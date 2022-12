Πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι στο ρόλο του «πατέρα» της ατομικής βόμβας και οι οι πρώτες σκηνές, μας προετοιμάζουν για ένα έντονα συναισθηματικό και... εκρηκτικό αποτέλεσμα. To Oppenheimer είναι η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τη Universal, μετά την πολυσυζητημένη αποχώρηση του, από τη Warner Bros με την οποία συνεργάστηκε για 20 χρόνια. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί στην Αμερική για την αγαπημένη περίοδο του σκηνοθέτη, το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αλλά στην Ελλάδα -σχεδόν σίγουρα- θα τη δούμε μετά τον δεκαπενταύγουστο. Το σενάριο -που υπογράφει φυσικά ο Νόλαν- βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Στο καστ της ταινίας βρίσκουμε ακόμα τους Kenneth Branagh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Η τελευταία ταινία του Νόλαν, το Tenet, προβλήθηκε το 2020, την εποχή που η πανδημία στην κορύφωση της.





