Οι Naxatras κυκλοφορούν το τέταρτο τους album, με τον ευφάνταστο τίτλο IV και δίνουν τα μυαλά στα χέρια του Επιτρόπου (δλδ τα δικά μου, αφού εγώ γράφω αυτό το κείμενο). Τα έγραψα αρκετά αναλυτικά και στο προηγούμενο Παρατηρητήριο. Κανείς δεν περίμενε, μετά από διάφορα που έχω σούρει σε αυτά τα ατιμούτσικα, ότι αυτή η συνέντευξη θα γίνει πραγματικότητα, όμως το νέο υλικό που μας παρουσίασαν και κυρίως η ευκολία με την οποία κάνω κωλοτούμπες, όταν κάτι μου αρέσει πραγματικά, δημιουργούν μια νέα εποχή στις σχέσεις Naxatras και Επιτροπής, οι οποίες εκκινούν με την πρόσκληση του Γιάννη (Κώνστα) Ντέλια στον Θάλαμο Επικοινωνίας. Έχω την εντύπωση ότι περάσαμε εξίσου πολύ όμορφα.

IV by Naxatras

Καλημέρα John, σε καλωσορίζω στον Θάλαμο Επικοινωνίας με τον Επίτροπο και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, ακόμα δεν έχω πειστεί ότι μιλάω με κάποιο μέλος των Naxatras, αφού μετά τον τελευταίο δίσκο αρχίζω να πιστεύω στις συνωμοσίες για απαγωγές πολιτών από εξωγήινους. Πώς μπορείς να με πείσεις ότι είσαι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που έπαιζε κάποτες στους Naxatras; Καλημέρα Επίτροπε! Τα σέβη μου! Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να στο αποδείξω. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάς με έναν πολύ πιστό κλώνο που έστειλαν οι εξωγήινοι στη θέση του, αλλά και πάλι δεν αλλάζει κάτι. Ίσα ίσα αποκτά και πιο πολύ ενδιαφέρον. Με τιμά πάντως το σχόλιο σου, ειδικά ως κάποιος που προσπαθεί να παίξει space rock.

Και μπορώ να πω ότι στο IV το παίζει και εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, φίλε εξωγήινε μπράβο ρε μλκ! Πάντως σίγουρα με τον Λέγκολας στο εξώφυλλο και τα space πληκτράκια, στήσατε ένα τρομερό crossover episode, για την αισθητική της μπάντας. Στο επόμενο album σας βλέπω κατευθείαν για afro jazz in Middle Earth. Για πες λίγο, όμως, πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή; Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε! Προσπαθούμε κι εμείς τα λαϊκά εξωγήινα παιδιά να κάνουμε κάτι πρωτοπόρο! Σχεδόν το πέτυχες το επόμενο βήμα μας. Αν έλεγες και θιβετιανό fusion θα ήσουν εντελώς μέσα! Η αλλαγή προέκυψε από την ανάγκη μας να εμπλουτιστούν, με ήχους, οι ιδέες μας και να φτιάξουμε ένα πιο δεμένο, σε δομή τραγουδιών, άλμπουμ. Και εφόσον πήγαμε προς εκείνη την κατεύθυνση προέκυψε μια πιο progressive λογική.

Αυτό το λιγότερο χασιματικό, το πιο νηφάλιο στυλ (ας το πω ευγενικά) για τα δικά μου γούστα, σας πάει πολύ περισσότερο και νομίζω αναδεικνύει τις ιδέες σας. Ο τίτλος του δίσκου, πως προέκυψχαχαχαχα, εντάξει πλάκα κάνω, εγώ τον δίσκο θα τον ονόμαζα The Battle of Crystal Fields. Αυτό είναι ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, όμως προφανώς δεν είχαμε την ίδια ιδέα, ε; Ο τίτλος που λες, μας ταλαιπώρησε πολύ. Και μετά από πολλή σκέψη είπαμε θα το βγάλουμε ‘ΙV’ γιατί δεν καταλήγαμε πουθενά. Αλλά στην τελική με λίγη φαντασία το 4 είναι για το 4ο μέλος. Και καλά. Το σκεφτήκαμε για το The Βattle of Crystal Fields όπως και για το ‘Journey to Narahmon’ αλλά αυτά τα κομμάτια είναι μέρη μιας πιο μεγάλης ιστορίας, οπότε θέλαμε κάτι πιο γενικό.

Μιας που το ανέφερες, το Narahmon τι ακριβώς είναι; Είναι δημιούργημα της φαντασίας του Chris RW για να ονομάσει ένα σχέδιό του για μας. Το ονόμασε “Temple of Narahmon”.

