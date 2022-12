Αρχικά, ήταν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, μετά πέσαμε στα 180, λίγο πριν την πρεμιέρα γινόταν λόγος για 150 έως 175 και τελικά έκλεισε με 134 εκατομμύρια δολάρια. Προφανώς και είναι πολλά τα λεφτά και προφανώς ήταν εύκολα στην πρώτη θέση του τριημέρου, αλλά το κόστος δημιουργίας του σίκουελ αγγίζει το εξωπραγματικό πόσο των 460 εκατομμυρίων δολαρίων (χωρίς να υπολογιστεί η προώθηση), έτσι ο τρόπος που το κρίνουμε είναι εντελώς διαφορετικός. Ο ίδιος ο James Cameron είχε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες, ότι για να είναι κερδοφόρο το Way of the Water θα πρέπει να φτάσει τα δύο δισ. κάτι που μοιάζει αυτή τη στιγμή από δύσκολο έως ακατόρθωτο. Πάντως οι ειδικοί του box office στην Αμερική λένε να περιμένουμε, πριν κρίνουμε, γιατί λόγω εορτών η ταινία αναμένεται να διατηρηθεί για καιρό στην πρώτη θέση του box office, ενώ για το επόμενο διάστημα δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Από τις χώρες εκτός Αμερικής, τα έσοδα έφτασαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια, έτσι το σύνολο των πρώτων ημερών βρίσκεται στα 434 εκατομμύρια και είναι το τρίτο καλύτερο «άνοιγμα» στην εποχή της πανδημίας. Το Avatar έχει στο μέρος του τις premium προβολές (3D κτλ.) που κοστίζουν περισσότερο, έτσι με λιγότερα εισιτήρια βγάζει περισσότερα χρήματα, αλλά να τονίσουμε ότι είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο στην εποχή μας να τραβήξεις τόσο κόσμο στους κινηματογράφους μόνο και μόνο επειδή έχεις τα καλύτερα εφέ όλων των εποχών. Το έκανε ήδη μια φορά πριν 13 χρόνια.





Πηγή