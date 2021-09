Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τις 17 Σεπτεμβρίου 1991, όταν χιλιάδες οπαδοί περίμεναν υπομονετικά έξω από τα δισκάδικα για να αγοράσουν τη νέα διπλή κυκλοφορία των Guns N’ Roses με τίτλο Use Your Illusion I και Use Your Illusion ΙΙ. Μια κυκλοφορία με αμέτρητες πρωτιές, πάρα πολλές ιστορίες, μια κυκλοφορία που γιγάντωσε αλλά και κατέστρεψε την ίδια στιγμή τους Guns N’ Roses. Έχοντας “ζήσει” τα Use Your Illusion από την ημέρα της κυκλοφορίας τους, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές των γεγονότων που οδήγησαν στην κυκλοφορία τους και να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μέχρι και σήμερα διχάζουν αρκετούς μουσικόφιλους.

Headliners από κούνια: Από ένα outsider ντεμπούτο κατευθείαν στην κορυφή του Rock In Rio

Η πρώτη έκδοση του Rock In Rio το 1985 έχει μείνει στην ιστορία, κυρίως λόγω της εμφάνισης των Queen που είχε μεταδοθεί τηλεοπτικά σε 60 χώρες και αργότερα κυκλοφόρησε και σε βιντεοκασέτα με τίτλο Queen: Live in Rio. Λίγα χρόνια μετά, η δεύτερη έκδοση του Rock In Rio, πραγματοποιείται με headliners τους Prince, George Michael και Guns N’ Roses με τον καθένα από αυτούς να παίζει μάλιστα 2 φορές. Για τους Guns N’ Roses το Rock In Rio ήταν η πρώτη τους εμφάνιση με τον Dizzy Reed στα keyboards και τον Matt Sorum στα ντραμς, η πρώτη τους headliner εμφάνιση σε κοινό 130.000 και πλέον ατόμων, και η πρώτη φορά που το κοινό θα άκουγε καινούρια τραγούδια από τα πολυαναμενόμενα Use Your Illusion albums που θα κυκλοφορούσαν κάποια στιγμή το 1991. Για τον Matt Sorum ήταν ακόμα μια πρωτιά, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά που θα έπαιζε live μαζί με τον Axl Rose, καθώς όπως είναι γνωστό, ο Axl Rose δεν εμφανιζόταν στις πρόβες (!). Οι μαγνητοσκοπήσεις από τη βραδιά είναι ο καλύτερος μάρτυρας για το τι έγινε στο στάδιο Maracanã όταν ξεκίνησαν το live με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι. Πως όμως οι Guns N’ Roses είχαν φτάσει με μόλις ένα album και ένα EP να είναι headliners σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ;

Μπορεί σε κάποιους να φανεί υπερβολικό μετά από πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά όταν κυκλοφόρησε το Appetite For Destruction το 1987 δεν είχε τον αντίκτυπο που έχει τώρα. Οι πωλήσεις ήταν “μόλις” 200.000 για αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία του, το single “It’s So Easy” είχε φτάσει στο #84 των UK Single Charts, και η εταιρεία τους, η Geffen Records, είχε σχεδόν αποδεχθεί ότι το album θα ήταν μια εμπορική αποτυχία. Όλα όμως άλλαξαν μέσα σε ένα βράδυ, όταν μετά από πίεση της Geffen το MTV έπαιξε χατιρικά το βίντεο του “Welcome To The Jungle” στις πέντε το πρωί, και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Το “Welcome To The Jungle” παιζόταν συνεχώς, όλα τα περιοδικά και τα ραδιόφωνα άρχισαν να προβάλουν τους Guns N’ Roses και μετά ήρθαν και τα video clips του “Sweet Child Of Mine” και του “Paradise City” που μπορεί και να έπαιζαν ανά 30 λεπτά στο MTV κάνοντας τους Guns N’ Roses την πιο “hot” μπάντα της εποχής. Άλλωστε η περίοδος 1987-1991 ήταν μια χρυσή εποχή για το hard rock με συγκροτήματα όπως οι Aerosmith, Def Leppard, Allice Cooper, Τhe Cult, Motley Crue, Whitesnake να κυκλοφορούν albums με τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και δεν είναι τυχαίο ότι οι Guns N’ Roses ήταν το support group στις τότε περιοδείες τους. Φυσικά το συγκρότημα ζούσε στο έπακρο το τρίπτυχο “Sex, Drugs and Rock n Roll”, με όλα τα μέλη εκτός του Axl να έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Εάν πιστέψουμε στα γεγονότα που αποτυπώνονται στην ταινία The Dirt, του Jeff Tremaine, ο Steven και ο Slash ήταν παρόντες στο σπίτι του Nikki Sixx την ημέρα που παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση τον Δεκέμβριο του 1987 -και μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνονταν στην περιοδεία τους με headliners τους Motley Crue . Για την ιστορία, ο Axl Rose ήταν ο μοναδικός που από την αρχή είχε θέσει υπό έλεγχο το θέμα με τα ναρκωτικά, έχοντας ωστόσο και αυτός τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα.

