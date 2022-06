Η ανάγκη των σημερινών κατοίκων των σύγχρονων μεγαλουπόλεων είναι να βιώνουν την πόλη τους και το αστικό τοπίο πολυαισθητηριακά, να γίνονται οι δημόσιοι χώροι τόποι συνάντησης, δημιουργίας και ουσιαστικής απόλαυσης. Θέλουμε να ζούμε και όχι απλώς να κατοικούμε. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έρχεται στο Πεδίον του Άρεως για δεύτερη χρονιά, μετά την έκθεση “You and AI”, με τα “Plásmata: Bodies, Dreams, and Data”, από τις 23 Μαΐου μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2022, και μας εξοικειώνει λίγο περισσότερο αυτή τη φορά με την τεχνητή νοημοσύνη και μας ωθεί να ερμηνεύσουμε από την αρχή το ατομικό και το συλλογικό, το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο και –τελικά– το πλανητικό. H έκθεση αυτή κάνει την ψηφιακή τεχνολογία να εισχωρεί στο ανθρώπινο σώμα και ταυτόχρονα το επεκτείνει. Μας κάνει να αναρωτηθούμε πού βρισκόμαστε, πού ανήκουμε και κυρίως πώς θέλουμε να ζούμε.

Το Πεδίον Του Άρεως γίνεται μια όαση στο κέντρο της Αθήνας, ένας διαφορετικός «κήπος με τα αγάλματα» όπου οι ηλικίες των επισκεπτών μεταβάλλονται καθώς αφήνονται να απολαύσουν μια εμπειρία που μεταμορφώνει τον χώρο και τον χρόνο. “We are having the time of our lives” διαβάζουμε στο έργο που μας υποδέχεται στην έκθεση και καταλαβαίνουμε ήδη το μήνυμά της: ένας διαφορετικός πρωτόγνωρος διασκεδαστικός χώρος ψηφιακού ονείρου, ένας κήπος απαγορευμένων απολαύσεων που ικανοποιεί και ταυτόχρονα καταβροχθίζει και αναγεννά τα πλάσματα που είμαστε ή που θα θέλαμε να είμαστε. Με 25 διεθνή έργα μεγάλων διαστάσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και νέες αναθέσεις, περισσότερα από 250 τετραγωνικά μέτρα έργων LED, βίντεο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, 3D scanning, γλυπτά, φωτιστικές εγκαταστάσεις, mapping, ψηφιακές ταινίες, animation, τα εκθέματα μας βάζουν στη διαδικασία να αναλογιστούμε τον τρόπο που επιβιώνουμε μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την αντανάκλαση που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε, σε γνωστές διαδρομές αλλά και στα πιο απρόσμενα σημεία του πάρκου.

Μπορείς να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και να τα ανακαλύψεις μόνος σου ή να πάρεις μέρος στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα σου εξηγήσουν τα πάντα και θα απαντήσουν και στις τυχόν απορίες σου. Τα «Πλάσματα» σε προϋπαντούν από το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου και φτάνουν μέχρι το θέατρο του Άλσους και το πευκόδασος που υπάρχει πάνω από αυτό. Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να ανακαλύψουν το τμήμα του Πεδίου του Άρεως προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί όπου βρίσκεται το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και να περιπλανηθούν στα ψηφιακά περίπτερα και τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα παρτέρια και τα ξέφωτα που κρύβονται μέσα στο πάρκο.

Δεν είναι τυχαίο, αλλά πρόκειται για μια συνειδητή επιμελητική κατεύθυνση, που επιτρέπει στον επισκέπτη να προσεγγίσει την έκθεση από τα πολυσύχναστα σημεία του πάρκου, αλλά στη συνέχεια ως άλλος ήρωας στο δικό του αστικό παρμύθι τον προσκαλεί να χαθεί μέσα σε αυτό, με αναπάντεχα εκθέματα, συλλογικές δραστηριότητες και δρώμενα. Όπως και πέρυσι, ακολουθείται η λογική της «επιμελημένης τυχαιότητας», δηλαδή προτείνονται τρεις διαδρομές στους επισκέπτες, αλλά η έκθεση είναι επισκέψιμη από παντού: με το που θα δεις ένα έκθεμα μπορείς να δεις τουλάχιστον άλλο ένα κι έτσι να χαθείς μέσα στο Πεδίον του Άρεως. Ζήσε τη δική σου διαδρομή, άφησε τα ίχνη σου, και στη συνέχεια δημιούργησε μια διαφορετική πορεία φτιάχνοντας και ξαναφτιάχνοντας το δικό σου χάρτη, εμπλουτίζοντάς τον κάθε φορά με νέες εμπειρίες κι ερεθίσματα.

