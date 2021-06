Όμως ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει ένα πρόβλημα με την ταινία ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά, σύμφωνα με τη συγγραφέα, Fran Lebowitz, που αποτελεί το επίκεντρο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Σκορσέζε, Pretend It’s A City. «Σου εγγυώμαι ότι αν δεν είχαν πάρει από τα χέρια του τον Ταξιτζή, θα έκανε ακόμα διορθώσεις. Παραμείνει θυμωμένος με αυτό το θέμα» δήλωσε η Lebowitz σε συνέντευξη της στους Los Angeles Times. «Μου έχει πει αμέτρητες φορές, ξέρεις τι χαλάει τον Ταξιτζή; Το κόκκινο χρώμα. Το στούντιο δεν μου έδωσε αρκετά χρήματα για να διορθώσω την απόχρωση της ταινίας. Και εγώ του λέω ξέρεις τι πάει στραβά με τον Ταξιτζή; Τίποτα» τόνισε. Ο Ταξιτζής ήταν υποψήφιος για τέσσερα όσκαρ, ανάμεσα τους αυτά για καλύτερη ταινία και πρώτο ανδρικό ρόλο του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ενώ συμμετείχαν ακόμα οι Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Leonard Harris και Albert Brooks. Αυτή την εποχή ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει τη νέα του ταινία, Killers of the Flower Moon που έχει μπάτζετ 200 εκατομμύρια δολάρια και θα προβληθεί από το Apple TV Plus.





