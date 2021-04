Με ένα teaser βίντεο 15 δευτερολέπτων που έδωσε στη δημοσιότητα στις 26/4 και την περιγραφή Happier Than Ever, η Billie Eilish μας έκανε όλους να αναμένουμε ένα νέο κομμάτι της, από το οποίο πήραμε και μια ηχητική γεύση στο εν λόγω βίντεο.

Η Billie Eilish τώρα με νέο post της ανακοινώνει, τελικά, αυτό που περιμέναμε όλοι εδώ και πολύ καιρό: την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της.

Έτσι, λοιπόν, το Happier Than Ever, όπως θα λέγεται το άλμπουμ που θα ακολουθήσει το ντεμπούτο της 19χρονης ποπ σταρ, When We All Fall Asleep Where Do We Go? του 2019, θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου (Darkroom/Interscope).

Δε θα χρειαστεί, βέβαια, να περιμένουμε τόσο πολύ για να ακούσουμε κάτι νέο από τη Billie Eilish, μιας και όπως ανακοίνωσε, νέο κομμάτι έρχεται την Πέμπτη 29 Απριλίου.

Για την ώρα, έχουμε το tracklist (και το εξώφυλλο, στην κεντρική φωτογραφία).

Happier Than Ever

01 Getting Older

02 I Didn’t Change My Number

03 Billie Bossa Nova

04 my future

05 Oxytocin

06 GOLDWING

07 Lost Cause

08 Halley’s Comet

09 Not My Responsibility

10 OverHeated

11 Everybody Dies

12 Your Power

13 NDA

14 Therefore I Am

15 Happier Than Ever

16 Male Fantasy