους τους, που είναι σκόπιμα δομημένοι έτσι ώστε να εμφανίζονται ως διαχρονικοί προβληματισμοί.

7. Fontaines D.C. – Skinty Fia (2022)

Μια μπάντα η οποία παίζει στα ακουστικά μας για πολλά χρόνια τώρα συνεχόμενα. Μπορεί το Skinty Fia να έχει κυκλοφορήσει εδώ και μόλις λίγους μήνες, αλλά έχει καταφέρει πολύ γρήγορα να εδραιωθεί στους αγαπημένους μας δίσκους. Το NME τους έχρισε την καλύτερη μπάντα της χρονιάς. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν στηρίχτηκε στο radio friendly κομμάτι αλλά καθαρά και μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα. Κιθάρες shoegaze αναμειγμένες με τον δικό τους post punk ήχο όπου τους έκανε γνωστούς. Η φωνή του Grian Chatten είναι όπως πάντα αυστηρή σαν να απαγγέλει ένα σκοτεινό ποίημα, ενώ έρχεται σε απόλυτη αρμονία με την υπόλοιπη μπάντα. Είναι μια μπάντα που έχει να δώσει πολλά στο μέλλον και πιστεύουμε πως θα το κάνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα μοιράσουμε την σκηνή μαζί τους στις 15 Ιουνίου στο Release Festival στην Πλατεία Νερού.

Οι Royal Arch θα εμφανιστούν ζωντανά στη Πλατεία Νερού για τη δεύτερη μέρα του Release Athens Festival μαζί με τους Sugar For The Pill, Fontaines D.C, Mogwai και Nick Cave