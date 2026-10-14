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Magic De Spell: Το νέο τραγούδι "Σπουργίτι" είναι ένα παραμύθι για τον φόβο και τη δύναμη του «μαζί»

Το νέο κομμάτι θα παρουσιαστεί ζωντανά για πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου, στην επετειακή συναυλία του συγκροτήματος στο Κύτταρο.

Avopolis Team

Ένα μικρό παραμύθι.

Ένας μεγάλος φόβος.

Μια ιστορία για τη συλλογικότητα.

Ένας τρόπος να συνεχίσεις να ζεις.

Τι μπορεί να κάνει ένα μικρό σπουργίτι όταν ο φόβος μοιάζει μεγαλύτερος από το ίδιο;

Και τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσει μόνος, αλλά με τη δύναμη του “μαζί”;

Οι MAGIC DE SPELL καθώς συμπλήρωσαν ήδη 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης, επιστρέφουν με το ολοκαίνουριο τραγούδι τους, «ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ». Μια ιστορία που μοιάζει με παραμύθι, αλλά μιλά για κάτι πολύ πραγματικό: τον φόβο, την ανάγκη για αλληλεγγύη και τη δύναμη που γεννιέται όταν οι άνθρωποι ενώνονται. Και τότε, αυτό που έμοιαζε πριν αδύνατο, μπορεί να γίνει δυνατό. Πρόκειται για ένα τραγούδι, κυρίως για τη ζωή.

Η μουσική παραγωγή κινείται στο γνώριμο rock περιβάλλον των MAGIC DE SPELL, ενώ η παρουσία του τσέλου και του λαούτου, μαζί με τις κιθάρες, το μπάσο, τα πλήκτρα και τα drums, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο που υπηρετεί την αλληγορική αφήγηση του τραγουδιού. Τη μουσική σύνθεση στο «ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ» υπογράφει ο Γιώργος Αρχοντάκης, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Βλαχάκης.

Στην ηχογράφηση, εκτός των μελών του συγκροτήματος, συμμετείχαν επίσης: Ο θρυλικός κιθαρίστας των «ΠΕΛΟΜΑ ΜΠΟΚΙΟΥ» και φωνή του ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ, Νίκος Δαπέρης. Ο τσελίστας Άρης Ζέρβας και ο Μάνος Καρτέρης με το λαούτο του. 

Το «ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ» θα παρουσιαστεί ζωντανά για πρώτη φορά στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής συναυλίας των MAGIC DE SPELL, στο ΚΥΤΤΑΡΟ, στις 31 Οκτωβρίου. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 45 χρόνια της μπάντας, αλλά και στη σχέση της με το κοινό που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, με πολλούς καλεσμένους, καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όλων των δεκαετιών. 

Το νέο τραγούδι έρχεται να συναντήσει τη ζωντανή ενέργεια της σκηνής και να γίνει μέρος μιας μεγάλης γιορτής, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των MAGIC DE SPELL ενώνονται.

Στο «ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ», οι MAGIC DE SPELL έπαιξαν:

Θοδωρής Βλαχάκης — ντραμς

Γιώργος Αρχοντάκης — φωνή, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα

Μιχάλης Σκαράκης — φωνή

Δημήτρης Μποτής — πλήκτρα

Μαρίνος Σοφίου — κιθάρα

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Studio 133 με τον Μιχάλη Σκαράκη και στο Vintage Studio με τον Γιώργο Αρχοντάκη.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Γιώργος Αρχοντάκης.

Το Lyric video δημιούργησε ο Γιάννης Καϊμακάμης — theNightwatchers, ενώ το εξώφυλλο και τη μακέτα των γραφικών επιμελήθηκε ο Πέτρος Βούλγαρης.

Ακούστε εδώ το «ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ»

Δια8έσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

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Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλας Λειβαδίτης / Ρετιρέ Production

 

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