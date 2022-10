Κεντρικό δημιουργικό πρόσωπο αυτής της νέας προσπάθειας θα είναι ο James Gunn που μοιράζεται τον ρόλο του προέδρου με τον παραγωγό Peter Safran. Οι δύο τους συνεργάστηκαν τόσο στο Suicide Squad αλλά και στο Peacemaker και πλέον θα είναι τα απόλυτα αφεντικά στο κοινό πλέον στούντιο που θα διαχειρίζεται ταινίες, σειρές και animation. Αναλαμβάνουν και επίσημα τις θέσεις τους από την 1η Νοεμβρίου και η συνεργασία τους θα είναι αποκλειστική με την DC κάτι που σημαίνει ότι ο James Gunn αποχαιρετά οριστικά τη Marvel μετά το τρίτο Guardians of the Galaxy που έρχεται στους κινηματογράφους τον Μάιο. Αυτή είναι η κοινή δήλωση τους για την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους: «Είναι τιμή μας να είμαστε οι διαχειριστές αυτών των χαρακτήρων της DC που αγαπάμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους πιο ταλαντούχους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και ηθοποιούς στον κόσμο για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύμπαν που εξακολουθεί να επιτρέπει την ατομική έκφραση των εμπλεκόμενων καλλιτεχνών. Η αφοσίωση μας στον Superman, τον Batman, τη Wonder Woman, τον Aquaman, τη Harley Quinn και τους υπόλοιπους χαρακτήρες της DC συγκρίνεται μόνο με το θαύμα των δυνατοτήτων του ανθρώπου που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι χαρακτήρες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναζωογονούμε τη κινηματογραφική εμπειρία σε όλο τον κόσμο καθώς αφηγούμαστε μερικές από τις μεγαλύτερες, πιο όμορφες και μεγαλειώδεις ιστορίες που έχουν ειπωθεί ποτέ. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που τα κάνουμε όλα αυτά με ολόκληρη την ομάδα της Warner Bros. Discovery και είμαστε ευγνώμονες στον David Zaslav, του οποίου το τολμηρό όραμα για το μέλλον του franchise μοιραζόμαστε και μας επιτρέπει αυτή την ευκαιρία ζωής. Πάνω από όλα, ανυπομονούμε να σας φέρουμε όλους στην ιστορία του DCU». Το μέλλον της DC αποτελούσε κεντρικό θέμα προβληματισμού της νέας ιδιοκτησίας στη Warner Bros και είχε γίνει ξεκάθαρο από την αρχή ότι εκεί θα πέσει το βάρος. Το πρώτο βήμα έγινε με την επιστροφή του Χένρι Κάβιλ στο ρόλο του Superman και πλέον περιμένουμε ένα πολύ διαφορετικό και πιο συγκροτημένο κινηματογραφικό σύμπαν. Οι μετοχές του James Gunn ανέβηκαν κατακόρυφα στο Hollywood με τις δύο ταινίες των Guardians of the Galaxy, όμως η απόλυση του από τη Disney για παλαιότερα tweets τον έφερε στην... αγκαλιά της DC για το Suicide Squad. Επέστρεψε στη Marvel για να ολοκληρώσει την τριλογία των «Guardians» και πλέον περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις του και το όραμα του για τους δημοφιλείς χαρακτήρες που θα έχει στη διάθεση του.

Πηγή