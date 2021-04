ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφού γιορτάσαμε τον έναν χρόνο Παρατηρητήριο, επιστρέφουμε στη δουλειά μας και συγκεκριμένα στον Θάλαμο Επικοινωνίας, που συνεχίζουμε με μεταλ καλλιτέχνες που εντυπωσιάζουν μέσα στην χρονιά. Πέρσι είχαμε τους Sacred Outcry, φέτος φαίνεται ότι τις εντυπώσεις κερδίζουν οι Silent Winter. Κι εμείς είμαστε εδώ να αναδείξουμε την δυναμική του δύναμη-μέταλ ή όπως το λέμε στα αγγλικά power metal. Ο Κυριάκος Μπαλάνος, βασικός συνθέτης και κιθαρίστας του γκρουπ εισέρχεται στον Θάλαμο και μας τα λαλάει πολύ όμορφα και αναλυτικά.

EMPIRE OF SINS by SILENT WINTER

Σε καλωσορίζω στον Θάλαμο Επικοινωνίας, συγχαρητήρια για το νέο σας δίσκο. Λογικά θα κονταροχτυπηθείτε με τους Helloween για τον γιουρο πάουερ δίσκο της χρονιάς κι αν με ρωτάτε, επειδή είμαι ενάντια στις κατασκευασμένες σουπερμπάντες των πολυεθνικών, τους κατουράτε και μάλιστα, χωρίς να έχω ακούσει νότα από τον δίσκο τους. Εσύ τι λες, τους έχετε τους Γερμανούς; Καλώς τα παιδιά! Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στον θάλαμο αερίων, εεε, επικοινωνίας ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν κατουράμε τις κολοκύθες και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας είναι η αλήθεια, δεν είναι πρωτάθλημα συγκροτημάτων, μουσική είναι και ο καθένας αφήνει την πρόταση του, εμείς είμαστε απλά ευχαριστημένοι με όλο το feedback και την υποστήριξη που βλέπουμε από όλους σας και αυτό μας φτάνει.

Χαίρομαι πολύ με την απάντηση σου αυτή, γιατί και εγώ στηρίζω έμπρακτα την από-ποδοσφαιροποίηση της μουσικής και μου δίνεις την καλύτερη πάσα για την επόμενη ερώτηση μου. Πάρε-Βάλε. Ως μια power metal μπάντα για να παίξεις μπάλα στα μεγάλα γήπεδα της σκηνής πρέπει να έχεις φρόντμαν, φορ δηλαδή υψηλού επιπέδου. Φαίνεται ότι ο Mike βελτιώνεται συνεχώς και σκοράρει στις καρδιές των μεταλλάδων. Πώς αισθάνεσαι με την παρουσία του στην μπάντα αυτή την στιγμή; Ευτυχώς που δεν σ ‘αρέσει το ποδόσφαιρο στην μουσική... Φυσικά και ξέρουμε ότι ο Μιχάλης είναι ένα δυνατό χαρτί στην μπάντα και ένας καλός frontman. Μην ξεχνάμε βέβαια πως είναι και session member και αυτό έχει μια οικονομική επιβάρυνση στην μπάντα η οποία προσπαθεί να επιβιώσει. Είμαστε πάντα σε συνεχή επικοινωνία για να βρούμε μια μέση τομή που να διευκολύνει και τις δύο μεριές ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Και εμείς χρειαζόμαστε τον Μιχάλη και αυτός εμάς, οπότε εφόσον πλέον η μπάντα έχει αρχίσει να ανεβαίνει σκαλοπάτια και να διευρύνει τους ορίζοντές της, καλό είναι να επανεξεταστεί όλο αυτό το θέμα. Τον Μιχάλη τον πίστεψα από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε. Πλέον εγώ κυρίως σαν συνθέτης έχω ένα όπλο που μου κάνει τις ιδέες μου πραγματικότητα οπότε θα δείξει το μέλλον.