Τα πράγματα πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, οι πωλήσεις του Appetite For Destruction αυξάνονταν γεωμετρικά, ο μέσος έφηβος/-η είχε μια αφίσα στον τοίχο του με τους Guns N’ Roses, τα μουσικά περιοδικά ανακάλυψαν τον επόμενο guitar hero στον Slash και φυσικά τον νέο “απόλυτο” frontman στον Axl Rose και σύσσωμος ο Τύπος (μουσικός και μη) έγραφε για αυτούς συνεχώς με τα περισσότερα να ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας -ή και όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το οποίο χύθηκε πολύ μελάνι η εμφάνιση των Guns N’ Roses στο Donington Park της Αγγλίας κατά την διάρκεια του Monsters Of Rock το 1988 όπου το “τρελλαμένο” κοινό σπρωχνόταν μέχρι θανάτου -κυριολεκτικά μιας και δύο fans πέθαναν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, με τα media να βρίσκουν την ευκαιρία να λιβελογραφήσουν κατά του συγκροτήματος. H περιοδεία για το Appetite For Destruction ολοκληρώθηκε στη Νέα Ζηλανδία τον Δεκέμβριο του 1988 και μετά από λίγες μέρες το συγκρότημα επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες. Και τώρα τι;

Το κόστος της επιτυχίας και η γέννηση των Use Your llusion

Από τον Μάρτιο του 1985 που το “κλασσικό” line-up της μπάντας έπαιξε την πρώτη του συναυλία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1988, το συγκρότημα ήταν συνεχώς σε περιοδείες και εκεί που όλοι έμεναν σε ένα κοινόβιο, σε groupies και οπουδήποτε μπορούσαν, ξαφνικά απέκτησαν τα πρώτα σοβαρά χρήματα στα χέρια τους και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να αγοράσουν ένα σπίτι. Το δεύτερο που έκαναν ο Duff και ο Axl ήταν να παντρευτούν και να χωρίσουν μετά από λίγο καιρό. Ο Slash περιγράφει ότι ξαφνικά βρέθηκε με ένα τεράστιο σπίτι στα χέρια του και δεν ήξερε τι να κάνει εκεί μέσα. Το να πάει στα γνωστά του στέκια ήταν σχεδόν αδύνατο καθώς πια όλοι τον αναγνώριζαν και ενώ ήθελε απλά να πιει ένα ποτό, όλοι τον πλησίαζαν να του μιλήσουν και να του πάρουν αυτόγραφο, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνων που ψάχνονταν για καβγά -ειδικά με τον Duff- με τις σχετικές ιστορίες να καταλήγουν σε ξυλοδαρμούς. Έτσι αυτό που προτιμούσαν να κάνουν οι Guns N’ Roses ήταν να μένουν σε ένα άδειο τεράστια σπίτι, να πίνουν, να παίρνουν ναρκωτικά, και να βρίσκονται γενικά σε μια περίεργη φάση. Από εκεί που ήταν μια παρέα, μια “gang” για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, άρχισαν να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο -κάτι που έγινε φανερό κατά την δημιουργία των Use Your Illusion.

Στις 18 Οκτωβρίου 1989 οι Guns N' Roses ανοίγουν για τους Rolling Stones στη συναυλία τους στο Coliseum του Λος Άντζελες. Όταν ανοίγεις για τους Rolling Stones, βγαίνεις, παίζεις, λες ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που σου έδωσαν και αυτό ήταν. Είναι όμως δυνατόν να πάνε όλα καλά σε μια εμφάνιση των Guns N’ Roses; Φυσικά και όχι καθώς ο Axl άνοιξε το στόμα του και με πολύ απλά λόγια είπε στο κοινό “εάν κάποιοι από το συγκρότημα δε σταματήσουν να χορεύουν με τον "Mr. Brownstone" (βλέπε ηρωίνη), θα είναι και το τέλος του συγκροτήματος”.

Το συμβάν αυτό πραγματικά ταρακούνησε το συγκρότημα. Αμέσως μόλις έκανε αυτήν τη δήλωση ο Axl τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος έπεσαν να τον φάνε, ωστόσο όλοι μετά ξεκίνησαν προσπάθειες προκειμένου να “καθαρίσουν”. Η παρουσία των Guns N' Roses γύρω από τον “φαινόμενο Rolling Stones”, έδωσε την ευκαιρία στον Axl να παρατηρεί το πώς ο Mick Jagger χειριζόταν τα οικονομικά του συγκροτήματος, λειτουργώντας το λίγο – πολύ ως επιχείρηση και από εκεί του μπήκε η ιδέα, ότι πρέπει να αναλάβει και αυτός τα “ηνία” στους Guns Ν’ Roses -κάτι που έφερε πολλές τριβές στο συγκρότημα τα επόμενα χρόνια.

