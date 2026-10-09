Η αντι-popstar αισθητική της Olivia Rodrigo (και πώς να την αντιγράψεις)

Η Rodrigo δείχνει μια εικόνα όχι τόσο πολυτελή, όσο referential. Τα ρούχα της μοιάζουν να κουβαλούν διαφορετικές εκδοχές της pop κουλτούρας κι ενώ έχει στη διάθεσή της όλους τους μηχανισμούς που συνοδεύουν το celebrity dressing, από σχεδιαστές και στυλίστες μέχρι archives και ατελείωτα fashion pulls, προτιμάει Jane Birkin, riot grrrl, Sofia Coppola, Chloé των ’90s και ’00s.

Δεν είναι τυχαίο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη British Vogue, η ίδια μίλησε για το Pinterest moodboard της, όπου κυριαρχούν babydoll dresses και ’70s necklines, ενώ οι στυλίστριές της, οι αδερφές Chloe και Chenelle Delgadillo, περιγράφουν την κατεύθυνση ως «effortless, feminine, with a slightly undone feel».

Αυτό το «slightly undone» είναι μάλλον το κλειδί.

Η Courtney Love θα έβρισκε κάτι γνώριμο εδώ

Γιατί, αν κοιτάξεις προσεκτικά τα babydoll φορέματα της Rodrigo, βλέπεις μια πιο καθαρή, πιο pop εκδοχή μιας αισθητικής που κάποτε ήταν πολύ πιο επιθετική.

Στα ’90s, το babydoll φόρεμα, τα Peter Pan collars, οι κάλτσες και η υπερβολικά «κοριτσίστικη» εικόνα μπορούσαν να λειτουργήσουν σχεδόν σαν πρόκληση. Η Courtney Love και η Kat Bjelland πήραν στοιχεία παιδικής αθωότητας και τα έβαλαν μέσα σε ένα περιβάλλον punk, grunge και riot grrrl για να μας δώσουν ένα αποτέλεσμα σκόπιμα άβολο.

Η Rodrigo έρχεται να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Καρό mini skirts, graphic T-shirts, κορσέδες, slip dresses, baby tees και chunky παπούτσια εμφανίζονται ξανά και ξανά, κάνοντας τη να μοιάζει σαν να βγήκε από ένα ιδιαίτερα καλό teen movie των ’00s.

Για να το αντιγράψεις: Ξεκίνα με τζιν σορτσάκι ή παντελόνι σε ίσια γραμμή, πρόσθεσε ένα baby tee και κράτησε τα υπόλοιπα απλά. Αν έχεις ήδη ένα ζευγάρι chunky boots, είσαι έτοιμη.

Από τη Marie Antoinette στην Jane Birkin

Το ίδιο συμβαίνει και με τις κινηματογραφικές της αναφορές.

Στο drop dead, η Rodrigo βρίσκεται στις Βερσαλλίες με Chloé φορέματα και knee-high κάλτσες, σε μια εικόνα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να σε οδηγήσει στη Marie Antoinette της Sofia Coppola. Λίγο αργότερα, φορά ένα vintage φόρεμα που είχε φορέσει η Jane Birkin το 1975. Φαίνεται ότι η μόδα για τη Rodrigo λειτουργεί σχεδόν όπως λειτουργεί η μουσική της: με αναφορές του παρελθόντος που κουβαλούν ιστορία, χωρίς την υπερπροσπάθεια του να φαίνεσαι cool - που ακυρώνει άλλωστε το όποιο coolness.

Για να το αντιγράψεις: Ψάξε σε second-hand shops για ένα περίεργο κομμάτι που κανονικά δεν θα αγόραζες - ένα παλιό slip dress που θα φορέσεις με μακρυμάνικη μπλούζα από μέσα, μια φαρδιά πλεκτή ζακέτα, μια κοντή φούστα. Μετά χτίσε το υπόλοιπο look γύρω από αυτό.

Ακόμη και όταν φορά Balenciaga

Η Rodrigo δεν αποφεύγει καθόλου τα μεγάλα fashion houses, απλώς δεν τα αντιμετωπίζει σαν τρόπαια. Στο Lollapalooza εμφανίστηκε με archival Balenciaga από τη Spring/Summer 2006 συλλογή του Nicolas Ghesquière, μαζί με platform Mary Janes.

Έτσι λειτουργεί και το καθημερινό της στυλ: ένα vintage top, ένα απλό jean, Mary Janes ή ακόμη και οι απαραίτητες μακρυμάνικες μπλούζες μπορούν να βρεθούν στο ίδιο σύμπαν με ένα archival designer κομμάτι χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση ότι κάποιος προσπάθησε too much.

Για να το αντιγράψεις: Η ίδια η λογική του high-low mix είναι πιο ενδιαφέρουσα από το να φοράς πέντε ακριβά labels ταυτόχρονα. Διάλεξε ένα κομμάτι που τραβάει την προσοχή και άφησε τα υπόλοιπα να είναι καθημερινά, κάνοντας το outfit να μοιάζει στυλιστική επιλογή και όχι shopping spree.

Anti-popstar δεν σημαίνει anti-fashion

Η εικόνα της Rodrigo είναι λίγο ατημέλητη, λίγο ρομαντική, λίγο punk, αρκετά νοσταλγική και, κυρίως, γεμάτη μουσικές και πολιτισμικές αναφορές.

Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι φοράει καρό ή Dr. Martens ή vintage φορέματα, αλλά το ότι συνδυάζει πράγματα που δεν θα περίμενες να βρεθούν μαζί - και τα κάνει να μοιάζουν φυσικά.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορεί να κάνει μια pop star το 2026: να έχει όλο τον μηχανισμό της βιομηχανίας πίσω της και παρ’ όλα αυτά να έχει προσωπικό στυλ.