Ένα νέο trailer κυκλοφόρησε για την πολυαναμενόμενη ταινία του Ridley Scott, με τίτλο House of Gucci, στην οποία η Lady Gaga πρωταγωνιστεί ως Patrizia Reggiani, την πρώην σύζυγο δηλαδή του Maurizio Gucci, τον οποίο ερμηνεύει ο Adam Driver, και υπήρξε εγγονός του ιδρυτή του κορυφαίου Ιταλικού οίκου μόδας.

Το House of Gucci, είναι βασισμένο στο βιβλίο της Sara Gay Forden με τίτλο The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, το οποίο πραγματεύεται τη δολοφονία του Maurizio Gucci το 1995, για την οποία κρίθηκε ένοχη για την ενορχήστρωσή της η Patrizia Reggiani το 1998. Η ίδια καταδικάστηκε σε φυλάκιση και αποφυλακίστηκε το 2014.

Στη ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jared Leto (ως Paolo Gucci), Jeremy Irons (ως Rodolfo Gucci), Jack Huston (ως Domenico De Sole), Salma Hayek (ως Giuseppina “Pina” Auriemma) και Al Pacino (ως Aldo Gucci).

Δείτε εδώ το νέο trailer: