Αν και ο Kieran Hebden πρωτακούστηκε ως μέλος των Fridge στα 1990s, ήταν στα '00s, στη σόλο καριέρα του ως Four Tet, που έχτισε το όνομά του, αναγνωριζόμενος ως μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες της ηλεκτρονικής έκφρασης.Τα χρόνια του hype είναι πλέον προ πολλού πίσω, ωστόσο ο Four Tet παραμένει ενεργός και αγαπητός. Τελευταία του εμφάνιση στη δισκογραφία ήταν το 2017, με το άλμπουμ New Energy (Βρετανία #48), τώρα όμως τον βρίσκουμε να ξαναγυρνά στο προσκήνιο με το ολοκαίνουριο τραγούδι "Baby", στο οποίο φωνητικά συνεισφέρει η Ellie Goulding, έστω και μέσω sample: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Baby" προλογίζει τον νέο δίσκο Sixteen Oceans, ο οποίος θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στον Μάρτιο, από την Text Records.