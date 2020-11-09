Πάνω από 500 άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού υπογράφουν ανακοίνωση προς την κυβέρνηση

Πολλοί άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού υπέγραψαν ανακοίνωση προς την κυβέρνηση με την οποία αιτούνται άμεσα στήριξη στον κλάδο τους που πλήττεται από τα μέτρα αναφορικά με την πανδημία. Οι υπογραφές μέσα σε λίγες μέρες διπλασιάστηκαν, με τη λίστα από 250 ονόματα την Πέμπτη 6/11 να περιλαμβάνει πλέον πάνω από 500.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση αλλά και η λίστα με τους ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού που την υπογράφουν.
«Είμαστε ήδη στην "εντατική": Γενναία μέτρα από την πολιτεία τώρα!
Όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής από την πολιτεία για στήριξη των δημιουργών, ερμηνευτών και εκτελεστών του Ελληνικού τραγουδιού δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπ’ όψιν, το γεγονός πως έχουμε χτυπηθεί διαχρονικά από το 2000 και μετά, πρώτα από την κρίση της δισκογραφίας, μετά από την οικονομική κρίση και τώρα από την πανδημία.
Η κραυγή αγωνίας μας δεν έχει κομματικό πρόσημο. Πρέπει να καταλάβει όμως η κυβέρνηση, ότι βρισκόμαστε στην εντατική και να πράξει ακαριαία και γενναία και όχι ελλειμματικά και αποσπασματικά.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κλάδος μας είναι ο πιο πληττόμενος με 95% πτώση του τζίρου σε σχέση με πέρσι.
Δείξαμε μεγάλο ζήλο στην τήρηση των μέτρων στα θέατρα και τους συναυλιακούς χώρους και πιστεύουμε πως δεν έχουμε καμία ευθύνη για την αύξηση της διασποράς του κορωνοϊού, σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές δομές που προκλητικά παραβίασαν κάθε υγειονομικό μέτρο.
Κι άλλες κατηγορίες εργαζομένων πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα της πολιτείας, όμως εμείς βλέπουμε το εισόδημα μας να εξαφανίζεται πλήρως.
Αυτές τις δύσκολες ώρες ο Μουσικός Σύλλογος Βόρειου Ελλάδος στηρίζει με συσσίτιο δεκάδες οικογένειες συναδέλφων μας, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα βασικά είδη για να επιβιώσουν.
Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε δεκάδες ουσιαστικά μέτρα στήριξης που έχουν λάβει ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξουν τους ανθρώπους του πολιτισμού τους, δηλώνοντας έμπρακτα ότι τους σέβονται, τους υπολογίζουν και τους στηρίζουν. Εμείς ακόμα περιμένουμε την κυβερνητική απάντηση στην επιστολή που έστειλε σύσσωμο το Ελληνικό τραγούδι (συνθέτες, στιχουργοί, τραγουδιστές, μουσικοί) προς την πολιτεία.
Έτσι η ανακοίνωση μας αυτή θα είναι η αρχή μιας σειράς ισχυρών δράσεων ώστε να εισακουστεί η αγωνία μας και να ικανοποιηθούν τα εύλογα και δίκαια αιτήματα μας. Ώστε να κατορθώσουμε να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς και να επιτελέσουμε και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες το έργο μας, έργο μεγάλης σημασίας για την ψυχική και κοινωνική ισορροπία όλων των συμπολιτών μας».
ΑΓΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΛΕΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ κληρονόμος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ
ΑΔΑΜΟΥ ΗΒΗ
ΑΖΟΥΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΑΦΝΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΑΙΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΠΕΣΣΥ
ΑΡΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΑΚΗΣ
ΑΤΚΙΝΣΟΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΤΚΙΝΣΟΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΣΟΥΛΑ
ΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΒΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΒΕΡΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΕΡΜΗ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΕΡΡΑ ΞΕΝΙΑ
ΒΕΡΡΑ ΧΑΡΑ
ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΒΙΣΣΗ ΛΙΑ
ΒΙΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΤΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΒΟΥΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΒΙΒΗ
ΒΥΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΙΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΛΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΣΕΦ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΑΙΦΥΛΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΚΡΟΥΣ ΤΑΣΟΣ
ΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΑΛΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΓΙΟΥΛΗ
ΔΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΥΛΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΔΕΛΕΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΙΚΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΞΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΤΣΗ ΜΑΙΡΗ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ ΜΑΡΓΚΩ
ΕΡΑΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΣΠΕΡ ΜΑΙΡΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ κληρονόμος
ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΖΩΡΑ ΕΡΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΜΑΚΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΛΑΤΖΗ ΒΑΓΙΑ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΙΑΔΗΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΛΜΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
KAΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΥ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΙΠΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΡΟΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΜΕΛΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΚΑΦΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ κληρονόμος ΚΑΦΑΣΗ ΚΩΣΤΑ
ΚΕΗΝ ΙΝΤΡΑ
ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ κληρονόμος ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΚΕΤΙΜΕ ΑΡΕΤΗ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κληρονόμος ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΛΕΚΟΥ
ΚΛΕΙΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΙΩΤΑ
ΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΚΟΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΣ
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΤΟΝΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΡΙΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΤΟΝΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΥΛΙΑ ΚΑΙΤΗ
ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΗΣ
ΚΟΥΡΔΑΚΗ ΡΗΝΙΩ
ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΤΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΥΡΜΙΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΑΓΙΟΥ ΠΕΓΚΥ
ΛΑΓΙΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ
ΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΑΝΤΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΓΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ
ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΙΖΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΟΥΤΑ ΝΕΦΕΛΗ
ΛΟΪΖΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΖΟΣ
ΜΑΖΑΝΗ ΝΙΝΑ
ΜΑΘΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΑΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΡΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΤΙΑΜΠΑ ΗΣΑΙΑΣ
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΝΑΣΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ κληρονόμος ΖΑΜΠΕΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΗΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ
ΜΙΛΛΗ ΕΥΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΜΟΛΥΒΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΡΕΝΑ
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΣΑ
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΠΕΝΝΥ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΠΑΝΤΕΝ ΤΙΤΟ
ΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΠΕΛΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΛΑΣΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΜΠΟΤΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ
ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΤΑΚΗΣ
ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΜΠΟΧΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΡΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΑΓΙΑ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΝΕΓΚΑ ΓΙΩΤΑ
ΝΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΟΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΠΟΠΗ
ΝΤΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΕΛΜΕΡ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΕΝΑΚΗ ΠΕΝΥ
ΞΕΝΟΥ ΕΥΑ
ΞΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
ΠΑΝΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΙΑ ΕΦΗ
ΠΑΝΟΣΙΑΝ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΑΤΑΣΣΑ (Κληρονόμος)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
ΠΙΖΑΝΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΕΜΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΖΕΛΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΚΑΙΤΗ
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΡΑΣΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙ
ΡΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΟΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗ ΛΗΔΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΪΑ ΗΡΩ
ΣΑΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΜΑΤΖΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΣΑΜΙΟΥ ΑΤΖΥ
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΕΡΒΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΣΙΑΠΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΙΑΦΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΘΕΜΟΣ
ΣΚΡΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΟΥΚΑΣ ΤΣΑΚ
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΣΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΠΑΝΟΥ ΚΙΚΗ
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΤΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Κληρονόμος Ερρίκου Θαλασσινού)
ΤΑΡΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΤΕΓΟΣ ΤΖΙΜ
ΤΖΑΖ ΜΑΤΑΖ (JAZZ MATAZZ)
ΤΖΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΑ
ΤΖΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΙΝΕΛΗΣ ΘΟΔΩΗΡΗΣ
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΙΤΙΡΛΑ ΕΛΕΝΑ
ΤΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΠΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΡΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΣΑΪΡΕΛΗ ΜΟΡΦΩ
ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΔΑΜ
ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΑΛΚΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΦΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΕΡΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΦΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ (GARY FRAD)
ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΛΑΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΧΟΥΡΣΟΥΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΥΣΠΑ
ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