Δηλαδή είπε επί λέξη είναι ο Narahmon μου, Narahmon μου, Narahmon μου...; Εντάξει συγνώμη για αυτό, αλλά έπρεπε. Βασικά ίσως κάνουμε ολόκληρη συνέντευξη για αυτή την μλκια που μόλις ξεστόμισα. Αυτός είμαι. Δεν πειράζω κανέναν. (γέλια) Όλα υποσυνείδητα είναι καρφωμένα. Αδύνατο να ξεφύγεις!

Ας προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι που θα ήθελα βοήθεια για την πλήρη κατανόηση του. Omega Madness λέγεται και προφανώς είναι η βιρτουόζικη πρόταση για φασαίους το 2022. Θέλω να σταθώ στις κιθάρες και θέλω να μάθω, αν θα κάνετε σκέρτσα επί σκηνής. Π.χ να παίζετε πλάτη με πλάτη και θα σηκώνετε να δείχνετε τις πένες κτλ; Όταν θα ετοιμάσουμε ένα setlist πιο metal θα ετοιμάσουμε και τα ανάλογα χορευτικά. Μέχρι να γίνει αυτό θα σταματήσουμε να κουρευόμαστε για να πετύχουμε και την κατάλληλη εμφάνιση.

Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, φίλε Γιάννη. Πρέπει να είσαι μεταλλάς στην ψυχή. Να σοβαρευτώ λίγο και να σου θέσω την κανονική ερώτηση, η οποία είναι: Πώς γράψατε αυτή την μαγεία; Αυτό το κομμάτι ξεκίνησε με ένα riff που έπαιξα στην κιθάρα και όσο το έπαιζα σκεφτόμουν κάτι ανάμεσα σε Hawkwind και King Gizzard and the Lizard Wizard. Επίσης μου έβγαζε και kraut rock και surf rock. Οπότε λέω στα παιδιά αυτά είναι τα riffs και τα φαντάζομαι με μπλιμπλίκια. Το πιάσαμε όλοι μαζί και το φτιάξαμε. Με τον ειδικό στα σίνθια John Vagenas aka Ni Moya. Το κομμάτι ταίριαξε στην ιστορία για το ταξίδι του Λέγκολας, όπως τον αποκάλεσες και μιλάει για έναν simulation κόσμο τύπου Matrix, όπου όποιος γεννιέται μπαίνει εκεί μέσα με τη βία.

Πολύ ωραία η ιστορία σου. Τώρα άντε να μου δικαιολογήσεις το Radiant Stars...γιατί άμα έβαλες τον Λέγκολας σε retro funky pink floyd 70s noir matrix και εδώ, μανμου δεν με πείθεις. Το έβλεπα να έρχεται αυτό. Πέρα από μυστηριακές τελετές που κάνουμε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων μας αρέσει να πίνουμε και κανένα κοκτέιλ για να ελαφρύνουμε το κλίμα. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Γι´ αυτό και το funk. Το Radiant Stars είναι ουσιαστικά η συνέχεια από το Ride With Time, όπου στην ουσία ο ήρωας μιλάει με τον μέντορα ώστε να ξεκαθαρίσει στο κεφάλι του μια κατάσταση. Επομένως έρχεται μετά το funky σημείο που αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη και αισιόδοξη η ζωή του. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι σε έναν δίσκο που έχει 70’s prog λογική, ποικίλουν τα είδη μουσικής. Βλέπε Nektar για παράδειγμα.

Η αλήθεια είναι ότι αν ο κόσμος άκουγε περισσότερο funk θα ήταν πολύ πιο χαρούμενος. Μπράβο στον μέντορα. Μιας που είπαμε για μέντορες και '70s, προφανώς και δεν μπορείτε να βγείτε πλέον σε περιοδεία με τους Gong ή τους Ash Ra Tempel, όμως είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την αλλαγή στυλ έχετε ήδη στο μυαλό σας κάποιες σύγχρονες μπάντες που θα σας ταίριαζαν στο νέο σας ταξίδι; Ρίξε μου κάποιες, να σου ρίξω και εγώ κάποιες, αν τις έχουμε διπλές να τις ανταλλάξουμε... Ozric Tentacles, Shpongle, King Gizzard and the Lizard Wizard, My Sleeping Karma.

Βάζω τικ στο κουτάκι γνώσης Shpongle και τα υπόλοιπα τα σέβομαι. Να σου πω και τα αντίστοιχα τα δικά μου και θέλω τα σχόλια σου: Cranium Pie, Ring Van Mobius, Diagonal, Elder, Mildlife. Δεν ήξερα τους Cranium Pie οπότε ευχαριστώ για αυτό. Συμφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Με τους Elder έχουμε βρεθεί στο ίδιο stage σε διάφορα φεστιβάλ.

