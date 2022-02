Οκτώ χρόνια πήρε περίπου στην K. D. Lang να φτιάξει ένα άλμπουμ με νέα τραγούδια, το Watershed όμως είναι πια γεγονός και το “I Dream Of Spring” την έχει επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο. Μια καλή ευκαιρία, λοιπόν, για συνέντευξη με μία από τις σπουδαιότερες ποπ παρουσίες των τελευταίων χρόνων, που αποτελούσε όνειρο πολλών χρόνων για τον υπογράφοντα...

Αναδημοσίευση (από τον Απρίλιο του 2008) με αφορμή τα 25 χρόνια Avopolis

Είχες να παρουσιάσεις καινούργιο υλικό από την εποχή του Invincible Summer. Γιατί σου πήρε σχεδόν οκτώ χρόνια για κάτι τέτοιο;

Έγραψα το Watershed σε μια περίοδο περίπου 6 χρόνων. Το έκανα σιγά-σιγά, καθώς ήθελα να γίνουν όλα όπως έπρεπε. Υπέφερα από το λεγόμενο «συγγραφικό μπλοκάρισμα» τα τελευταία χρόνια, μέχρι που έκανα το Hymns Of The 49th Parallel, με τραγούδια συμπατριωτών μου Καναδών. Χάρη σε αυτό ξαναπόκτησα μια γερή αίσθηση του πώς θα έπρεπε να ηχεί ένα καλό τραγούδι, νομίζω ότι μου άλλαξε το τραγουδοποιητικό μου DNA.



To Watershed είναι το πρώτο άλμπουμ της καριέρας σου στο οποίο έχεις αναλάβει μόνη σου όλη την παραγωγή. Πώς και πήρες μια τέτοια απόφαση; Άξιζε η εμπειρία;

Μέχρι τώρα είχα υπάρξει συμπαραγωγός αρκετών προηγούμενων δίσκων μου και κάπως ανάλογα σκόπευα, αρχικά, να κινηθώ. Αλλά αυτή τη φορά η όλη διαδικασία εξελίχθηκε διαφορετικά, αν και με έναν ολότελα φυσικό τρόπο. Άρχισα δηλαδή να κάνω demo τραγουδιών - πολλά από όσα ακούς στο Watershed είναι μάλιστα πρώτες προσεγγίσεις - και έψαχνα παράλληλα για κάποιον παραγωγό. Όμως στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκεφτόμουν ότι μπορούσα να κάνω και μόνη μου όλη την παραγωγή. Υποθέτω πως κάπου καταστάλαξα σε αυτήν την απόφαση και είχα αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να το ξεκινήσω. Κι έτσι έφτασε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησα ότι όντως έκανα μόνη μου την παραγωγή, οπότε και την τελείωσα. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για το ότι ήταν μια εμπειρία η οποία άξιζε τον κόπο!



Το πρώτο σου single “I Dream Of Spring” έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του σε κάποιους «ανήσυχους» ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην Ελλάδα. Τι σημαίνει άνοιξη για σένα και πόσο στενά συνδέεται με την αγάπη;

Α, σπουδαία νέα! Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το άλμπουμ και ξέρεις σπάνια λέω ποιο κομμάτι είναι αγαπημένο μου. Όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το όνειρο της ιδανικής αγάπης, αυτής που όλοι νομίζουμε ότι κάποτε θα συναντήσουμε ή αυτήν την οποία κατασκευάζουμε στη φαντασία μας. Της αγάπης δηλαδή που θα μας περιτυλίξει εντελώς και ποτέ δεν θα απειληθεί από τίποτα. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της άνοιξης για μένα.



Από την αλλαγή του αιώνα κι έπειτα, είδαμε κάμποσους Καναδούς καλλιτέχνες να γνωρίζουν παγκόσμια αποδοχή. Πιστεύεις ότι αυτό έγινε γιατί για κάποιον λόγο είναι τώρα πιο εύκολο; Ή έχει να κάνει με μια νέα, ανθηρή σκηνή που δημιουργήθηκε στη χώρα σου;

Οπωσδήποτε υπάρχει κάμποση σπουδαία μουσική που βγαίνει από τον Καναδά τα τελευταία χρόνια. Όμως, από την άλλη, δεν πρόκειται για κάποιο νέο φαινόμενο, αν σκεφτείς περιπτώσεις όπως π.χ. του Neil Young, του Leonard Cohen ή της Joni Mitchell.

Τη χρονιά που μας πέρασε συνεργάστηκες με την Annie Lennox για το “Sing”, το οποίο κυκλοφόρησε ως single την Παγκόσμια Μέρα Κατά Του AIDS. Πόσο άσχημη θεωρείς πως είναι σήμερα η κατάσταση στην Αφρική, αναφορικά με την HIV/AIDS κρίση εκεί;

Ίσως να έχουν καλυτερεύσει κάποια πράγματα, όμως σαφώς το πρόβλημα παραμένει. Γι’ αυτό και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να στρέφει κανείς την προσοχή του υπόλοιπου κόσμου προς την HIV/AIDS κρίση στην Αφρική.



Πέρα από τη μουσική σου, αναγνωρίστηκες και ως ένα από τα παγκόσμια σύμβολα της καμπάνιας για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα, παραμένει όμως μια χώρα στην οποία νέοι άνθρωποι με τέτοιες προτιμήσεις τις κρύβουν συνήθως, φοβούμενοι την κατακραυγή συγγενών και φίλων. Τι συμβουλή θα τους έδινες, από τη δική σου εμπειρία;

Στη δική μου ξέρεις περίπτωση, το ότι αποκάλυψα πως είμαι χορτοφάγος εξόργισε τόσους πολλούς ανθρώπους, ώστε μέχρις ότου αποκαλύψω ότι είμαι και λεσβία είχαν μάλλον εξαντλήσει τον θυμό τους εναντίον μου. Πάντως το θεωρώ περιττό να αποκαλύψει κανείς τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα προσωπικής επιλογής. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε κάποιος να το κάνει, αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος για να μην το κάνει.



Υπάρχει αλήθεια καμία περίπτωση να σε δούμε να παίζεις στην Ελλάδα στο κοντινό μέλλον;

Θα το ήθελα πραγματικά πολύ! Ας το ελπίσουμε...