Για το νέο album υπήρχαν ξεκάθαρα σχέδια: O Axl δήλωνε ήδη από το 1987 ότι το νέο album θα ήταν διπλό, ότι θα είναι τελείως διαφορετικό από το Appetite For Destruction, και ότι θα βγει όταν θα βγει. Το ίδιο δήλωναν και οι υπόλοιποι, γνωρίζοντας από τότε ότι o επόμενος δίσκος θα δείξει μια άλλη πτυχή των Guns N’ Roses. Έχοντας και την αυτοπεποίθηση από την επιτυχία του Appetite For Destruction, και ξέροντας ότι θα έχουν στην διάθεση τους πολύ μεγαλύτερο budget για την ηχογράφηση του album, πήραν την απόφαση να αφήσουν στην άκρη πια το ντεμπούτο τους και να προχωρήσουν στο επόμενο μεγάλο βήμα τους.

Τραγούδια υπήρχαν έτοιμα, με πρώτο και καλύτερο το “Don’t Cry” που το έπαιζαν στις συναυλίες τους από το 1985, το “November Rain”, που ήταν υποψήφιο και για το tracklist του Appetite For Destruction στη θέση του “Sweet Child O’ Mine, το “You Could Be Mine”, και μερικά ακόμα που τα είχαν παίξει στις συναυλίες του πριν καν βγάλουν τον πρώτο τους δίσκο. Αφού πέρασαν σχεδόν όλο το 1989 μπαινοβγαίνοντας σε κλινικές αποτοξίνωσης, και καθώς το Λος Αντζελες δεν ήταν πια το κατάλληλο μέρος για να βρεθούν όλοι μαζί και να δημιουργήσουν, αποφασίστηκε να πάνε στο Σικάγο, να νοικιάσουν εκεί studio και σπίτι και να μαζέψουν το υλικό τους. Στο μέτωπο των ναρκωτικών οι Slash και Duff είχαν κάνει σοβαρές προσπάθειες αποτοξίνωσης, ο Izzy είχε “καθαρίσει”, ο Steven συνέχιζε ακάθεκτος, ενώ ο Axl είχε αρχίσει να εκδηλώνει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία στην πορεία μεγάλωναν ανάλογα και με την εξέλιξη της προσωπικής του ζωής. Εάν υποθέσουμε ότι το σχέδιο ήταν να μείνουν εκεί για τριάντα μέρες, ο Axl και ο Izzy εμφανίστηκαν μόλις την 26η ημέρα, έχοντας ήδη σπάσει τα νεύρα των υπολοίπω, με αποτέλεσμα να έρθουν πάλι στο προσκήνιο το ποτό και οι ουσίες. Παρόλα αυτά -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- κατάφεραν να ετοιμάσουν demo για 30 και πλέον τραγούδια -τα περισσότερα εκ των οποίων καινούρια. Η μηχανή φαινόταν να ζεσταίνεται, μέχρι που αποφάσισαν να ηχογραφήσουν ένα από τα νέα τους τραγούδια το “Civil War” για το Nobody's Child: Romanian Angel Appeal. Εκεί διαπίστωσαν ότι ο Steven Adler, λόγω των ναρκωτικών, δεν μπορούσε με τίποτα να ηχογραφήσει -λέγεται ότι χρειάστηκαν 30 takes για να γράψει τα ντραμς του “Civil War” με το συγκρότημα να του δίνει τελεσίγραφο “αποτοξίνωση ή τίποτα”. Στη μοναδική τους δε εμφάνιση το 1990 στο πλαίσιο του Farm Aid IV ήταν πασιφανές ότι με τον Steven Adler δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Για την ιστορία ο Axl ήταν ο τελευταίος από το συγκρότημα που υπέγραψε για την αποχώρηση του Adler με το αρχικό σχέδιο να είναι η εύρεση άμεσου αντικαταστάτη τουλάχιστον για τις ανάγκες της ηχογράφησης. Αρκετοί ντράμερ πέρασαν audition για την θέση, χωρίς ωστόσο να ικανοποιούν τους Slash και Duff και η λύση τελικά βρέθηκε στο πρόσωπο του Matt Sorum, που τον είχαν τσεκάρει οι Guns N’ Roses ήδη από όταν έπαιζε με τους The Cult.

