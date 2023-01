Συνεργασίες με τον Ντενί Βιλνέβ, πέρασμα από τον James Bond και κεντρικός ρόλος στο Glass Onion του Knives Out, ενώ σύντομα θα τον δούμε και στη νέα ταινία του M. Night Shyamalan. Όμως ήταν ο ρόλος του Drax στο Guardians of the Galaxy που τους άνοιξε τις πόρτες και η συμμετοχή του στο MCU που τον απογείωσε. Φέτος λέει «αντίο» στον χαρακτήρα με την τρίτη ταινία του James Gunn και σε συνέντευξη του δηλώνει ανακουφισμένος για την ολοκλήρωση αυτής της πορείας. «Είμαι ευγνώμων για τον Drax. Τον αγαπώ. Αλλά δεν ήταν πάντα ευχάριστη εμπειρία. Ήταν δύσκολο να υποδύομαι αυτό τον ρόλο. Η διαδικασία του make-up με τσάκιζε. Και δεν ξέρω αν θέλω να είναι ο Drax η κληρονομία μου. Είναι μία ελαφριά ερμηνεία και θέλω να κάνω πιο δραματικά πράγματα» είπε αρχικά ο Bautista . «Αν θα μπορούσα να είμαι πάντα στις επιλογές του Ντενί Βιλβέβ, θα το έκανα χωρίς λεφτά. Έτσι μόνο μπορώ να δω πόσο καλός μπορώ να γίνω. Με βλέπει με διαφορετικό τρόπο και βλέπει τον ηθοποιό που θέλω να γίνω. Έτσι μόνο μπορώ να λύσω τον γρίφο» τόνισε. «Δεν θέλω να γίνω ο επόμενος Rock. Θέλω απλά να γίνω ένας καλός ηθοποιός. Ένας ηθοποιός που θα κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων του. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω σταρ του σινεμά. Δεν ζω μία μεγάλη και πλούσια ζωή. Μένω στην Τάμπα. Δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα της δημοσιότητας. Απλά θέλω να γίνω καλύτερος ηθοποιός. Με ενδιαφέρει η εμπειρία και να νιώθω ότι κατάφερα κάτι». «Αυτός που θα δώσει ένα πρωταγωνστικό δραματικό ρόλο στον Dave, θα φανεί μετά σαν ιδιοφυία» δήλωσε επίσης στο GQ, ο Ράιαν Τζόνσον που τον σκηνοθέτησε στο Glass Onion που είναι διαθέσιμο εδώ και λίγες ημέρες στο Netflix. To Knock at the Cabin με τον Dave Bautista έρχεται στους κινηματογράφους στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ το τρίτο Guardians of the Galaxy κάνει πρεμιέρα τον Μάιο.