Και νομίζω ότι επίσης οι Elder στο τελευταίο τους άλμπουμ το πήγαν προς το prog, με την προσωπική μου άποψη να είναι, όχι τόσο επιτυχημένα όσο εσείς. Ένα από τα group που συνδυάζουν υπέροχα το psych, το prog και το heavy rock είναι οι Motorpsycho, τους οποίους εξυμνώ συχνά. Ίσως αυτούς έπρεπε να στους αναφέρω πρώτους πρώτους. Έχεις δίκιο για τους Motorpsycho , θα ήταν ωραίος συνδυασμός. Οι Elder θεωρώ κράτησαν παραπάνω το στοιχείο της ψυχεδέλειας και της ατμόσφαιρας, αλλά γενικά πήγαν όντως προς το prog. Γενικά πάντως μου αρέσει αυτή η στροφή στο prog που έρχεται και ελπίζω να μείνει γιατί θα ανοίξει κάπως το μυαλό της σκηνής! Και οι Kadavar έχουν υιοθετήσει τέτοια στοιχεία επίσης στα τελευταία τους.

Οι Kadavar πέρασαν από διάφορα συγγενικά στυλ, από χεβιμεταλλοντουμάδες, σε γλεντζέδες χεβιροκνρολαδες, πλέον έχουν γίνει πιο φαζαριστοί, γενικά δεν κάθονται καλά παιδιά. Και αυτό είναι κάτι όμορφο. Νομίζω ότι συνειδητά, γίνεστε και εσείς πιο άτακτοι. Έχει παίξει ρόλο σε αυτό, ότι ο κόσμος πλέον λόγω Spotify ακούει περισσότερα μουσικά είδη; Νιώθεις κ εσύ ως μουσικός την ανάγκη να καλύπτεις πιο πολλά πράγματα, όχι μόνο ως καλλιτεχνική ανάγκη αλλά και επειδή είσαι ακροατής (της μουσικής σου); Οι King Gizzard πχ έπαιξαν από thrash μέχρι fusion ξέρω’ γω... Εμείς σαν σχήμα με αυτό το mentality ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως. Ακούμε πάρα πολλές μουσικές γενικά και στη μουσική μας θέλουμε να βγαίνει αυτό. Η ανάγκη πάντως είναι και δική μου. Έχω την τάση να επιθυμώ να καλύπτω ένα μεγάλο φάσμα μουσικό, γιατί κυρίως με απελευθερώνει καλλιτεχνικά. Στη σημερινή εποχή πάντως γίνεται πολύ αυτό που λες και είναι πολύ όμορφο, γιατί αυτό είναι και η ουσία της rock μουσικής, να παντρεύει τα είδη.

Εννοείς ότι είναι προξενήτρα ή κουμπάρα; Καλή ερώτηση. Και τα δύο μου βγάζουν νόημα. Θα επέλεγα την προξενήτρα γιατί απλά φέρνει τα είδη πιο κοντά και μετά αποφασίζουν αυτά από μόνα τους για το αν θα προχωρήσουν σε γάμο.

Εγώ θα προτιμούσα κουμπάρα, γιατί όπως λέει και ο λαός ο κουμπάρος την κουμπάρα κτλ κτλ. Άσε που η προξενήτρα θέλει και χρήμα για να προσφέρει την υπηρεσία. Πάμε λίγο στο θέμα που όλους μας καίει. Περιοδείες, ζωντανές εμφανίσεις, γλυκό καλοκαιράκι. Τι έχετε ετοιμάσει; Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις στο βαν. Ετοιμαζόμαστε να πάμε Sofia για το πρώτο live της περιοδείας και συνεχίζουμε για ένα μήνα σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Αφού γυρίσουμε κάνουμε παρουσίαση Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα παίξουν και άλλες ανακοινώσεις σύντομα για καλοκαίρι και διάφορα φεστιβάλ.

Αφού αυτή την στιγμή σας πέτυχα στο βαν, θέλω να μεταφέρεις στα υπόλοιπα παιδιά τις ευχές μου για ένα υπέροχο live εκεί στην Βουλγαρία, σας συμβουλεύω να το φουλάρετε το βαν στην Βουλγαρία, μην πείτε: «έλα μωρέ θα βάλουμε μετά τα σύνορα». Να’ σαι καλά, Επίτροπε. Τα παιδιά σε ευχαριστούν! Εννοείται θα το φουλάρουμε, αυτά είναι τα αυτονόητα!

Να σας αφήσω λοιπόν, μην πάτε και στουκάρετε πουθενά και έχω τύψεις. Σε ευχαριστώ πολύ John, για την πολύ όμορφη αυτή επικοινωνία!!! Να’ σαι καλά κι εγώ το χάρηκα! Ωραίο vibe!