Use Your Illusion: Οι ηχογραφήσεις

Μετά το Appetite For Destruction, ο παραγωγός Mike Clink είχε γίνει πια περιζήτητος. Οι Metallica, έχοντας εντυπωσιαστεί από τον ήχο του Appetite For Destruction, τον πήραν για τις ηχογραφήσεις του And Justice For All, αλλά σύντομα διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν μαζί του. Το ίδιο και οι Megadeth, για τις ηχογραφήσεις του Rust In Peace. Και πάλι οι ηχογραφήσεις δεν πήγαν καλά, με τον Clink να έχει δηλώσει εξαρχής στον Dave Mustaine, ότι οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να τους άφηνε για να πάει να δουλέψει με τους GunsN’ Roses, και τον Mustaine μετά από λίγο καιρό να τον απολύει. Με τους Guns N’ Roses τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχοντας δουλέψει μαζί τους στο Appetite For Destruction και στο Lies ήταν η κατάλληλη επιλογή για την θέση του παραγωγού και από τους λίγους που θα μπορούσε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα του εσωτερικού χάους του συγκροτήματος.

Πριν ακόμα την κυκλοφορία του Appetite For Destruction, οι Guns N’ Roses είχαν γνωρίσει τον κιμπορντίστα Dizzy Reed που έπαιζε σε διάφορα τοπικά συγκροτήματα και σύχναζε στα ίδια μέρη με την μπάντα. Υπήρχε σοβαρή σκέψη να προσχωρήσει στους Guns N’ Roses την εποχή του Appetite For Destruction, αλλά ένα ατύχημα και ένα σπασμένο χέρι ήταν η αφορμή να μην μπει τελικά στο συγκρότημα. Η δεύτερη ευκαιρία και η κατάλληλη στιγμή ήρθε όταν ο Dizzy Reed ήταν πραγματικά απένταρος και αντιμέτωπος με την έξωση με το τηλεφώνημα από τον Axl να έρχεται ως σανίδα σωτηρίας για τον Dizzy. Ο Mick Jagger άλλωστε είχε πει στον Axl ότι ένας κιμπορντίστας θα τον βοηθούσε να έχει καλύτερο έλεγχο στην φωνή του στις ζωντανές εμφανίσεις, ενώ ήταν γνωστή σε όλο το συγκρότημα η αγάπη που είχε ο Axl για τον Elton John -οπότε η έλευση του Dizzy ήταν φυσικό επόεμνο για τον Axl. Οι υπόλοιποι ωστόσο -και κυρίως ο Slash και ο Duff- δεν τον πήραν με καλό μάτι, όσο κι αν τον χρειάζονταν για τραγούδια βασισμένα στο πιάνο όπως το “NovemberRain”, το ”Estranged, και το “Breakdown”.

Ένα από τα δεκάδες πράγματα που αγάπησαν οι οπαδοί του Appetite For Destruction ήταν ο ήχος της κιθάρας και το πώς ο Izzy με τον Slash αλληλοσυμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. Ο Izzy όμως είχε ξενερώσει με όλα αυτά που γίνονταν - ο ίδιος είχε καταφέρει να αποτοξινωθεί, ενώ την ίδια στιγμή διπλά του ο Slash και ο Duff έκαναν του κόσμου τα ναρκωτικά. Επίσης, έβλεπε ότι το συγκρότημα ήταν έτοιμο να γίνει τεράστιο, ενώ εκείνος θα προτιμούσε ίσως να παραμείνει στις ημέρες που έπαιζαν σε clubs -το αποτέλεσμα ήταν ότι στην διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Izzy ήταν παρών-απών, θεωρώντας αρκετά τα 4-5 βασικά ακόρντα που έπαιζε και ηχογραφούσε σε κάθε τραγούδι. Κάπως έτσι, ο Slash ηχογράφησε όλες τις ρυθμικές κιθάρες, ενώ λίγο καιρό μετά την έναρξη της περιοδείας ο Izzy -ζυγίζοντας τον “ντιβισμό” του Axl και το χάος που επικρατούσε στα live- αποχώρησε τελικά από το συγκρότημα, με τελευταία του εμφάνιση αυτή στο Wembley Στάδιο, στις 31 Αυγούστου 1991.

Mε τον Matt Sorum, τουλάχιστον, οι Guns N’ είχαν τον κεφάλι τους ήσυχο. Ήταν ένας καταρτισμένος ντράμερ, πραγματική μηχανή για τα δεδομένα της μπάςντας, που σχεδόν ολοκλήρωσε τα μέρη των drums μέσα σε ένα μήνα, “βγάζοντας” ένα τραγούδι την ημέρα. Με ντραμς, κιθάρες και μπάσο έτοιμα από καιρό, έμεναν τα φωνητικά. Όπως δήλωσε ο Slash το 1995 σε σχετική συνέντευξη του, χρειάστηκε στον Axl Rose περίπου 18 μήνες για τα φωνητικά (!). Και όντως έτσι έγινε. Από την πλευρά του ο Axl αποδίδει αυτήν την καθυστέρηση στα πολλά προσωπικά θέματα που είχε με το διαζύγιο, τις μηνύσεις εναντίον του, τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του, αλλά και στην αίσθηση ότι χρειαζόταν χρόνο, τόσο για να γράψει τους στίχους για τα τραγούδια, όσο και για να τα τραγουδήσει ακριβώς με τον τρόπο που ήθελε. Ακόμα και στο ντουέτο με τον Alice Cooper για το τραγούδι “The Garden”, ο αγουροξυπνημένος -μετά το αιφνιδιαστικό, προσκλητήριο τηλεφώνημα του Axl Rose- Cooper ολοκλήρωσε τα φωνητικά μέρη την επόμενη κι όλας ημέρα με 2-3 takes, ενώ στον μπροστάρη των Guns N’ Roses χρειάστηκαν αρκετές ημέρες ακόμα.