Η υπαίθρια ψηφιακή έκθεση “Plásmata” καταφέρνει να μας ξεναγήσει σε μια ονειρική περιπλάνηση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πάρκα της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως και μας θυμίζει ότι παραμένει πολιτικό, συλλογικό και ανεξάντλητο. Τα «Πλάσματά» του σε προκαλούν να το ανακαλύψεις ξανά, να χαθείς μέσα του και να ξαναβρείς κομμάτια του εαυτού σου που είχες ξεχάσει ή δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν.

Είναι μια έκθεση που σου αλλάζει την αντίληψη, σε βάζει να σκεφτείς, να ψάξεις, να αφουγκραστείς, να νιώσεις. Σε καλεί να επιστρέψεις καθώς συνειδητοποιείς ότι κάθε φορά που βλέπεις ένα πλάσμα κάθε φορά είναι και διαφορετικό ενώ παραμένει ίδιο – όπως κι εμείς γινόμαστε με κάθε θέαση ή επίσκεψη διαφορετικοί ενώ παραμένουμε ίδιοι. Οι συζητήσεις, με θέματα που αφορούν το τώρα και το μέλλον, με φιλοσοφικό, ηθικό, και ανθρώπινο χαρακτήρα καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και μέσα από κοινό προβληματισμό χαίρεσαι που όσα σκέφτεσαι και σε απασχολούν γίνονται το αντικείμενο συζήτησης. Η έκθεση αλλάζει εντελώς όταν βραδιάζει και είναι υπέροχη εμπειρία είτε να την επισκεφθείτε μέρα και μια άλλη φορά πιο αργά ή να πάτε από νωρίς και στη συνέχεια αφού βραδιάσει να την ανακαλύψετε από την αρχή. Στα παιδιά αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις αλλά και όλοι μας γινόμαστε για λίγο ξανά παιδιά με αυτή την περιήγηση που θυμίζει κάτι από «κρυφτό».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Morehshin Allahyari / The Alternative Limb Project / Refik Anadol / Frederik Heyman / Ekene Ijeoma / Keiken x Clifford Sage / Kimchi and Chips / Nick Knight (SHOWStudio) / LaTurbo Avedon / Marshmallow Laser Feast / Eva & Franco Mattes / Christian Mio Locklair / Matthew Niederhauser, Elie Zananiri, John Fitzgerald / NOWNESS / Tony Oursler / Μαρία Παπαδημητρίου / Εύα Παπαμαργαρίτη / Annie Saunders, Andrew Schneider, Emma O'Halloran, OpenEndedGroup / / SpY / SUPERFLEX / Dries Verhoeven / Cecilie Waagner Falkenstrøm / Saya Woolfalk / Liam Young



Συντελεστές

Curatorial Direction: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Επιμέλεια: Ειρήνη Μιρένα Παπαδημητρίου, FutureEverything

Εκτελεστική Διεύθυνση, Επιστημονικός Σύμβουλος: Πρόδρομος Τσιαβός

Σχεδιασμός Έκθεσης: Studioentropia Architects_ (Γιώτα Πασσιά, Παναγιώτης Ρούπας)

Επικεφαλής Παραγωγής: Δήμητρα Δερνίκου

Παραγωγός: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Συντονισμός Παραγωγής: Κατερίνα Βάρδα, Ηρακλής Παπαθεοδώρου

Υπεύθυνη Εκτέλεσης Παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Σία Σουρμελή, Γιώργος Στεργίου, Δήμητρα Μπουζάνη

Line Production Assistance: Φρόσω Τσιποπούλου, Σπυριδούλα Γκεράζη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάνα Αντζουλάτου

Research Assistance: Κατερίνα Βάρδα

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας

Διεύθυνση Τεχνικής Παραγωγής: Philip Hills

Ανάθεση – Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής

https://www.onassis.org/whats-on/plasmata

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε έργο: https://www.onassis.org/el/art/collections/plasmata-bodies-dreams-data

Cover photo: Eva Papamargariti_Among Us, Among Others_© Stelios Tzetzias