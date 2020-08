Ήσυχες Ποπ Μέρες του Αυγούστου #5

Μου ζήτησαν από τα κεντρικά να γράψω για μια ταινία, μια σειρά, έναν δίσκο και ένα βιβλίο για το φετινό καλοκαίρι. Ό,τι μπορεί λοιπόν να γεμίσει το βακανσιόν του καθενός μας, εκτός και αν αυτά σας είναι περιττά και σκοπεύετε να πλακωθείτε στις βιταμίνες και τους χυμούς για να βγάλετε 24ωρα ολόκληρα με έντονο σεξ, εντός και εκτός του καταλύματος που θα επιλέξετε, σε όποιο μέρος θα διακοπάρετε. Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Μια ταινία...

Coffee and Cigarettes (Jim Jarmusch, 2003)

Μπορεί να μην είναι της μόδας, αλλά, όπως όλοι οι νουάρ σκηνοθέτες έτσι και ο αγαπημένος Jim Jarmusch χρησιμοποιεί το κάπνισμα στους ηθοποιούς για να φτιάξει το κλίμα που θέλει στα φίλμ του. Εδώ που τα λέμε ο Jarmusch έχει κάνει διατριβή σε αυτό. Άσε που έχει προσθέσει και τους καφέδες στους οποίους όλοι γίναμε εξπέρ μέσα σε ένα βράδυ μετά την κρίση του 2008. Για να είμαι ακριβής, οι μισοί εξπέρ και οι άλλοι μισοί μπαρίστα. Μπαρίστα ρε φίλε. Το καλοκαίρι χρειάζεται την ελαφρότητα που του πρέπει, γι' αυτό και μια ταινία όπως το ασπρόμαυρο Coffee & Cigarettes του 2003 είναι ό,τι πρέπει. Εξαιρετικό καστ σε οργασμό ερμηνειών και ανάπτυξη χαρακτήρων που εξιτάρει γύρω απο nonstop καφέδες, τσιγάρα και πολλές συζητήσεις. Μερικές υπέροχες αυτοτελείς ιστορίες αγάπης και μίσους.

...ένα βιβλίο...

Charles Bukowski - Γυναίκες

Ο Charles Bukowski πάντα μίλαγε για τον εαυτό του. Δεν πέρασε και λίγα. Σπούδασε την ζωή στον δρόμο όπου μοίραζε γράμματα σαν ταχυδρόμος και στον έρωτα κάθε άλλο από μέντορας ήταν. Τα λέει όλα απολαυστικά στο βιβλίο του Γυναίκες που διαβάζω αυτό το διάστημα. Πήγαινε από πολιτεία σε πολιτεία, διαβάζοντας αστική ποίηση, χωρίς να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του στις γυναίκες με τις οποίες συνουσιαζόταν κατά καιρούς και που αντάλλασε σωματικά υγρά. Έτσι όμως είναι ο Bukowski και δεν κρύβεται. Εδώ είναι αστείος, γλαφυρός, ωμός και σκοτεινός.

...μια σειρά...

F Is For Family (Bill Burr, 2015-)

Όταν έπηξα με τα Dark και τα ρέστα και έψαχνα κάπου να γείρω μετά την λήθη του BoJack Horseman, έπεσα τυχαία στο F Is For Family -ευτυχώς, δηλαδή, να πούμε σε αυτό το σημείο. Μια απο τις πιο παλιές σειρές του Netflix (4 χρόνια) με καλά reviews και φοβερή ατμόσφαιρα. Με ρούφηξε και γι' αυτό την προτείνω με τα μπούνια. Αν σου αρέσει η δεκαετία του 1970, η μουσική τότε, η έξαλλη Αμερική, οι τρελές οικογένειες και η αλήθεια πίσω από κάθε ζωή που αλλιώς προγραμματίζεται και αλλιώς έρχεται, τότε αυτή είναι η σειρά σου. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Βλέπεται νερό, όχι μόνο λόγω της διάρκειας των επεισοδίων (20 λεπτά έκαστο) αλλά και λόγω της ροής του. Τα επεισόδια συνεχίζονται σαν ιστορία και ναι, είναι κινούμενο σχέδιο για μεγάλους που λέμε.

κι ένας δίσκος.

Hiroshi Yoshimura - Green (1986)

Αδιαμφισβήτητα το εξαιρετικό Green του Ιάπωνα πειραματιστή Hiroshi Yoshimura του 1986. Δίσκος με μεγάλη τιμή που επανεκδόθηκε αυτές τις μέρες από την Light in the Attic, πάλι σε βινύλιο. Στην κατηγορία ambient new age. με έντονο το στοιχείο των field recordings, αφού όλο το άλμπουμ απαρτίζεται από συνθέσεις στο στούντιο μαζί με εξωτερικές ηχογραφήσεις στη φύση. Δίσκος-αναφορά για το είδος και ταμάμ για το καλοκαιράκι σε πονηρές σκιές, πριν και μετά την βουτιά στην θάλασσα. Γενικότερα, ηρεμία παιδιά, την χρειαζόμαστε.