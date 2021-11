«To πραγματικό μου επώνυμο είναι Κακογιάννης, κατάγομαι από τη Βάθεια της Μάνης και κάποια στιγμή μετά από μερικά χρόνια επιθυμώ να ανοίξω μια ταβέρνα στο χωριό του παππού μου». Με σωρεία συγκλονιστικών αποκαλύψεων ξεκινάει σήμερα το νεανικό δελτίο ειδήσεων του Avopolis. Περισσότερο ζουμί σχετικά με τον βίο και την πολιτεία του ex-Whig και ex-Twilight Singer, στις αράδες που ακολουθούν…

Σε πάω πολλά χρόνια πίσω, αλλά πες μου σε παρακαλώ αν αληθεύει η φήμη ότι γνωριστήκατε με τους Afghan Whigs στο κελί μιας φυλακής.



Ω, θεέ μου, είναι αλήθεια. Ήμασταν 19 χρονών και με τις ορμόνες να βράζουν ακόμη μέσα μας. Εμένα με είχαν συλλάβει επειδή κατουρούσα μεθυσμένος σε δημόσιο χώρο και με έχωσαν σε ένα κελί για μια νύχτα, μην φανταστείς ότι μείναμε μέσα για πολύ. Κι εκεί μέσα γνώρισα τον John [σ.σ: Curley, μπασίστα των Whigs] και του έριξα την ιδέα να κάνουμε ένα συγκρότημα. Αυτό συνέβη το… ‘85 ή ’86.

Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να θεωρούν ακόμη το ‘’Gentlemen’’ ως έναν από τους καλύτερους δίσκους για γαμήσι με το σύντροφο σου. Το έχεις δοκιμάσει κι εσύ αυτό;

Εννοείται. And it fucked seriously with my head! (άνευ μετάφρασης)



Είχες πει κάποτε ότι «όταν έχεις ένα τραγούδι που θέλει να ακουστεί, πρέπει να φέρεις και τις ανάλογες πουτάνες για να γαμηθούν» [‘’I got a song that wants to strut, let's get some hookers in here to fuck’’]. Εμμονή σου έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι;

Ω, γαμώτο, μη με ρωτάς πράγματα που έχω πει τα προηγούμενα χρόνια κάτω από επήρεια τόνων ναρκωτικών. Δεν πρόκειται να σου δώσω καμία ικανοποιητική εξήγηση.





Ακόμη κι όταν μιλάνε τα ναρκωτικά όμως, κάτι θέλουν κι αυτά να σου πούνε, έτσι δεν είναι;

Υποθέτω… Ίσως να αναφερόμουνα στις δυο μπάντες που είχα ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή και να εννοούσα ότι οι Whigs είναι η μόνιμη γκόμενα μου και οι Twilight Singers η πουτάνα, τσούλα ερωμένη μου. Τι να πω. Είναι η πιο φυσιολογική εξήγηση που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή.



Άνοιξες κανά καινούργιο μπαράκι στη Νέα Ορλεάνη;

Όχι, αλλά αν δω ότι σκουραίνουν τα πράγματα οικονομικά για μένα, θα το κάνω. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επαγγελματικό side project να διατηρείς και να συντηρείς ένα μπαρ.



Σκοπεύεις να ανοίξεις κι ένα στην πατρίδα μας; Τα after hours ποτάδικα είναι πολύ της πέρασης τελευταία στην πόλη.

Αν ανοίξω κάτι στην Ελλάδα, δεν θα ανοίξω μπαράκι, ταβέρνα θα ανοίξω για να τρώμε τζατζίκι κάθε μέρα.



Η κοπέλα μου είναι ερωτευμένη μαζί σου και τη μέρα της συναυλίας μάλλον δεν θα καταφέρω να τη συγκρατήσω από το να είναι στην πρώτη σειρά και να ξεροσταλιάζει για πάρτη σου. Πως να αποφύγω το κέρατο;

Μην περιμένεις από εμένα να κρατηθώ πάντως. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι, γκόμενα σταθερή δεν έχω αυτή τη στιγμή, αν μου γυαλίσει…

Ως τελειόφοιτος κινηματογραφικών σπουδών και δεινός soundtrack-άκιας, ποιας ταινία θα ήθελες να επιμεληθείς τη μουσική της;

Πριν λίγες μέρες είδα το ‘’Departed’’ του Σκοτσέζε και παρατήρησα ότι χρησιμοποιεί για τρίτη φορά σε ταινία του το ‘’Gimme Shelter’’ των Stones. Σκοινί κορδόνι το έχει πάρει με το εν λόγω τραγούδι. Μάλλον λοιπόν, το επόμενο κινηματογραφικό μου project θα είναι μια ταινία του Σκοτσέζε, χαχα! Εκτός αν κάποιος νέος έλληνας σκηνοθέτης μου ζητήσει να του γράψω ένα σκοτεινό soundtrack για κάποια ταινία του. Κι εννοείται ότι θα δούλευα αμισθί για τον Jim Jarmusch.



