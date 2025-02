Nostalgia Sessions: Classic albums of the 90s

The Weeknd – Hurry Up, Tomorrow

Σίγουρα είναι πολλοί περισσότεροι οι δίσκοι που σημάδεψαν τα 90s, εμείς όμως σε αυτό το επεισόδιο θυμηθήκαμε αυτούς και είπαμε να σας τους θυμίσουμε και να βάλουμε μπροστά την αναβίωση της punk rock στα ‘90s, ο μπλέξιμο της rap με την ψυχεδέλεια και το heavy metal σε indie μπάντες.

Πώς συνδέεται το όνομα των Skunk Anansie με παραδοσιακές λαϊκές αφρικανικές ιστορίες, ποιους κάλεσαν οι Bad Religion στο στούντιο, ενώ ηχογραφούσαν το Recipe For Hate, πώς προέκυψε το ερωτηματικό στους Therapy?, τι αποχαιρετούσε ο Billy Corgan στο Mellon Collie And The Ιnfinite Sadness, πώς μια παρέα στο Δυτικό Λονδίνο ένωσε τα ετερόκλητα στοιχεία που έφτιαξαν τους Senser, ποια τα ιστορικά γεγονότα πίσω από τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του ντεμπούτου των Rage Against The Machine με τον μοναχό που αυτοπυρπολείται, τι μπορείς να αναγνωρίσεις μέσα στα κομμάτια των Bloodhound Gang, ποια φράση κρύβεται πίσω από το ΟΚ Computer των Radiohead κι άλλα πολλά στο τρίτο επεισόδιο της σειράς “NOSTALGIA SESSIONS”...

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου και ακούστε το podcast στο MyPodcasts του Avopolis.gr