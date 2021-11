έχουμε δει μόνο ένα trailer που δεν αποκάλυψε πολλά πράγματα και ενώ μας χωρίζει σχεδόν ένας μήνας από την ημέρα που θα βγει το No Way Home στους κινηματογράφους, η ανυπομονησία έχει χτυπήσει κόκκινο.αφού όπως ανακοινώθηκε το νέο trailer θα κάνει πρεμιέρα στις 16 του μήνα σε κινηματογράφου τους Λος Άντζελες και μάλιστα όχι πριν από κάποια άλλη ταινία, αλλά σε ένα αποκλειστικό event.που θα προβληθεί θα έχει συνολική διάρκεια 8 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα και μαζί με το trailer θα υπάρχει έξτρα υλικό, πιθανότατα και μία ολόκληρη σκηνή. Λογικά την ίδια ημέρα το trailer θα γίνε διαθέσιμο και online.είναι αν στο trailer θα δούμε τελικά τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ, αν και την προηγούμενη εβδομάδα οι πληροφορίες έλεγαν ότι η παρουσία τους θα εννοηθεί από τις σκιές τους., ένα νέο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η διάρκεια του No Way Home θα είναι δύο ώρες και 49 λεπτά, κάτι που αν ισχύει θα φέρει την ταινία πίσω μόνο από το Engame που είχε διάρκεια τρείς ώρες και ένα λεπτό.