Εκείνην την περίοδο ο Axl είχε αρχίσει να πειραματίζεται με τα synthesizers και τα keyboards, χρησιμοποιώντας το άφθονο χρήμα που έρρεε για τις ηχογραφήσεις για να αγοράσει ό, τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην αγορά. Ο Duff περιγράφει τον Axl σαν ένα μικρό παιδί σε κατάστημα με ζαχαρωτά που θέλει να τα δοκιμάσει όλα. Κάπως έτσι, ο Axl Rose περνούσε άπειρες ώρες, προσπαθώντας να δημιουργήσει με τα keyboards τους ήχους που πίστευε ότι χρειάζονταν τα τραγούδια του. Παρά τους ατελείωτους καβγάδες -κυρίως με τον Slash- για την ενδεδειγμένη χρήση των synthesizers, η άποψη του Axl υπερίσχυσε στο τέλος. Και άν νομίζετε ότι στο “November Rain” παίζει ορχήστρα, κάνετε λάθος -όλοι οι ήχοι προήλθαν από τα αγαπημένα synthesizers του Axl Rose.

Εν τω μεταξύ οι συνεχείς καθυστερήσεις στις ηχογραφήσεις έφεραν την Geffen Records στον αμήν. Καθώς οι Guns N’ Roses ήταν το πιο “hot” συγκρότημα της εποχής, ο τότε manager τους, Alan Niven, κανόνισε, στη μέση των ηχογραφήσεων, περιοδεία στην Αμερική με το συγκρότημα και ιδίως τον Axl Rose να αντιτίθεται σε αυτήν την ιδέα. Η σύγκρουση αυτή κατέληξε στην απόλυση του Alan Niven λίγο καιρό μετά, με σχεδόν μονομερή απόφαση του Axl Rose -όπως μονομερής επιλογή -χωρίς την πλήρη συμφωνία των υπόλοιπων μελών της μπάντας- ήταν και ο νέος manager της μπάντας, Doug Goldstein. Η περιοδεία ξεκίνησε με το συγκρότημα να παρουσιάζει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια, τους Guns N’ Roses να παίζουν για πρώτη φορά ως headliners σε μεγάλες αρένες, χωρητικότητας 20.000 ατόμων, οι ηχογραφήσεις να γίνονται σε διάφορα studios, κατά τη διάρκεια της περιοδείας, και όλα, εν τέλει, να φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Ή μήπως όχι; Υπήρχαν μέρες που οι Guns N’ Roses έπαιζαν πάνω από 3 ώρες, και άλλες που ξεκινούσαν την εμφάνιση τους με 2 ώρες καθυστέρηση. Υπήρχαν στιγμές που ο Axl είχε τα νεύρα του, και δεν ήταν ένα καλό show, και άλλες που ο Axl είχε τα νεύρα του και ήταν ένα φοβερό show. Και υπήρχε και το St. Louis . Όλοι έχουμε δει το video που ο Axl φωνάζει στον σεκιουριτά να πάρει την κάμερα από έναν οπαδό που τους τραβάει, ο σεκιουριτάς αγνοεί τον Axl, ο Axl αποφασίζει να επιληφθεί ο ίδιος, βουτάει στο κοινό, ρίχνει μια γροθιά στον τύπο με την κάμερα, αποχωρεί από την σκηνή, και μετά από λίγο οι οπαδοί αρχίζουν τα επεισόδια σπάζοντας ότι βρουν μπροστά τους.

