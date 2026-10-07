Το παιχνίδι που δεν είχε αντιπάλους: Ένα ματς μπάσκετ που μίλησε για όσα μετράνε πραγματικά

Η συμπερίληψη αποκτά νόημα όταν παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Και ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να το πετυχαίνει αυτό με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών εμπειριών και ικανοτήτων μέσα από τη συνεργασία, τον σεβασμό και την αποδοχή. Σε αυτή τη λογική κινείται η Nestlé και ο NESCAFÉ®, που τα τελευταία τρία χρόνια στηρίζουν έμπρακτα την ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από τον αθλητισμό.

Η ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team

Η ΚΥΔΩΝ Special Team είναι μια ομάδα μπάσκετ για παιδιά και εφήβους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, την οποία δημιούργησε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής Νίκος Οικονόμου. Μέσα από την προπονητική διαδικασία και το ομαδικό παιχνίδι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα περιβάλλον αποδοχής και συνεργασίας.

Ένα διαφορετικό παιχνίδι

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό όπου η ουσία δεν βρίσκεται στο τελικό σκορ αλλά σε όσα συμβαίνουν γύρω από αυτό. Στις σχέσεις που χτίζονται, στα στερεότυπα που καταρρίπτονται και στις ευκαιρίες που ανοίγονται για όλους. Μια τέτοια στιγμή εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα, όπου μέρος του χώρου μετατράπηκε σε γήπεδο μπάσκετ για να φιλοξενήσει έναν ξεχωριστό αγώνα συμπερίληψης.

Με σύνθημα «Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι», τα παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και τα παιδιά των εργαζομένων της Nestlé βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συμπαίκτες. Το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Εκείνο που έμεινε ήταν το κοινό μήνυμα της αποδοχής, του σεβασμού και της ισότιμης συμμετοχής.

Τα χειροκροτήματα από την εξέδρα, οι πανηγυρισμοί μετά από κάθε καλάθι και η αυθόρμητη χαρά των παιδιών δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα μεταφέρεται με λέξεις. Ήταν μια υπενθύμιση ότι όταν δίνουμε χώρο στη διαφορετικότητα, η κοινωνία γίνεται πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και τελικά πιο ανθρώπινη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της σύνδεσής της με την τοπική κοινωνία. Η ΚΥΔΩΝ Special Team, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Ερμής Σχηματαρίου, δραστηριοποιείται στη Βοιωτία και την Εύβοια, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα. Έτσι, η στήριξη της εταιρείας επιστρέφει στην κοινότητα μέσα από δράσεις με άμεσο και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η δέσμευση του NESCAFÉ®

Εδώ και περισσότερα από 85 χρόνια, ο NESCAFÉ® συνδέεται με μικρές καθημερινές στιγμές συνάντησης και επικοινωνίας. Από έναν πρωινό καφέ μέχρι έναν NESCAFÉ® Frappé με φίλους, ο καφές λειτουργεί συχνά ως αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Με την ίδια φιλοσοφία, η μάρκα υποστηρίζει ότι όλοι αξίζουν ίσες ευκαιρίες και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και προωθούν τη συμπερίληψη στην πράξη. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, ο NESCAFÉ® υπενθυμίζει ότι μια κούπα καφέ μπορεί να συνδεθεί με κάτι μεγαλύτερο: την προσπάθεια για μια κοινωνία όπου η συμμετοχή, η αποδοχή και οι ευκαιρίες δεν αποτελούν προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων.

Και όταν αυτό γίνεται πραγματικότητα, η νίκη δεν ανήκει μόνο σε όσους βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Ανήκει σε όλους μας.