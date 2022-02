(Αναδημοσίευση από τον Απρίλιο του 2012 με αφορμή τα 25 χρόνια Avopolis)

Hi Stylianos, this is Debbi Peterson. I will be answering these questions for you! Ε λοιπόν κυρίες και κύριοι, δεν περίμενα ότι –έστω και μέσω της ιντερνετικής οδού– θα αντάλλασσα κάποτε γραμμές με την κυρία Peterson. Την κυρία στα τύμπανα που, μαζί με την αδελφή της Vicky και την πάντα υπέροχη Susanna Hoffs, ίδρυσαν πίσω στο μακρινό (για πολλούς από εσάς) 1981 τις θρυλικές Bangles. Και ακόμα περισσότερα δεν περίμενα, είναι η αλήθεια, ότι ο πρόσφατος δίσκος της μπάντας (Sweetheart Of The Sun) θα ήταν ένα τόσο εύοσμο πόνημα, γεμάτο από ώριμη χαρά περί της ζωής και γεμάτο φυσικά από τις γνωστές (αν όχι πατενταρισμένες) διφωνίες τους. Ο δίσκος του 2003 (Doll Revolution) ήταν πεπερασμένος ακόμα και την στιγμή που τυπώθηκε, οπότε το νέο και ανθηρό αμερικάνικο πρελούδιο ακούστηκε αναπάντεχα όμορφο…

Συγχαρητήρια για το Sweetheart Of The Sun. Το εννοώ! Είναι πολύ φανερό ότι δεν κάνατε έναν comeback δίσκο από αυτούς που συνηθίζεται να ακούμε...

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Έτσι κι αλλιώς δεν τον θεωρούσαμε κι εμείς comeback δίσκο –και ας είχαμε από το 2003 και το Doll Revolution να βγάλουμε κάτι προς τα έξω. Η επανασύνδεση μας το 1999 ήταν κάτι στο οποίο πιστέψαμε εξ αρχής. Και προσπαθήσαμε ώστε να μην φανούμε ως άλλο ένα μάτσο από γερασμένα κοριτσόπουλα που είπαν να βγάλουν μερικά φράγκα. Τα 8 χρόνια από την τελευταία μας ηχογράφηση πέρασαν πάντως γρήγορα, τώρα που το ξανασκέφτομαι…

Οι Bangles κολυμπούν και πάλι στον ευδαιμονικό ήχο της δεκαετίας του 1960 και αυτή τη φορά έχω την εντύπωση ότι οι επιρροές σας από τη Βρετανική Εισβολή είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Τι σας έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση;

Θεωρώ ότι πάντα ήταν στοιχείο της μουσικής μας προσωπικότητας. Δεν προσπαθήσαμε εσκεμμένα να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά ξέρετε πως είναι όταν είσαι χαλαρός με το πώς φτιάχνεις τη μουσική σου: αυτά τα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Κάνατε και μια θαυμάσια διασκευή στο “Open My Eyes” του Todd Rundgren. Πώς και δεν σκεφθήκατε να τον χρησιμοποιήσετε ποτέ ως παραγωγό; Έχω την εντύπωση ότι θα συνεργαζόσασταν θαυμάσια...

Ευχαριστώ! Όντως δεν έχει περάσει από το μυαλό μας μια τέτοια σκέψη, αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι θα ήταν στα σίγουρα μια πολύ ωραία εμπειρία…

Ποια ήταν η πλέον έντονη εμπειρία την οποία βιώσατε πρόσφατα σε σχέση με κάποιον οπαδό σας;

Θυμάμαι να βλέπω από τη σκηνή κάποιον ο οποίος χόρευε, τραγουδούσε και γενικότερα ήταν πλήρως μέσα στην ατμόσφαιρα του κάθε τραγουδιού. Είναι ευτυχία να βλέπεις τους ανθρώπους να χαίρονται, να τραγουδούν μαζί σου και ειδικότερα να ξέρουν τους στίχους από τα καινούργια τραγούδια!

Μέχρι στιγμής, είστε ικανοποιημένες από την απήχηση του Sweetheart Of The Sun;

Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένες από ό,τι έχει γραφτεί μέχρι στιγμής! Όταν εκδώσαμε τον δίσκο δεν περιμέναμε πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν πολλές δημοσιεύσεις και αναφορές, πόσο μάλλον θετικές κριτικές. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα.

Ποια είναι αλήθεια η διαδικασία σύνθεσης στις Bangles; Η κάθε κυρία φέρνει τις δικές της ιδέες και αυτοσχεδιάζετε πάνω σε αυτές; Ή η καθεμία φέρνει ολοκληρωμένες συνθέσεις και οι υπόλοιπες τις δέχονται ή όχι;

Ειδικά για αυτόν τον δίσκο είχαμε μια ανάμικτη λογική. Υπήρχαν μερικά παλιότερα τραγούδια τα οποία ήρθαν τελειωμένα στο στούντιο και μερικά νεώτερα που ήθελαν συμμάζεμα και ενορχήστρωση. Το ομότιτλο μάλιστα του δίσκου, το “Anna Lee (Sweetheart Of The Sun)” γράφτηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.

Αν και οι άνθρωποι έχουμε τη συνήθεια να σμιλεύουμε τις γωνίες και να παρουσιάζουμε ιδεαλιστικά το παρελθόν, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πράγματα στα 1980s ή στην καριέρα σας τα οποία δεν σας βρίσκουν καθόλου σύμφωνη στις ημέρες μας… Ποια είναι αυτά; Ίσως οι παραγωγές, η πίεση, οι εξοντωτικές τουρνέ;

Εεε... λοιπόν.. Όλα αυτά! Υπήρχαν πράγματι κάποια ζητήματα με τις ηχογραφήσεις μας πίσω στα 1980s. Κάποια ηχητικής φύσεως και κάποια ζητήματα μουσικής κατεύθυνσης. Η τότε εταιρεία μας πίεζε πάρα πολύ, αλλά το ίδιο έκαναν και οι άνθρωποι που υπήρχαν γύρω μας. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι κάποιες φορές η δουλειά μας –ή εμείς οι ίδιες– δεν παρουσιαστήκαμε με τον σωστό τρόπο προς το κοινό. Οι τουρνέ είχαν μία τρέλα που μόνο θετική δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις και η εξάντληση, σωματική και πνευματική, ήταν εκεί, μπροστά στα μάτια μας –ειδικότερα προς τα τέλη της δεκαετίας. Κρίναμε λοιπόν ότι χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα η μία από την άλλη.

Από την άλλη, ποια είναι αυτά τα μέρη του παζλ των Bangles για τα οποία δηλώνετε υπερήφανη;

Νομίζω ότι είμαι περήφανη για τη χαρακτηριστική μας υπογραφή και για τις φωνητικές μας αρμονίες, οι οποίες παραμένουν καθοριστικό γνώρισμα της μουσικής των Bangles. Είναι κάτι που μας καθορίζει και όταν έρχονται μουσικοί ή μουσικοκριτικοί και μου λένε ότι οι Bangles επηρέασαν την τάδε ή τη δείνα ηχογράφηση/δίσκο γίνομαι διπλά υπερήφανη! Ιδιαίτερα όταν μου λένε ότι επηρεάσαμε σημερινές γυναικείες μορφές στη μουσική. Αφήσαμε και δώσαμε κάτι, αυτό είναι όμορφο συναίσθημα…