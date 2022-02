Πες μου ποιος είσαι και τι κάνεις. Ακούς indie και ψήνεσαι με την πρόσφατη αναβίωση του post- punk, περασμένου από disco φίλτρα, βλέπε DFA, Rapture, !!! και τα ρέστα; Ή έχεις περάσει παρατεταμένη εφηβεία σου στις πίστες των clubs, αλλά έχεις χάσει το kick και προσπαθείς να το ανακαλύψεις πριν πέσεις σε κατάθλιψη; Ή μήπως είσαι από τους κλασικούς νοσταλγούς του ρετρό που τώρα (που «δεν πειράζει» και πολύ) συγκινούνται με τα αφελή pop σκουπίδια προηγούμενων δεκαετιών (κυρίως από τα επάρατα ‘80s). Όποιος και να’σαι ότι και να’σαι οι ‘Flying Dewaele brothers’ σε καλύπτουν. To ντουέτο –φαινόμενο των ‘00s από τη Γάνδη που καθιέρωσε τη μόδα των mash-ups, πρότεινε τη δική του rock εκδοχή στο electro ως Soulwax και παρέδωσε τα καλύτερα remixes των τελευταίων χρόνων, σε καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς όσο η Kylie Minogue και ο DJ Shadow. Λίγο πριν εκπέμψουν ένα αθηναϊκό ‘Radio Soulwax’ από το Fuzz το Σάββατο, είχαν ένα σύντομο διαδικτυακό chat με το Avopolis …

Αναδημοσίευση (από τον Ιανουάριο του 2008) με αφορμή τα 25 χρόνια Avopolis

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα projects που τρέχετε, Soulwax και 2 Many DJs; Ποιο προτιμάτε;

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση… οι Soulwax δημιουργούν original μουσική, οι 2 Many DJs γαμάνε τη μουσική των άλλων.



Πώς προέκυψε το ‘bastard pop mash-up’ που σας καθιέρωσε στην αρχή της δεκαετίας;

Ήταν απλά κάτι που κανείς άλλος δεν έκανε, εκτός από τους Erol Alkan και Richard X. Το έχουμε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια, από τότε που εξελίχθηκε σε «δημοφιλές σπορ». Από το πρώτο λεπτό που έγινε κατεστημένο brand, εμείς σταματήσαμε.





Άρα συμφωνείτε ότι το κόνσεπτ των ‘Radio Soulwax’ βρήκε πολλούς μιμητές (‘2 Many Imitators’) και κουράστηκε …

Όχι ιδιαίτερα … εμείς το κάνουμε ακόμα και δε βλέπω καμία άλλη ροκ μπάντα να παίζει live dance versions του εαυτού της (‘Nite Versions’) βάζοντας και άλλους στο κόλπο … μόλις έχουμε συνέλθει από ένα μεγάλο τέτοιο event που διοργανώσαμε στη Γάνδη κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.



Όταν ξεκινούσατε ποιες ήταν οι κυριότερες επιρροές σας; Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβει κανείς από τα σετάκια σας …

Δεν έχουν σημασία τα ονόματα, μας κινητοποιούσε οτιδήποτε μας άγγιζε συναισθηματικά, είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο.



Τι μουσική ακούτε όταν αράζετε στο σπίτι;

Stephen Stills.



Ti σας αρέσει περισσότερο; Να παίζετε στα clubs ή να φτιάχνετε καινούρια μουσική στο στούντιο;

Και τα δύο το ίδιο, δεν υπάρχει διαχωρισμός στο μυαλό μας.

Αποτελείτε ίσως το πιο περιζήτητο remixing team αυτήν τη στιγμή στη βιομηχανία, μήλον της έριδος τόσο για indie συγκροτήματα όσο και για dance acts που θέλουν να επανεφεύρουν τους εαυτούς τους. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της διαδικασίας;

Sorry, αλλά δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Απλά είτε επιμηκύνεις ή αφαιρείς την έμφαση από συγκεκριμένα σημεία των κομματιών. Και τα ξαναδουλεύεις έτσι ώστε να χορεύουν όσοι θα τα ακούσουν σε ένα πάρτι.





Στο δικό μου μυαλό μου φτιάχνετε dance μουσική με alternative ήθος. Πιστεύετε ότι υφίστανται ακόμα οι διακρίσεις ανάμεσα σε είδη και μουσικές υποκουλτούρες. Σε τελική ανάλυση τι σας συναρπάζει περισσότερο, οι κιθάρες ή τα bleeps;

Wow… δύσκολο να πάρεις θέση σε αυτήν την κλασική κουβέντα περί ‘bleeps and guitars and drums etc’ … Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σύνορα, οι άνθρωποι τα δημιουργούν και τα τοποθετούν για διάφορους λόγους. Εμείς είμαστε αρκετά καλοί στο να τα καταρρίπτουμε, στο να τα καταστρέφουμε.



Ποια είναι η γνώμη σας για την over hyped γαλλική σκηνή της Kitsuné και της Ed Banger;

Και στα δύο labels έχουμε πολύ καλούς φίλους και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που τα πράγματα πάνε τόσο καλά γι’ αυτούς… είναι κάτι σαν τα μικρά μας ξαδερφάκια.



Στο Βέλγιο τι γίνεται;

Έχουμε προσωρινή κυβέρνηση … αλλά φαντάζομαι θα εννοείς μουσικά. Μάλλον είμαστε οι λάθος άνθρωποι για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, δεν είμαστε σχεδόν ποτέ εκεί. Σημειώστε πάντως μερικά ονόματα για τσεκάρισμα: Goose, Hong Kong Dong, Das Pop …



Κομμάτι, label και άλμπουμ της χρονιάς για το 2007;

LCD Soundsystem “Someone Great”, Codek Records και Justice “+”.



Τι σας επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον; Κάποια κυκλοφορία που αναμένεται …

Δουλεύουμε πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για το ‘Radio Soulwax’, κάνουμε την παραγωγή στο καινούριο άλμπουμ του Tiga κι ετοιμαζόμαστε για καινούριες δουλειές τόσο ως Soulwax όσο και ως 2 Many DJs.



Ψιλοαπασχολημένοι μου φαίνονται…



Οι 2 Many DJs εμφανίζονται στο Fuzz Club (Λ. Βουλιαγμένης 22) το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου (μετά τις 00.00, είσοδος €30 με ποτό), ανοίγουν οι «δικοί μας» Flying Lilis Brothers …