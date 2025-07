Jeff Tweedy – Twilight Override: Όταν το φως δεν είναι ελπίδα, αλλά αντίσταση

Share this

Ο Jeff Tweedy, ο ήσυχος αρχιτέκτονας πίσω από τους Wilco, επιστρέφει με μια τριπλή κυκλοφορία που κοιτάζει κατάματα το σκοτάδι και του τραγουδάει. Το Twilight Override κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου από τη dBpm και περιλαμβάνει 30 κομμάτια που γράφτηκαν, όπως δηλώνει ο ίδιος, «σαν απάντηση στην αίσθηση ότι η παρακμή έχει γίνει το νέο status quo». Ήδη διαθέσιμα για ακρόαση τα “Enough,” “One Tiny Flower,” “Out in the Dark,” και “Stray Cats in Spain”.

Γραμμένο στο στούντιό του στο Σικάγο, το Loft, και με συμμετοχές από τους James Elkington, Sima Cunningham και Macie Stewart των Finom, τον Liam Kazar, αλλά και τους γιους του Spencer και Sammy, το άλμπουμ μοιάζει με βουτιά, τόσο προσωπική όσο και πολιτισμική. «Η δημιουργικότητα τρέφεται από το σκοτάδι», λέει ο Tweedy. Και στο Twilight Override δεν το λέει απλώς – το ψιθυρίζει, το φωνάζει, το τραγουδάει.

Ακολουθεί περιοδεία σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με ημερομηνίες από τον Οκτώβρη έως τον Φεβρουάριο, σε μια εποχή που ίσως δεν χρειαζόμαστε άλλη μια ροκ κυκλοφορία, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιον να μας υπενθυμίσει ότι μπορούμε να σταθούμε, έστω και για λίγο, στο πλάι της δημιουργίας.

Ο Jeff Tweedy δεν προσποιείται. Το Twilight Override δεν θα είναι μια ακόμη προσθήκη σε έναν δίσκο-μαξιλάρι για τον ακροατή, αλλά ένα πυκνό ηχητικό ανάχωμα απέναντι σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «νυχτερινό εφιάλτη της ψυχής».Όταν η παρακμή βαφτίζεται ρεαλισμός και το φως μοιάζει με μεταμοντέρνο κιτς, ο Tweedy απαντά με κιθάρες, στίχους και μια μουσική που προσπαθεί να ανεβάσει τα watt της εσωτερικής λάμπας. «Το Twilight είναι όμορφη λέξη», λέει, «αλλά πίσω της καραδοκεί κάτι βαρύ, δύσκολο να το αγνοήσεις. Αυτός ο δίσκος είναι η δική μου προσπάθεια να το αγνοήσω με θόρυβο».

Και έτσι ακριβώς προμηνύθεται. Σαν μια αντίστροφη λειτουργία αποσυμπίεσης. Ένα τρίπτυχο εξομολόγησης, που δεν αναζητά τη λύτρωση αλλά την έκθεση. Όχι για να σωθεί, αλλά για να μας θυμίσει ότι το να μη σώζεσαι είναι κι αυτό μια στάση.