Το πρώτο teaser trailer για την πέμπτη ταινία του αγαπημένου franchise κυκλοφόρησε την Πέμπτη το βράδυ και μαζί με αυτό αποκαλύφθηκε ο τίτλος της ταινίας: Indiana Jones and the Dial of Destiny. To trailer είναι γεμάτο δράση, με σκηνές σε μια έρημο, υποβρύχια, μια αντιπαράθεση πάνω σε ένα κινούμενο τρένο και πολλά άλλα παρόμοια. Μας δείχνει επίσης για πολύ λίγο και έναν ψηφιακά επεξεργασμένο Harrison Ford για να φαίνεται νεότερος σε ένα flashback, αλλά και την Phoebe Waller-Bridge στο ρόλο της Helena. Υπάρχουν επίσης μερικά γνώριμα πρόσωπα, με τον John Rhys-Davies να επιστρέφει ως Sallah, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά στην τρίτη ταινία, The Last Crusade. Ακούγεται να λέει στον Indy, «Μου λείπει η έρημος. Μου λείπει η θάλασσα. Και μου λείπει να ξυπνάω κάθε πρωί και να αναρωτιέμαι τι υπέροχη περιπέτεια θα μας φέρει η νέα μέρα." Ο Indy του λέει με λύπη: «Αυτές οι μέρες ήρθαν και πέρασαν». «Ίσως. Ίσως όχι» του απαντάει ο Sallah. Στη σκηνοθεσία της νέας ταινίας είναι ο James Mangold και η πρεμιέρα θα γίνει στις 30 Ιουνίου.





