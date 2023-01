Η 5η φάση είναι προ των πυλών και αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς όσο κινούμαστε προς την επιστροφή των Avengers σε μερικά χρόνια και το πρόγραμμα του MCU είναι και πάλι γεμάτο. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής, θα δούμε τρεις ταινίες στους κινηματογράφους και πέντε σειρές στο Disney Plus, όμως δεν αποκλείεται τις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς να υπάρξουν τροποποιήσεις στον προγραμματισμό κάτι που ακούγεται έντονα. Η αυλαία θα ανοίξει τον Φεβρουάριο με το Quantumania του Ant-Man, τον Μάιο έρχεται το φινάλε των Guardians of the Galaxy, ενώ το The Marvels είναι η τελευταία ταινία της χρονιάς. Στο αρχικό πλάνο ήταν και η 2η σεζόν του What If? όμως μάλλον μεταφέρεται στο 2024. Δείτε αναλυτικά όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 Φεβρουαρίου)

Secret Invasion (Άνοιξη)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 Μαΐου)

Echo (Καλοκαίρι)

Loki Season 2 (Καλοκαίρι)

Ironheart (Φθινόπωρο)

The Marvels (28 Ιουλίου)

Agatha: Coven of Chaos (Τέλος του 2023)

Μπορεί οι προηγούμενες δύο ταινίες του Ant-Man να αποτέλεσαν πιο χαλαρές και εύπεπτες προσθήκες στο ευρύτερο MCU, όμως το Quantumania αναμένεται να ανοίξει την αυλαία της πέμπτης φάσης με κρότο. Και αυτό γιατί εδώ θα δούμε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη τον Kang the Conqueror του Τζόναθαν Μέιτζορς. Η επιρροή του στη νέα εποχή αναμένεται να είναι τεράστια αφού θα φτάσει μέχρι την επόμενη ταινία των Avengers. Ντεμπούτο στο σύμπαν της Marvel κάνει ο Μπιλ Μάρεϊ, ενώ η έφηβη πλέον Cassie Lang θα βάλει και αυτή τη στολή μαζί με τον πατέρα της (Paul Rudd).Ο Samuel L. Jackson υποδύεται ξανά τον Nick Fury που επιστρέφει επιτέλους στη γη για τοπου έρχεται στο Disney Plus. Ντεμπούτο στο MCU κάνουν η Εμίλια Κλαρκ και η Ολίβια Κόουλμαν και τις βλέπουμε στο trailer, ενώ ο Ben Mendelsohn επιστρέφει στο ρόλο του Talos. Στο Secret Invasion το πρόβλημα δημιουργεί μία ομάδα από scrull που έχοντας αλλάξει μορφή βρίσκεται στη γη εδώ και πολλά χρόνια. Από τη σειρά που θεωρείται crossover event αναμένεται να περάσουν πολλά γνωστά πρόσωπα.H αγαπημένη παρέα φτάνει στο τέλος της διαδρομής της, αφού η ταινία θα ρίξει την αυλαία της τριλογίας του James Gunn, που μετακομίζει στην DC. Ο Rocket Racoon μοιάζει να είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους και επιτέλους θα μάθουμε περισσότερα για το παρελθόν του, ενώ η Gamora που πέθανε στο Infinity War είναι ξανά εδώ, ως μία εκδοχή της που έρχεται από άλλο timeline (όπως είδαμε στο Endgame). O Will Poulter έρχεται στο MCU στον πολύ σημαντικό ρόλο του Adam Warlock.Στη σειρά του Disney Plus θα δούμε το origin story της Echo μετά την πρώτη παρουσία της στη σειρά του Hawkeye. H επίσημη περιγραφή μας λέει ότι η αδίστακτη συμπεριφορά της Maya Lopez στη Νέα Υόρκη της προκαλεί προβλήματα στη γενέτειρα της. Πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της και να αγκαλιάσει την έννοια της οικογένειας και της κοινότητας. Στη σειρά θα δούμε και τον Kingpin του Βίνσεντ Ντ' Ονόφριο, αλλά και τον Τσάρλι Κοξ ως Daredevil.Τα όσα έγιναν στην πρώτη σεζόν του Loki άνοιξαν διάπλατα τις πύλες του Multiverse και πλέον περιμένουμε να δούμε τις συνέπειες. Το φινάλε βρήκε τον πρωταγωνιστή παγιδευμένο σε ένα νέο timeline με το άγαλμα του Kang να δεσπόζει, μετά τα όσα συνέβησαν στην... άκρη του χρόνου. Η Marvel κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για την πλοκή της δεύτερης σεζόν, αλλά είναι προφανές ότι τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο στην Time Variance Authority και ο Loki θα πρέπει να βρει την άκρη σε όλο αυτό μπέρδεμα.Στο Ironheart θα φούμε την ιστορία της Riri Williams (Dominique Thorne), μιας ιδιοφυίας που καταφέρνει να φτιάξει την πιο τεχνολογικά εξελιγμένη στολή, από την εποχή του Iron Man. Η πρώτη της παρουσία έγινε στο Wakanda Forever που έριξε την αυλαία της 4ης φάσης και εδώ θα μάθουμε ακόμα περισσότερα για αυτήν. H Chinaka Hodge είναι η δημιουργός της σειράς ενώ από τρία επεισόδια θα σκηνοθετήσουν οι Sam Bailey και Angela Barnes.To σίκουελ της Captain Marvel βρίσκει την Μπρι Λάρσον με παρέα αφού πρωταγωνιστεί επίσης πιτσιρίκα Ιμάν Βελάνι στο ρόλο της Kamala Khan (Ms Marvel) και η Τειόνα Πάρις ως Monica Rambeau. Η σύντομη περιγραφή ταινίας μας λέει ότι οι τρεις γυναίκες παίρνουν η μία τη θέση της άλλης κάθε φορά που χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους και πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν τη λύση. Ο Samuel L. Jackson είναι ξανά εδώ ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο έχουν αναλάβει οι Nia DaCosta και Megan McDonnell αντίστοιχα.To spin-off του Wandavision θα επικεντρωθεί στην Agatha που ξεχώρισε πριν από δύο χρόνια, με την Kathryn Haan να επιστρέφει φυσικά στο ρόλο της. Λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως φανταζόμαστε ότι θα έχουμε μπόλικη μαγεία και φυσικά πολλές μάγισσες. H Aubrey Plaza ξεχωρίζει από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί, ενώ αποτελεί ερωτηματικό το αν θα δούμε την Wanda της Ελίζαμπεθ Όλσον μετά τα όσα συνέβησαν στο Multiverse of Madness του Doctor Strange.

Πηγή