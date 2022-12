Όχι γιατί θα συζητάμε για καιρό το περιεχόμενο της, αλλά για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει σε εισπράξεις και αν θα δικαιολογήσει το υπέρογκο ποσό που χρειάστηκε για τη δημιουργία του. Τα πρώτα σημάδια από την Αμερική δεν ήταν και τα καλύτερα. Το πρώτο τρίμερο βρήκε το Way of the Water στην κορυφή, αλλά με 135 εκατομμύρια δολάρια έπεσε πολύ κάτω από τις προβλέψεις που έλεγαν μέχρι και για 200 εκατομμύρια, ενώ ήταν τα μισά από όσα έκανε πέρυσι τέτοιες μέρες η τελευταία ταινία του Spider-Man. Επειδή όμως το επόμενο διάστημα δεν υπάρχει ανταγωνισμός και οι γιορτινές μέρες φέρνουν πάντα πολύ κόσμο στους κινηματογράφους, πιο ασφαλή συμπεράσματα θα βρουν περίπου στα τέλη της χρονιάς. Και στη χώρα μας υπήρξε η ίδια τάση, αφού πήγε μεν στην κορυφή, αλλά τα 68.000 εισιτήρια δεν είναι καμιά τρομερή επίδοση. Θεωρούμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα όχι μόνο να πλησιάσει τα 970.000 εισιτήρια της πρώτης ταινίας του 2009, αλλά ούτε και τα μισά από αυτά. Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 15 έως 18 Δεκεμβρίου όπως δημοσιεύθηκαν στο «Avatar: The Way of Water», 80 αίθουσες στην Αθήνα, 220 πανελλαδικά, 68.284 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «Aγρια Νύχτα», 16 αίθουσες στην Αθήνα, 42 πανελλαδικά, 5.594 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 22.034 «Καραγκιόζης The Movie», 24 αίθουσες στην Αθήνα, 73 πανελλαδικά, 3.764 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 12.344 «Το Πολικό Εξπρές», 24 αίθουσες στην Αθήνα, 48 πανελλαδικά, 2.233 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «Λάιλ, ο Φίλος μου ο Κροκοδειλος», 12 αίθουσες στην Αθήνα, 36 πανελλαδικά, 1.996 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 12.642 «Παράξενος Κόσμος», 14 αίθουσες στην Αθήνα, 40 πανελλαδικά, 1.837 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 23.181 «Το Μενού», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 12 πανελλαδικά, 1.587 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 52.828 «The Fabelmans», 21 αίθουσες στην Αθήνα, 40 πανελλαδικά, 1.359 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 22.681 «Black Panther: Wakanda Forever», 4 αίθουσες στην Αθήνα, 9 πανελλαδικά, 987 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 128.031 «Minions: Η Aνοδος του Γκρου», 5 αίθουσες στην Αθήνα, 20 πανελλαδικά, 814 εισιτήρια (18η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 337.713

Πηγή