Εν τω μεταξύ, με κάποιο μαγικό τρόπο, τα τραγούδια των Use Your Illusion είχαν σχεδόν ηχογραφηθεί και είχε έρθει η ώρα για την μίξη των albums. Η αρχική επιλογή γι’ αυτήν τη δουλειλα, ο Bob Clearmountain (βλ. συνεργασίες με Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Toto, Bon Jovi, Bryan Adams), δεν “περπάτησε”, κυρίως λόγω χάσματος επικοινωνίας. Στο ένα studio ο Bob Clearmountain προσπαθούσε να κάνει τη μίξη σε 20 τραγούδια, σε ένα άλλο studio ο Axl ηχογραφούσε τα φωνητικά για τα υπόλοιπα, και σε ένα τρίτο, ο Slash πρόσθετε ακόμα διάφορα στις κιθάρες. Ουσιαστικά δεν κάθισαν ποτέ όλοι μαζί να συζητήσουν και να δουν τι έχουν στα έρια τους και τι μπορούν να κάνουν με αυτό. Τη λύση την έδωσε ο Bill Price, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους The Clash, τους Sex Pistols, και τους Pretenders, ο οποίος ανέλαβε τη μίξη την τελευταία στιγμή καταφέρνοντας το σχεδόν αδύνατο: να μαζέψει τους Guns N’ Roses στο studio, να τους καθίσει κάτω και να κουβεντιάσουν όλοι μαζί. Σε μια συνέντευξη του το 2000, ο Bill Price ανέφερε ότι το project των Guns N’ Roses ήταν το πιο “μπερδεμένο” που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, καθώς έπρεπε να ενώσει από ένα σωρό διαφορετικές πηγές ηχογραφήσεων φωνητικά, κιθάρες, μπάσο, ντραμς και φυσικά τα αγαπημένα synthesizers του Axl Rose.

Βρισκόμαστε αισίως στο καλοκαίρι του 1991. Οι πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού και αυτές με τις μεγαλύτερες εισπράξεις ήταν το Robin Hood: Prince of Thieves και το Terminator 2: Judgment Day. Στο μεν Robin Hood, υπήρχε η υπέροχη μπαλάντα "(Everything I Do) I Do It for You" του Bryan Adams και στο Terminator 2 το “You Could Be Mine”. Φανταστείτε έναν δωδεκάχρονο έφηβο, με τον αίμα του να βράζει, να βλέπει το επικό video clip με σκηνές από την ταινία, τους Guns N’ Roses να παίζουν ζωντανά και τον Arnold Schwarzenegger στον ρόλο του Terminator, να πηγαίνει στην εμφάνιση των Guns N’ Roses. Το “You Could Be Mine” ήταν το πρώτο single των Use Your Illusions, το πρώτο από τα video clips που κυκλοφόρησαν για την προώθηση των δίσκων και ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάλλιστα να περιλαμβάνεται στο Appetite For Destruction. Η επόμενη επιλογή για single release ήταν η μπαλάντα "Don't Cry", στο αλησμόνητο video clip του οποίου έχουμε την εμφάνιση του super model και τότε σχέση του Axl Rose, Stephanie Seymour και την παντελή απουσία του Izzy, ο οποίος ήταν πια και με τα δύο πόδια εκτός του συγκροτήματος. Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το Use Your Illusion Ι έφτασε στο νο. 2 του Billboard με πωλήσεις γύρω στις 680.000 αντίτυτπα, ενώ το Use Your Illusions ΙΙ ανέβηκε στο νο. 1 του Billboard με πωλήσεις περίπου 750.000 αντιτύπων – ενώ συνολικά τα δύο albums των Use Your Illusions έχουν πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα. Κι αυτό παρότι ο ίδιος ο Duff είχε ριζοσπαστικά προτείνει στους fans του group που τύχαινε να είναι φίλοι να αγοράζουν ο ένας το Use Your Illusions Ι και ο άλλος το Use Your Illusions ΙΙ και μετά να αντιγράφουν τους δίσκους ο ένας για τον άλλον. Και όντως έτσι γινόταν -όσοι είναι μιας “κάποιας” ηλικίας θα το θυμούνται.

Τριάντα χρόνια μετά, το ακριβότερο video clip της εποχής του, το “November Rain” έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολές και είναι χιλιάδες πια τα παιδιά που άρπαξαν πρώτη φορά κιθάρα στα χέρια τους για να προσπαθήσουν να παίξουν το σόλο του “November Rain”, τα bends του “Estranged” , τα drums του “You Could Be Mine” και το -για προχωρημένους- “Coma”, με τις καλύτερες ρυθμικές κιθάρες που έχει παίξει ο Slash.

Ι vs II: ερωτήματα πολλών εκατομμυρίων

Σε αυτά τα τριάντα χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία των Use Your Illusion μερικά “ακανθώδη” ερωτήματα παραμένουν. Είναι τα Use Your Illusion καλύτερα από το Appetite For Destruction; Ποιο album είναι καλύτερο, το Ι ή το ΙΙ; Πως θα ήταν τα Use Your Illusions αν είχαν κυκλοφορήσει σε ένα CD 80 λεπτών; Θα μπορούσε άραγε να κυκλοφορήσει το Use Your Illusion Ι και μετά από 1 χρόνο το Use Your Illusion ΙΙ;

