Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον έπιασε τον πρώτο στόχο της, που ήταν το ένα δισεκατομμύριο σε εισπράξεις παγκοσμίως και το κατάφερε σε 14 ημέρες. Την Τρίτη οι εισπράξεις στην Αμερική ήταν 23 εκατομμύρια δολάρια και με άλλα 50 εκατομμύρια από τις υπόλοιπες χώρες το σύνολο έφτασε το 1,029 δισ. Από αυτά τα 317 εκατομμύρια ήρθαν από την Αμερική, ενώ η Κίνα έχει τις περισσότερες εισπράξεις στον υπόλοιπο κόσμο με 108 εκατομμύρια. Ο Κάμερον κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας πριν την πρεμιέρα της, είχε δηλώσει ότι για να έχει κέρδος το Way of Water πρέπει να φτάσει τα δύο δισεκατομμύρια, ένας στόχος που δεν είναι ακατόρθωτος, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, προς το παρόν δεν υπάρχει ο παραμικρός ανταγωνισμός στις αίθουσες. Οι 14 ημέρες που χρειάστηκε η ταινία για να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο είναι η 6η επίδοση γενικά, αφού πέντε άλλες ταινίες το έχουν καταφέρει πιο γρήγορα. Το Endgame των Avengers σε πέντε ημέρες, το Infinity War σε έντεκα, το Force Awakens του Star Wars σε δώδεκα μαζί με το No Way Home του Spider-Man πέρυσι τέτοιες ημέρες και τέλος το Jurassic World σε 13. Το πρώτο Avatar του 2009 παραμένει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, με 2,9 δισεκατομμύρια.