Αχμ…Ξύνω πονηρά το μούσι μου και αλλάζω θέμα. Μια επίσης πολύ καλή κίνηση εκ μέρους σας ήταν το βίντεο για το τραγούδι "Empire of Sins". Δυνατή επιλογή σαν σύνθεση και το κλιπ μου θύμισε πολύ την αισθητική των videogames, συγκεκριμένα τα παιχνίδια Demons Souls και Dark Souls. Ακόμα και εκεί που παλεύουν οι ιππότες χωρίς να ακουμπάει κανένας κανέναν, ήταν λες κ έβγαινε από glitch του παιχνιδιού στο PS3. Χίλια μπράβο από μένα, συγκινήθηκα όταν το έβλεπα. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η χωροχρονική τηλεμεταφορά που επιχειρούν οι Silent Winter με τη μεσαιωνική θεματολογία, είναι σημαντικό να συνδέεται με βιντεοπαιχνιδια, ταινίες, βιβλία; Ούτε στις πανελλήνιες δεν είχα τέτοια ερώτηση. Είμαστε κατά της βίας γι’ αυτο βαράνε στον γάμο του καραγκιόζη οι ιππότες, μη μας χώσουν μέσα για υποκίνηση βίας. Πέραν της πλάκας, δυστυχώς οι στίχοι δεν σχετίζονται με το κλιπ, προσπαθήσαμε να δώσουμε την επική διάθεση που του αρμόζει αλλά αν γνωρίζεις καθόλου από 3D animation, το να κάναμε ακριβώς ό,τι λένε οι στίχοι θα κόστιζε κάτι χιλιάδες ευρώ, οπότε το πήγαμε απλά με την ατμόσφαιρα της μουσικής.

Πάντως κρίντζαρα πολύ λιγότερο σε σχέση με τον Andy Deris–Iron Man και τον εξωγήινο αγαπητικό του, στο αντίστοιχο βίντεο των Helloween. Συγγνώμη για τη διακοπή, συνέχισε. Σχετικά με την τηλεμεταφορά μέσα από την μεταλλική μαύρη τρύπα του σύμπαντος (;), εφόσον εγώ γράφω τα κομμάτια, κυρίως πρώτα συνθέτω την μουσική και μετά βγάζω οδηγό και στίχους. Δεν έχω ειλικρινά τίποτα στο μυαλό σαν θέμα, ό,τι μου κατέβει εκείνη την ώρα, αρκεί να νιώθω ότι αντιπροσωπεύει το μουσικό background. Τώρα αν αυτό είναι παιχνίδι, ταινία, βιβλίο ή η σεξουαλική ζωή των αφρικανικών ρινόκερων μου είναι παντελώς άγνωστο εκείνη την στιγμή.

Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό με την σεξουαλική ζωή των αφρικανικών ρινόκερων και δεν το έχει κάνει κάνεις μέχρι σήμερα. Ψηθείτε. Ενδιαφέρομαι. Επιμένω στο θέμα, γιατί θεωρώ ότι έχει ζουμί αυτή η σύνδεση. Όπως τα είπαμε και πέρυσι με τον Απαλοδήμα των Sacred Outcry, η fantasy θεματολογία, οι μεσαιωνικές αναφορές, η αρχαία ιστορία είναι σημαντικές θεματικές για το power metal. Όμως, παρατηρώ ότι ενώ ο κόσμος σε τεράστια αναλογία τα ακολουθεί σε σειρές, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια, η κατεξοχήν metal μουσική που τα εκφράζει είναι κάπως uncool αυτή την περίοδο. Γιατί συμβαίνει αυτό πιστεύεις; Τι πήγε στραβά στα 00s και μειώθηκε το ενδιαφέρον της νεολαίας; Δε θα έλεγα ότι πήγε κάτι στραβά, απλά ήρθε μια γενιά με μια τελείως διαφορετική τοποθέτηση στα πράγματα. Στη δεκαετία που μεγάλωνα, στα 80-90s, μην ξεχνάμε πως δεν υπήρχε ίντερνετ, κινητή τηλεφωνία, τόσες πολλές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Μας απασχολούσαν μόνο τα θέματα μιας ταινίας, ενός βιβλίου ή ενός παιχνιδιού αφού δεν υπήρχε και τίποτα άλλο. Επειδή στο μυαλό μας θεωρούσαμε ότι εξέφραζαν το δυνατό και ταυτόχρονα βίαιο ήταν λογικό ως μεταλλάδες να συνδέουμε παραγωγές τύπου Conan, Rambo, Βασιλιά Αρθούρο ,διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τη μουσική μας. Θεωρούσαμε ότι ένα εξώφυλλο όταν δεν έχει την δυναμική αυτή του υπερήρωα βάρβαρου μπολσεβίκου, δεν είναι μέταλ, άρα είναι και φλωριά, οπότε αναπόφευκτα οι στίχοι κυρίως στον power χώρο ήταν επικεντρωμένοι σε αυτά τα θέματα όπως στο death έπρεπε να μιλάς μόνο για κανιβαλιστικά και κάθε είδους νεκροψία, όπως αντίστοιχα στο black για τον μικρό βελζεβουλη. Με τον ερχομό του ίντερνετ και όλων των υπόλοιπων συνεπειών, η άμεση επαφή πλέον του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο διαμοίρασε τις κουλτούρες και τις απόψεις, αφού διευρύνθηκε ο διανοητικός ορίζοντας της σκέψης και σε άλλα θέματα. Βέβαια για να κλείσω γιατί έχει μπει ο Φρόιντ μέσα μου, εμείς είμαστε παλιά μυαλά, παραδοσιακοί και μας αρέσουν οι δράκοι.

