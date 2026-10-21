Οι Tamikrest στην Αθήνα το 2027: Οι διάδοχοι των Tinariwen φέρνουν τα desert blues της Σαχάρας στο Fuzz

Το ελληνικό κοινό έχει αποδείξει τη βαθιά του σχέση με τα desert blues και την psychedelic rock, αγκαλιάζοντας τη μουσική των Τουαρέγκ, που μεταφέρει στη σκηνή την απεραντοσύνη της ερήμου και τον διαχρονικό δεσμό ενός λαού με τη γη του. Άξιοι συνεχιστές των Tinariwen και εκπρόσωποι των desert blues της Σαχάρας οι Tamikrest έρχονται στην Αθήνα με το νέο τους άλμπουμ, Assikel.

Οι Tinariwen έφεραν τους ήχους της Σαχάρας στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που συνεχίζει να εξελίσσει το desert blues. Ανάμεσά τους, οι Tamikrest ξεχωρίζουν ως οι σημαντικότεροι συνεχιστές αυτής της μουσικής κληρονομιάς, μπολιάζοντας τις υπνωτικές κιθάρες και τους παραδοσιακούς ρυθμούς των Kel Tamasheq με τη δική τους σύγχρονη, ανήσυχη ματιά.

Από τον βορρά του Μάλι, εκεί όπου η γη ανοίγει προς τη Σαχάρα και ο ορίζοντας μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ, οι Tamikrest φέρνουν στο σήμερα έναν ήχο που ταξιδεύει πέρα από σύνορα και αποστάσεις, χωρίς να χάνει ποτέ τις ρίζες του.

Στην καρδιά της μουσικής των Tamikrest βρίσκεται η έννοια της σύνδεσης.

Το ίδιο το όνομά τους στη γλώσσα Tamasheq σημαίνει «δεσμός», «ένωση», «διασταύρωση». Μια λέξη που μοιάζει να περιγράφει ολόκληρη τη διαδρομή τους: τη σύνδεση ενός λαού με τη γη του, της μνήμης με το παρόν, της παράδοσης με τη rock, της Σαχάρας με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Σάββατο πριν του Αγίου Βαλεντίνου, είναι η ιδανική στιγμή για να τους υποδεχτούμε. Όχι για να μιλήσουμε για την αγάπη με τους όρους των λουλουδιών και των στερεοτύπων, αλλά για εκείνον τον βαθύτερο δεσμό που κρατά τον άνθρωπο ενωμένο με ό,τι αγαπά: έναν άνθρωπο, έναν τόπο, μια γλώσσα, μια μνήμη, έναν πολιτισμό.

Αυτή τη φορά ο έρωτας γιορτάζεται με το μπλε των Tuareg αντί για το παραδοσιακό κόκκινο και αντί για τριαντάφυλλα, με κιθάρες από τη Σαχάρα.

Με επικεφαλής τον ιδρυτή, κιθαρίστα και τραγουδιστή Ousmane Ag Mossa, οι Tamikrest έχουν δημιουργήσει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς σύγχρονους ήχους της Σαχάρας.

Με τους Tinariwen ως βασική αναφορά, αλλά και από τον Jimi Hendrix, τους Pink Floyd, τον Bob Marley και τον Mark Knopfler, οι Tamikrest δημιούργησαν έναν προσωπικό ήχο που γεφυρώνει τη μουσική κληρονομιά των Tuareg με τη rock της Δύσης.



Η διεθνής αναγνώριση ήρθε με το τρίτο άλμπουμ τους, Chatma (2013), αφιερωμένο στις γυναίκες των Tuareg, που βρέθηκε στην κορυφή των World Music Charts Europe. Ακολούθησαν τα Taksera, Kidal και Tamotaït, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εξέλιξη του συγκροτήματος.

Το 2026, οι Tamikrest κυκλοφόρησαν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, Assikel, λέξη που στη γλώσσα Tamasheq σημαίνει «ταξίδι». Ηχογραφημένο ζωντανά σε αναλογική ταινία 16 καναλιών, αποτυπώνει την οργανική δύναμη της μπάντας και τη χαρακτηριστική ισορροπία ανάμεσα στις υπνωτικές κιθάρες, τους παραδοσιακούς ρυθμούς και τη σύγχρονη ψυχεδελική προσέγγιση. Στον πυρήνα του βρίσκονται η εξορία, η μνήμη και η βαθιά σύνδεση με τη γη και την πολιτισμική κληρονομιά των Tuareg.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχουν δύο συναντήσεις με την ιστορία των Tinariwen. Στο Eillal συμμετέχει ο Ibrahim Ag Alhabib, ιδρυτής και εμβληματική μορφή του συγκροτήματος, ενώ στο Adounia, αφιερωμένο στον αείμνηστο μουσικό των Tinariwen Mohammed Ag Itlale, ακούγεται στο τέλος η ηχογραφημένη φωνή του, σαν μια ανάμνηση που επιστρέφει από μακριά.

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, οι Tamikrest έρχονται στην Αθήνα με το νέο τους υλικό, αλλά και με ολόκληρη την ιστορία των desert blues στις αποσκευές τους, με κιθάρες, blues και τον αέρα της Σαχάρας. Και μια υπενθύμιση πως, όσο μακριά κι αν βρεθείς, η μνήμη του τόπου σου θα ταξιδεύει μαζί σου, θα υπάρχουν δεσμοί που θα σε ακολουθούν παντού, θα έχεις πάντα την ανάγκη να παραμείνεις δεμένος με ότι αγαπάς.

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INFO:

TAMIKREST

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027

Fuzz Live Music Club



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