Οι περισσότεροι θα θυμάστε πως όταν πριν δυο χρόνια κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Moby, Then It Fell Apart (στα ελληνικά, Κι Έτσι Διαλύθηκαν Όλα, από τις εκδόσεις Οξύ) υπήρξε ένα σημείο του βιβλίου που δεν έμεινε ασχολίαστο σχεδόν από κανέναν: αυτό που αναφερόταν στο (υποτιθέμενο;) φλερτ του με την Natalie Portman.

Έτσι, ενώ ο μουσικός στο βιβλίο υποστήριζε πως υπήρξε ένα φλερτ με την ηθοποιό, εκείνη διέψευσε τις φήμες, ούσα μάλιστα ενοχλημένη που η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για να προμοταριστεί το βιβλίο.

Στο μεταξύ, ο Moby ζήτησε συγγνώμη από την Portman που αναφέρθηκε στην ίδια στο βιβλίο του εν αγνοία της, ενώ τώρα, σε νέα συνέντευξή του στον Guardian μιλάει και πάλι για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναφορικά με το «σκάνδαλο» ο Moby σχολίασε χαρακτηριστικά πως «Μου ζητάτε να ανοίξω μια κονσέρβα με σκουλήκια. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να απαντήσω: η μία επιλογή είναι απαίσια και η άλλη πραγματικά απαίσια».

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια του Τύπου προς τον Moby για τη συγκεκριμένη ιστορία, ο ίδιος εξηγεί πως έχει έναν κανόνα με τους συνεργάτες του κι αυτός είναι να μην του στέλνουν κριτικές γιατί δεν τις διαβάζει.

Όπως είπε, επίσης, χαρακτηριστικά ο μουσικός, ήταν δύσκολο να αγνοήσει όλο αυτό που γινόταν, όταν τα tabloids βρίσκονταν συνεχώς έξω από το σπίτι του.

Τέλος, είπε σχετικά με τη Natalie Portman: «Ένα μέρος μου εύχεται να μπορούσα μέσα στις επόμενες δύο ώρες να το αποδομήσω όλο αυτό. Αλλά υπάρχει πολυπλοκότητα και λεπτές αποχρώσεις που δεν μπορώ να αναλύσω».