Αφού δηλώσω εντυπωσιασμένος από την ανάλυση, να δηλώσω ότι μέσα στο ΚΨΜ έχω γνωρίσει αρκετούς νεαρούς που γουστάρουν δράκους και γρήγορα αμάξια. Βασικά έναν. Νομίζω τον ξέρω και εγώ αυτόν τον δράκοφίλο. Για τον ίδιο θα λέμε.

Ναι, δεν κρίνουμε. (Καρδούλα, ξέρεις ποιος είσαι.) Θα κλείσουμε με μια περίεργη ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία Yesterday με τα τραγούδια των Beatles, που ξαφνικά τους ξεχνάνε όλοι σαν να μην υπήρξαν ποτέ, εκτός από έναν άσημο βρετανο-ινδό μουσικό, ο οποίος τα κλέβει (μιας και μόνο αυτός τα ξέρει) και κάνει τεράστια καριέρα. Πες ότι αυτό γίνεται με εσάς και τους Manowar. Πως θα το διαχειριζόσουν; Ποιο κομμάτι θα έβγαζες από το Empire of Sins για να βάλεις το "Battle Hymn", ασουμε; Την ταινία φυσικά την είδα και να ξέρες πόσες φορές σκεφτόμουν να μου συνέβαινε αυτό. Αν όχι με Manowar, άντε με Maiden ρε παιδί μου ή έστω να μη θυμόταν κάνεις τα Keepers. Τέλος πάντων…Πρέπει αναγκαστικά να βγάλω κάτι; Δεν μπορώ να το βάλω κι αυτό σαν ένατο; Γαμώτο, θα κολλούσε απίστευτα μετά το ομότιτλο. Χμ…Επίσης, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει αυτό το σκηνικό γιατί να το έβαζα στο Empires of Sins ρε 'συ. Θα έκανα ένα ποτ πουρί με τα καλύτερα Manowar και θα έβγαζα καινούριο δίσκο…Τζάμι!

Now you’re talking…Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι...Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την όμορφη συζήτηση που είχαμε, ελπίζω και εύχομαι τα καλύτερα, έχεις τον λόγο για την αποφώνηση πριν αποχωρήσεις θριαμβευτής από τον Θάλαμο Επικοινωνίας. Εγώ ευχαριστώ για αυτή την ιδιαίτερη συνέντευξη και εφόσον αποχωρώ από τον Θάλαμο θα ήθελα να ήταν θάλαμος χρονομηχανής να μας πετάξει κάνα δυο χρονάκια μετά όταν, ελπίζω, θα έχει τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κανένα live, γιατί στο τέλος από τις πολλές ακυρώσεις, θα ξεχάσουμε τι παίζαμε. Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη, να περνάτε καλά, ζήστε όσο μπορείτε καλύτερα τον παράδεισο επί γης γιατί στην κόλαση μας περιμένουν ωραία πράγματα. Και όπως θα λέγανε οι φίλοι μου οι Manowar " they can't stop us, let’em try, for heavy metal, we will die".