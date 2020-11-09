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Πάνω από 500 άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού υπογράφουν ανακοίνωση προς την κυβέρνηση

Αναλυτικά η ανακοίνωση αλλά και η λίστα των ανθρώπων που ζητούν άμεσα στήριξη από την πολιτεία.

news.team
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Πολλοί άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού υπέγραψαν ανακοίνωση προς την κυβέρνηση με την οποία αιτούνται άμεσα στήριξη στον κλάδο τους που πλήττεται από τα μέτρα αναφορικά με την πανδημία. Οι υπογραφές μέσα σε λίγες μέρες διπλασιάστηκαν, με τη λίστα από 250 ονόματα την Πέμπτη 6/11 να περιλαμβάνει πλέον πάνω από 500.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση αλλά και η λίστα με τους ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού που την υπογράφουν.

«Είμαστε ήδη στην "εντατική": Γενναία μέτρα από την πολιτεία τώρα!

Όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής από την πολιτεία για στήριξη των δημιουργών, ερμηνευτών και εκτελεστών του Ελληνικού τραγουδιού δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπ’ όψιν, το γεγονός πως έχουμε χτυπηθεί διαχρονικά από το 2000 και μετά, πρώτα από την κρίση της δισκογραφίας, μετά από την οικονομική κρίση και τώρα από την πανδημία.

Η κραυγή αγωνίας μας δεν έχει κομματικό πρόσημο. Πρέπει να καταλάβει όμως η κυβέρνηση, ότι βρισκόμαστε στην εντατική και να πράξει ακαριαία και γενναία και όχι ελλειμματικά και αποσπασματικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κλάδος μας είναι ο πιο πληττόμενος με 95% πτώση του τζίρου σε σχέση με πέρσι.

Δείξαμε μεγάλο ζήλο στην τήρηση των μέτρων στα θέατρα και τους συναυλιακούς χώρους και πιστεύουμε πως δεν έχουμε καμία ευθύνη για την αύξηση της διασποράς του κορωνοϊού, σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές δομές που προκλητικά παραβίασαν κάθε υγειονομικό μέτρο.

Κι άλλες κατηγορίες εργαζομένων πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα της πολιτείας, όμως εμείς βλέπουμε το εισόδημα μας να εξαφανίζεται πλήρως.

Αυτές τις δύσκολες ώρες ο Μουσικός Σύλλογος Βόρειου Ελλάδος στηρίζει με συσσίτιο δεκάδες οικογένειες συναδέλφων μας, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα βασικά είδη για να επιβιώσουν.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε δεκάδες ουσιαστικά μέτρα στήριξης που έχουν λάβει ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξουν τους ανθρώπους του πολιτισμού τους, δηλώνοντας έμπρακτα ότι τους σέβονται, τους υπολογίζουν και τους στηρίζουν. Εμείς ακόμα περιμένουμε την κυβερνητική απάντηση στην επιστολή που έστειλε σύσσωμο το Ελληνικό τραγούδι (συνθέτες, στιχουργοί, τραγουδιστές, μουσικοί) προς την πολιτεία.

Έτσι η ανακοίνωση μας αυτή θα είναι η αρχή μιας σειράς ισχυρών δράσεων ώστε να εισακουστεί η αγωνία μας και να ικανοποιηθούν τα εύλογα και δίκαια αιτήματα μας. Ώστε να κατορθώσουμε να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς και να επιτελέσουμε και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες το έργο μας, έργο μεγάλης σημασίας για την ψυχική και κοινωνική ισορροπία όλων των συμπολιτών μας».

ΑΓΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΛΕΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ κληρονόμος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ

ΑΔΑΜΟΥ ΗΒΗ

ΑΖΟΥΚΗ ΕΛΕΑΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΑΦΝΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΚΑΙΟΥ ΛΕΝΑ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

ΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΖΩΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΠΕΣΣΥ

ΑΡΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΑΚΗΣ

ΑΤΚΙΝΣΟΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΚΙΝΣΟΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΒΑΖΟΥΡΑ ΣΟΥΛΑ

ΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΒΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΑ

ΒΕΡΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΕΡΜΗ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΕΡΡΑ ΞΕΝΙΑ

ΒΕΡΡΑ ΧΑΡΑ

ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΒΙΣΣΗ ΛΙΑ

ΒΙΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΙΤΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΟΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΥΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΒΟΥΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΒΙΒΗ

ΒΥΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ

ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΙΛΛΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΛΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΟΥΣΕΦ ΝΙΚΟΣ

ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΚΑΙΦΥΛΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΚΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΓΚΡΟΥΣ ΤΑΣΟΣ

ΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΔΑΛΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

ΔΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΥΛΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΔΕΛΕΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΕΡΜΙΤΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΔΙΚΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΟΞΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΟΥΤΣΗ ΜΑΙΡΗ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ ΜΑΡΓΚΩ

ΕΡΑΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΣΠΕΡ ΜΑΙΡΗ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ κληρονόμος

ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΧΑΡΟΥΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

ΖΩΡΑ ΕΡΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΝΗ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕΠΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΛΑΤΖΗ ΒΑΓΙΑ

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΙΑΔΗΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ

ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΛΜΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

KAΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΥ

ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΙΠΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΡΟΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΜΕΛΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΚΑΦΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ κληρονόμος ΚΑΦΑΣΗ ΚΩΣΤΑ

ΚΕΗΝ ΙΝΤΡΑ

ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ κληρονόμος ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΚΕΤΙΜΕ ΑΡΕΤΗ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΙΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κληρονόμος ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΛΕΚΟΥ

ΚΛΕΙΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ

ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΙΩΤΑ

ΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ

ΚΟΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΣ

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΤΟΝΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΡΙΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΤΟΝΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΥΛΙΑ ΚΑΙΤΗ

ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΗΣ

ΚΟΥΡΔΑΚΗ ΡΗΝΙΩ

ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΤΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΥΡΜΙΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΑΓΙΟΥ ΠΕΓΚΥ

ΛΑΓΙΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ

ΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΑΝΤΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΓΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ

ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΛΙΖΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΙΟΥΤΑ ΝΕΦΕΛΗ

ΛΟΪΖΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ

ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΖΟΣ

ΜΑΖΑΝΗ ΝΙΝΑ

ΜΑΘΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΑΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΜΑΡΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΤΙΑΜΠΑ ΗΣΑΙΑΣ

ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΝΑΣΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ κληρονόμος ΖΑΜΠΕΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΜΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΜΗΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ

ΜΙΛΛΗ ΕΥΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΜΙΧΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΜΟΛΥΒΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΡΕΝΑ

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΣΑ

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΠΕΝΝΥ

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΠΑΝΤΕΝ ΤΙΤΟ

ΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΠΕΛΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΛΑΣΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ

ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΜΠΟΤΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΠΟΧΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΡΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΑΓΙΑ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΝΕΓΚΑ ΓΙΩΤΑ

ΝΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΕΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΝΟΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΠΟΠΗ

ΝΤΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΤΕΛΜΕΡ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΞΕΝΑΚΗ ΠΕΝΥ

ΞΕΝΟΥ ΕΥΑ

ΞΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ

ΠΑΝΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΑΝΙΑ ΕΦΗ

ΠΑΝΟΣΙΑΝ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΑΤΑΣΣΑ (Κληρονόμος)

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΝΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΠΑΧΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΠΙΖΑΝΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΕΜΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΑΖΕΛΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ

ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΑΠΤΗ ΚΑΙΤΗ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΡΑΣΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙ

ΡΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΟΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗ ΛΗΔΑ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΡΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΑΪΑ ΗΡΩ

ΣΑΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΑΜΑΤΖΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΣΑΜΙΟΥ ΑΤΖΥ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΕΡΒΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΣΙΑΠΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΙΑΦΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΘΕΜΟΣ

ΣΚΡΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΟΥΚΑΣ ΤΣΑΚ

ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΣΗΣ ΙΣΑΑΚ

ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΣΠΑΝΟΥ ΚΙΚΗ

ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΔΩΡΑ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΤΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ

ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Κληρονόμος Ερρίκου Θαλασσινού)

ΤΑΡΜΠΑ ΑΝΝΑ

ΤΕΓΟΣ ΤΖΙΜ

ΤΖΑΖ ΜΑΤΑΖ (JAZZ MATAZZ)

ΤΖΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΑ

ΤΖΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΖΙΝΕΛΗΣ ΘΟΔΩΗΡΗΣ

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΙΤΙΡΛΑ ΕΛΕΝΑ

ΤΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΡΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΣΑΪΡΕΛΗ ΜΟΡΦΩ

ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ

ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΔΑΜ

ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΑΛΚΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΦΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΕΡΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ

ΦΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ (GARY FRAD)

ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΛΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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