Είσαι μέγας φαν του Andre 3000 των Outkast. Άκουσες το νέο τους άλμπουμ;

Όχι γαμώτο, δεν είχα χρόνο να ακούσω το καινούργιο τους. Είναι καλό;



Δεν είναι καλύτερο του προηγουμένου, αλλά εξίσου καλό.

…σε αντίθεση με οτιδήποτε κυκλοφορήσουν συγκροτήματα όπως οι Massive Attack, o Terry Callier ή τα συγκροτήματα του κύκλου των Bad Seeds και ο Barry Adamson. Όλα αυτά τα ακούω πριν καν κυκλοφορήσουν.



Ποτέ ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες κατάθλιψη;

Μετά τον τυφώνα Κατρίνα πέρασα μια περίοδο που ένιωσα ότι είχα να συμφιλιωθώ με πολλά πράγματα του χαρακτήρα μου ακόμη. Ήταν κόλαση να ζεις τότε στη Νέα Ορλεάνη: αδελφός έκλεβε αδελφό, μπάτσοι σκότωναν και λεηλατούσαν έγκυες γυναίκες και βίαζαν κοπέλες. Φρίκη.





Οι μπάτσοι στο Λος Άντζελες είναι περισσότερο μαλακές απ’ ότι της Νέας Ορλεάνης;

Παντού σκατά είναι. Προκλητικοί και επιθετικοί σαν να ψάχνουν αφορμή για καυγά πάντα.

Προτιμάς τους μπάτσους στο L.A. ή στο Orleans;

Τους μισώ όπου κι αν είναι. Και προσπαθώ να τους αποφεύγω, να μην τους έχω καν μπροστά μου. Όπου βλέπω μπάτσο, κρύβομαι.



Που αλλού καταφεύγεις; Στη θρησκεία;

Δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά θεωρώ εαυτόν ως έναν εξαιρετικά πνευματικό άνθρωπο. Απέρριψα τη θρησκεία όταν ήμουν περίπου 13 ετών. Τώρα δηλώνω αγνωστικιστής, αλλά οπωσδήποτε όχι άθεος.



Η επανένωση σου με τους Whigs για τις ανάγκες μια συλλογής θα είναι one off ή ενδέχεται να συνεχιστεί με την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ ή με μια σειρά συναυλιών;

Όχι, βρεθήκαμε μόνο για τις ανάγκες της retrospective συλλογής που θα κυκλοφορήσει από την Rhino. Οι Afghan Whigs έχουν κάνει τον κύκλο τους και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να επανενωθούν. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Κι ούτως η άλλως μισώ την έννοια της νοσταλγίας. Ο.τι ήρθε, ήρθε κι ό,τι πέρασε πέρασε.



Είσαι ένας άνθρωπος που λατρεύει την κωμωδία. Ποια ταινία είδες πρόσφατα και σε εντυπωσίασε;

Το ‘Borat’, είναι αριστούργημα. Ειλικρινά, είναι από τις καλύτερες κωμωδίες που έχω δει στη ζωή μου. Κρατούσα την κοιλιά μου από τα γέλια, είχα πέσει στο πάτωμα. Επίσης λατρεύω άγγλους κωμικούς, όπως τον Eddie Izzard και τον Ricky Gervais και βλέπω συνέχεια σειρές όπως το ‘Office’ και το ‘Extras’.



Είναι οι Gutter Twins οι Glimmer Twins των Ζeroes;

Θα μάθουμε πολύ σύντομα φίλε. Του χρόνου!



Greg, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου.

Σε ευχαριστώ κι εγώ. Μην ξεχάσεις να φέρεις και την κοπέλα σου στη συναυλία, έτσι;



Είσαι καλά; Θα βγάλω τα ματάκια μου με τα ίδια μου τα χεράκια;