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε έστω σε ένα από αυτά τα ερωτήματα και να συνθέσουμε έναν δίσκο από τα δύο albums των Use Your Illusion, θα πρέπει από τα τριάντα τραγούδια των Use Your Illusion να διαλέξουμε τα μισά. Παρακάτω βλέπετε τις λίστες τεσσάρων συντακτών από το περιοδικό Classic Rock. Εάν συμφωνήσουμε όλοι ότι τα τέσσερα έπη τα “You Could Be Mine”, “Estranged”, “November Rain” και “Don’t Cry” θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε λίστα, μένει χώρος για άλλα δέκα τραγούδια, ενώ για την καλύτερη ροή του album, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο – τρία “γρήγορα” τραγούδια, δύο “μεγάλα τραγούδια”, όπως το “Civil War”, και σίγουρα ένα τραγούδι που να “χαρακτηρίζει” το κάθε μέλος της μπάντας -π.χ. το “Coma” για τον Slash, το ~Dust N’ Bones” για τον Izzy και πάει λέγοντας. Και εάν πρέπει με το μαχαίρι στο λαιμό να διαλέξεις μόνο μια διασκευή ποια θα είναι αυτή, το “Knockin’ On Heaven’s Door” ή το “Live And Let Die”; Το σίγουρο είναι ότι όποιος έχει φτάσει να διαβάζει αυτό το άρθρο, μέχρι αυτό το σημείο, θα φτιάξει το δικό του, διαφορετικό tracklist.

1."Right Next Door to Hell" 1. Right Next Door to Hell” 1. "Coma" 1. "Right Next Door To Hell" 2. "Perfect Crime” 2. "Perfect Crime" 2. "You Could Be Mine" 2. "Back Off Bitch" 3. "Double Talkin’ Jive” 3. "Dust N’ Bones” 3. "Don't Damn Me" 3. "Double Talkin' Jive" 4. "Locomotive” 4. "Don't Cry" 4. "Pretty Tied Up" 4. "November Rain" 5. "November Rain" 5. "Double Talkin' Jive" 5. "The Garden" 5. "Dead Horse" 6. "Don’t Damn Me” 6. "You Ain't the First" 6. "Double Talkin'" 6. "Coma" 7. "Garden of Eden” 7. "November Rain" 7. "Yesterdays" 7. "Civil War" 8. "Dead Horse" 8. "Garden of Eden" 8. "Estranged" 8. "Yesterdays" 9. "Civil War” 9. "Coma" 9. "Don't Cry" [Alt. Version] 9. "Knockin' On Heaven's Door" 10. "Yesterdays" 10. "Bad Obsession" 10. "14 Years" 10. "Get In The Ring" 11. "You Could Be Mine" 11. "Civil War" 11. "Locomotive" 11. "Breakdown" 12. "Coma" 12. 14 Years" 12. "Bad Obsession" 12. Pretty Tied Up 13. "Don’t Cry" [Alt. Version] 13. "Locomotive" 13. "Breakdown" 13. "Locomotive" 14. "Pretty Tied Up" 14. "You Could Be Mine" 14. "Dead Horse" 14. "So Fine" 15. "Estranged" 15. "Civil War" 15. "Estranged"

Δεν είναι εύκολη η επιλογή ανάμεσα στο κίτρινο του Use Your Illusion Ι και στο μπλε του Use Your Illusion ΙΙ. To πρώτο είναι ένα πιο “αντιπροσωπευτικό Guns N’ Roses” album, πιο επιθετικό, με αρκετά τραγούδια γραμμένα από την εποχή του Appetite for Destruction, ενώ το δεύτερο είναι -για πολλούς- το album του Axl Rose, με πιο επικά τραγούδια, και μεγαλύτερη ωριμότητα. Κάθε τραγούδι στα Use Your Illusion έχει τον σκοπό του. Το “Get In The Ring”, για παράδειγμα, σε ένα άλλο σύμπαν, κανένα συγκρότημα δεν θα το ηχογραφούσε. Μόνο οι Guns N’ Roses του 1991 θα μπορούσαν να κυκλοφορούσαν ένα τραγούδι, με το οποίο όχι απλά τα βάζουν με τον παντοδύναμο μουσικό τύπο της εποχής, αλλά βρίζουν ονομαστικά μερικούς από τους γνωστότερους μουσικούς δημοσιογράφους - “And that goes for all of you punks in the press, that want to start shit by printin' lies instead of the things we said”.

