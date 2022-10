Η έκπληξη είχε «χαλάσει» πριν την πρεμιέρα της ταινίας, αφού ο Dwayne Johnson δεν κρατιόταν και το είπε, αλλά όπως φαίνεται η επιστροφή του ηθοποιού δεν μόνο για αυτό το μικρό σκηνικό, αλλά θα δούμε και άλλα στη συνέχεια. «Ήθελα να δώσω σε όλους εσάς τον χρόνο και την ευκαιρία να δείτε πρώτα το Black Adam. Τώρα που πολλοί από εσάς το είδατε, θα ήθελα να πω και επίσημα ότι επιστρέφω στο ρόλο του Superman και πως η εικόνα σε αυτό το ποστ αλλά και τα όσα είδα στο Black Adam είναι μία μικρή γεύση για τα όσα θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων και όταν έρθει η ώρα θα τα πω, αλλά προς το παρόν θέλω να ευχαριστήσω εσάς περισσότερο από όλους. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και την υπομονή σας. Σας υπόσχομαι ότι θα ανταμειφθείτε» είπε ο Κάβιλ στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο instagram και μπορείτε να δείτε αμέσως μετά. Ο Χένρι Κάβιλ έκανε ντεμπούτο στο ρόλο, με το Man of Steel του 2013 και συνέχισε με το Dawn of Justice και την ταινία της Justice League. Αν και η παλιά ηγεσία της Warner Bros ήθελε να αλλάξει δρόμο και το πλάνο της δεν τον περιελάμβανε, τα καινούργια αφεντικά που ανέλαβαν στις αρχές της χρονιάς, έκαναν ξεκάθαρο ότι τον θέλουν πίσω. Και πρέπει να έβαλαν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να το καταφέρουν, αφού για ένα διάστημα πριν από μερικούς μήνες ακουγόταν έντονα ότι θα τον δούμε στο MCU. Προς το παρόν δεν κάτι επίσημο για το επόμενο βήμα αφού οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα δεύτερο Man of Steel, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την πρώτη ταινία.

Πηγή