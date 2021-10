άφησε πίσω του τις δύο ταινίες τις Marvel που είχαν προηγηθεί, το Black Widow με 80 εκατομμύρια δολάρια και το Shang-Chi, ενώ σαφώς είχε βοήθεια από την αποκλειστική πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους.είναι ότι το Let There Be Carnage έκανε καλύτερο «άνοιγμα» από την πρώτη ταινία που το 2018 είχε φτάσει τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο Venom είχε φτάσει συνολικά τα 216 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και τα 850 παγκοσμίως δίνοντας ώθηση στη Sony για να προχωρήσει με το δικό της σύμπαν χαρακτήρων της Marvel.η πορεία του θα εκτιμηθεί μέσα στον μήνα αφού η πρεμιέρα τους στις περισσότερες αγορές εκτός Αμερικής θα γίνει αργότερα ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να το δούμε στις 21 Οκτωβρίου.για σύνδεση της ταινίας με το ευρύτερο MCU είναι σίγουρο ότι έδωσε ένα έξτρα μπόνους στην κινητικότητα που παρατηρήθηκε στην Αμερική.

Πηγή