Τα Use Your Illusion κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα γιατί τόσο η εταιρεία όσο και το ίδιο το συγκρότημα ήξεραν ότι οι Guns N’ Roses θα μπορούσαν να διαλυθούν οποιαδήποτε στιγμή. Ο Izzy αποχώρησε από το συγκρότημα, ο Slash έχει δηλώσει ότι δεν υπήρχε ούτε ένα show στην περιοδεία που δεν ήταν “φτιαγμένος”, ο κοκκαλιάρης Duff είχε παραμοφωθεί από τις καταχρήσεις και παραλίγο να πεθάνει από το ποτό, ο Axl Rose ήταν στον δικό του κόσμο, και, το πιο σημαντικό από όλα και κάτι που κανένας δεν είχε προβλέψει, η μουσική σκηνή άλλαξε μέσα σε μια νύχτα τον Σεπτέμβριο του 1991, με το πρώτο καρέ από το video clip του “Smells Like Teen Spirit” των Nirvana. Την περίοδο 1988-1991 όλες οι εταιρείες έψαχναν τους επόμενους Guns N’ Roses, ενώ από το 1991, με την ανάδυση της σκηνής του Seattle, όλοι έψαχναν τους επόμενους Nirvana και το κοινό έστρεψε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Εάν λοιπόν το Use Your Illusions II κυκλοφορούσε το 1993, το συγκρότημα ίσως να μην υπήρχε καν, ενώ με την αλλαγή του μουσικού κλίματος είναι πολύ πιθανόν να μιλούσαμε για πολύ χαμηλότερες πωλήσεις, και, γενικότερα, για μια πολύ διαφορετικήγ εξέλιξη των πραγμάτων . Η περιοδεία των Use Your Illusion ήταν η μεγαλύτερη που είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε, με 194 συναυλίες σε 27 χώρες -ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα- ενώ στο τελευταίο live της περιοδείας, στις 17 Ιουλίου του 1993 στην Αργεντινή, ήταν η τελευταία επί σκηνής συνύπαρξη των Axl, Slash και Duff μέχρι την επανένωση τους το 2016.

Όσο για το αν είναι καλύτερα τα Use Your Illusion από το Appetite for Destruction, η πρώτη και εύκολη απάντηση είναι ότι πρόκειται για πολύ διαφορετικά albums. Τα Use Your Illusion είναι τα albums της πρόωρης ωριμότητας των Guns N’ Roses –“κανονικά” τα περισσότερα συγκροτήματα χρειάζονται τουλάχιστον ένα ενδιάμεσο άλμπουμ ανάμεσα στο ντεμπούτο τους και στον πιο «ώριμο» δίσκο τους. Εάν υποθέσουμε ότι στο Appetite for Destruction ο ήχος ήταν μια μίξη από Hanoi Rocks, Aerosmith, AC/DC, Led Zeppelin, The Who και Nazareth, στα Use Your Illusion έχουμε την προσθήκη των Electric Light Orchestra, του Elton John και των Queen -επιρροές που συνέβαλαν αδιαμφισβήτητα στον τελικό ήχο των Illusions. Εάν τώρα έπρεπε να διαλέξω μόνο 1 album για να πάρω σε ένα ερημονήσι, μάλλον το ΙΙ θα έπαιρνα, αλλά και πάλι η επιλογή είναι δύσκολη. Εάν ρωτούσαμε σήμερα τον Axl Rose τι θα άλλαζε στα Use Your Illusion, θα απαντούσε πιθανότατα ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο για να δουλέψει τα φωνητικά (!). Εν τω μεταξύ ο Slash, ακόμη και σήμερα, καλεί όποιον θέλει να έρθει σπίτι του, να ακούσουν τα τραγούδια στην αρχική τους μορφή, δίχως τις ενορχηστρώσεις που -κατά τη γνώμη του- “χάλασαν” τα τραγούδια. Ενώ ο πάντα συμβιβαστικός Duff θα έλεγε ότι “τέλος καλό όλα καλά”, ο Izzy ότι θα ήθελε ένα album με 12 rock ‘n’ roll τραγούδια και ο Mike Clink θα σήκωνε τα χέρια ψηλά, με μια αίσθηση ανακούφισης.

Οι Guns N’ Roses σήμερα συνεχίζουν την Not In The Lifetime Tour που ξεκίνησε το 2016, με τα δύο πρώτα χρόνια να είναι sold out παντού. Ενώ τα τελευταία χρόνια ακούμε ότι θα κυκλοφορήσουν ένα live Blue - Ray από την περιοδεία και ένα best of album με ένα – δύο νέα τραγούδια, ότι ετοιμάζουν ένα box set για τα Use Your Illusions, ακόμα και ότι ετοιμάζουν νέο δίσκο. Ένα “νορμάλ” συγκρότημα θα τα είχε κάνει όλα αυτά και θα ήταν και απόλυτα λογικό. Αλλά ποτέ οι Guns N’ Roses δεν ήταν ένα “νορμάλ” συγκρότημα. To box set για το Appetite For Destruction, ας πούμε, βγήκε στα 31 χρόνια της επετείου της κυκλοφορίας του και όχι στα 30. Κανένας δεν θα εκπλαγεί αν κάνουν το ίδιο και για τα Use Your Illusions. Σημειωτέον ότι το νέο album είναι έτοιμο εδώ και καιρό, με το πότε και το πώς θα το κυκλοφορήσουν να παραμένει άγνωστο. Όπως θα έλεγε και ο Axl Rose, “soon is the word”.