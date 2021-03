Η United We Fly γιορτάζει τα 5 χρόνια της

Το 2015 η United We Fly ξεκίνησε το μουσικό ταξίδι της και την εξερεύνηση της alternative ελληνικής μουσικής σκηνής.



Με την οργάνωση και παραγωγή των πρώτων της συναυλιών το 2015, όπως το secret live του Theodore στoυς Στύλους του Ολυμπίου Διός, η United We Fly έδωσε άμεσα το στίγμα της και συνέχισε να αναπτύσσεται, προσκαλώντας και εντάσσοντας στην στέγη της αγαπημένους αλλά και πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες της indie, synth, pop και electro σκηνής.



Τα επόμενα χρόνια η United We Fly συνέχισε τις live παραγωγές σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ένωσε τις δυνάμεις των George Gaudy και The Sun στο Gagarin 205 ενώ φιλοξένησε και τον Matt Elliott στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της εμφάνισής του στο Soundtrope Festival (2017). Ο Theodore ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου της Σύρου στην Ερμούπολη για την τελετή λήξης του Animasyros 10 και την ίδια χρονιά οδήγησε την UWF στη δημιουργία του δισκογραφικού label της στήνοντας μια πλατφόρμα μουσικών κυκλοφοριών ασυνήθιστης για τα ελληνικά δεδομένα & αναζητώντας ταυτόχρονα διαύλους επικοινωνίας του κάθε καλλιτέχνη και album στο εξωτερικό.



Το 2018 ήταν μια χρονιά γεμάτη και με μεγάλα βήματα εξέλιξης, καθώς έφερε τον Theodore στη σκηνή του SXSW festival στο Austin USA - στο οποίο επέστρεψε το 2019 - αλλά και στα γραφεία του Bob Boilen του NPR για το προσωπικό του Tiny Desk Concert κάνοντάς τον μόλις τον δεύτερο Έλληνα που φιλοξενήθηκε εκεί. Το 2018 παρουσίασε και το 3ο προσωπικό του άλμπουμ "Inner Dynamics" σε σε μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παρουσίαση στο Fuzz, κλείνοντας την χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Σε συνεργασία με γνωστούς και αγαπημένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες η United We Fly διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο της σειράς συναυλιών "Taste the Music" στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγ. Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας. Ακολούθησαν 3 ενότητες με live που αγκαλιάστηκαν από το κοινό, μεταξύ άλλων αυτά του Μick Harvey, της Σαββίνας Γιαννάτου και των Γιάννη Αναστασάκη και Χάρη Λαμπράκη, της Λένας Πλάτωνος, του Theodore, της Danai Nielsen, των SWORR., των τεφλόν, του Ψαραντώνη κ.ά. γιορτάζοντας τις διάφορες εκφάνσεις της μουσικής σε έναν υποβλητικό χώρο.



Έχοντας πλέον διοργανώσει περισσότερες από 150 live συναυλίες, η United We Fly συνέχισε να δίνει το «παρών» ακόμη και μέσα στο δυσοίωνο και πρωτόγνωρο 2020 διοργανώνοντας το πρώτο online streaming μουσικό φεστιβάλ "Stay Home Sessions" σε ένα line up με περισσότερους από 21 καλλιτέχνες και μία συναυλία όλων μαζί για το κλείσιμο, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για τις ανάγκες του Περιοδικού Δρόμου Σχεδία, που επλήγη σοβαρά λόγω της πανδημίας.



Το roster της United We Fly περιλαμβάνει πλέον ονόματα όπως η Danai Nielsen και η Irene Skylakaki οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό της εταιρίας με ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες μουσικές κυκλοφορίες. Η Irene Skylakaki παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2020 το 4o προσωπικό album της "Souvenir". H Danai Nielsen κυκλοφόρησε 3 ξεχωριστά singles ανάμεσά τους και την διασκευή του γνωστού Ηπειρώτικου τραγουδιού "Kontoula Lemonia". Στις κυκλοφορίες του 2020 ανήκει και το tribute remake του «Lucy in the Sky with Diamonds» του Theodore (feat. Danai Nielsen) για την επέτειο των 40 χρόνων από τον θάνατο του John Lennon.



Το 2020 έκλεισε με μία ξεχωριστή κυκλοφορία, το επετειακό project του εικαστικού Στέφανου Ρόκου, ένα collector's item άλμπουμ (βινύλιο) με τίτλο “10 years of Horror & Romance”.



Η αρχή του 2021 βρίσκει την United We Fly να γιορτάζει 5 χρόνια από την ίδρυσή της και να κάνει όνειρα και σχέδια για τα επόμενα. Η άνοιξη που μπαίνει σε λίγο θα φέρει νέα ονόματα και νεες κυκλοφορίες απο το υπάρχον roster κάτω από την φιλόξενη στέγη της δυναμικής εταιρείας. United We 5 το μήνυμα των 5 χρόνων παρουσίας και η υπόσχεση για τα επόμενα! Από 1η Μαρτίου και κάθε Δευτέρα μείνετε συντονισμένοι για ανακοινώσεις νέων συνεργασιών!