Έναντι σχεδόν εννέα δισεκατομμυρίων δοκαριών, η Amazon αγοράζει ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο του Hollywood, την MGM και γίνεται το αφεντικό του James Bond. «Η πραγματική οικονομική αξία αυτής της συμφωνία είναι το θησαυροφυλάκιο γεμάτο πνευματική ιδιοκτησία που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε και να αναπτύξουμε μαζί με την γεμάτη ταλέντο ομάδα της MGM. Μας προκαλεί ενθουσιασμό και μας δίνει τη δυνατότητα για ποιοτικό storytelling» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Prime Video και των Amazon Studios, Mike Hopkins. Εκτός από το franchise του James Bond ο κατάλογος της MGM που πάει πλέον στην ΑΜΑΖΟΝ περιλαμβάνει επίσης την τριλογία του Hobbit, τα Basic Instinct, Creed, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther αλλά και 17.000 ώρες τηλεοπτικών σειρών όπως τα Fargo, The Handmaid’s Tale και Vikings. H 25η ταινία του James Bond θα κάνει κανονικά πρεμιέρα στις αίθουσες τον Οκτώβριο και τα δικαιώματα του franchise γενικότερα είναι περίπλοκα, αφού οι συνιδιοκτήτες του Michael G. Wilson και Barbara Broccoli έχουν τον πρώτο λόγο στον τρόπο διανομής της ταινίας, αλλά ακόμα και στο κάστινγκ. Η πώληση της MGM είναι το τελευταίο επεισόδιο στη μάχη που δίνουν οι γίγαντες του Streaming για να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους και έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της AT&T να παραχωρήσει στην ουσία τη Warner Media στο Discovery.

