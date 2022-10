Τον γάιδαρο τον φάγαμε, η ουρά έμεινε για την πρώτη σεζόν τουκαι στο έβδομο επεισόδιο είχαμε μία αποκάλυψη που δεν περιμέναμε ότι θα γίνει με αυτό τον τρόπο. Η πορεία της Γκαλάντριελ είναι γνωστή στον κόσμο που έπλασε ο Τόλκιν ειδικά στην τρίτη εποχή και τον πόλεμο του δαχτυλιδιού και στο πλευρό της είναι ο σύζυγος της, ο Κέλεμπορν. Στις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον ο χαρακτήρας είναι αρκετά υποβαθμισμένος και για το μόνο που τον θυμόμαστε είναι η ατάκα: «Tell me where is Gandalf, for i much desire to speak with him». ., o Κρίστοφερ Τόλκιν που σε ολόκληρη τη ζωή του, συγκέντρωσε και έβαζε σε μία τάξη τα γραπτά του πατέρα του, είχε γράψει: «Δεν υπάρχει μέρος της μυθολογίας της Μέσης Γης, με περισσότερα προβλήματα από την ιστορία του Κέλεμπορν και της Γκαλάντριελ». Όπως και με την , έτσι και εδώ ο συγγραφέας είχε πάρα πολλές αντικρουόμενες σκέψεις αλλά και πολλά κενά, που φυσικά δίνουν χώρο σε ερμηνείες, αφού δεν θα απαντηθούν ποτέ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ξέρουμε. Ο Κέλεμπορν δεν ήλθε από το Βάλινορ, αλλά μεγάλωσε στο Ντόριαθ. Ήταν πρίγκιπας και συγγενής του βασιλιά Θίνγκολ., αφού μία ομάδα από αυτούς, που είχε προσληφθεί από τον βασιλιά Θίνγκολ για να φτιάξουν μία θήκη για ένα σίλμαριλ, με λίγα λόγια έκλεψε το πετράδι, σκότωσε το βασιλιά, τα ξωτικά το πήραν πίσω, οι Νάνοι επέστρεψαν, σκότωσαν κι άλλα ξωτικά και τη λύση βρήκε τελικά ο Μπέρεν (το άλλο μισό της Λούθιεν). Για αυτούς τους λόγους ο Κέλεμπορν μισεί τους Νάνους. Η γνωριμία του με την Γκάλαντριελ έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης εποχή και η πορεία τους ήταν κοινή σχεδόν συνέχεια. Και εδώ ερχόμαστε στο Rings of Power.που συνεργάζονται στενά με τους δημιουργούς της σειράς, έχουν κάνει ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να αλλάξει η... μοίρα κανενός από τους χαρακτήρες του συγγραφέα, αλλά ούτε να αλλάξουν πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες. Με αυτούς που έχουν φτιάξει από μόνοι τους οι showrunners φυσικά και μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. Μετά τα πρώτα επεισόδια του Rings of Power σκεφτήκαμε λοιπόν ότι η ιστορία του Κέλεμπορν έχει απλά μεταφερθεί αργότερα και θα γνωρίσει τη Γκαλάντριελ μέσα στη σειρά., η Γκαλάντριελ την έριξε τη βόμβα. Και έχει γνωριστεί ήδη με τον Κέλεμπορν και έχουν παντρευτεί, αλλά δεν τον έχει δει από τον πρώτο μεγάλο πόλεμο. Αναφέρεται στη μάχη με τον Μόργκοθ που έβαλε τέλος στην πρώτη εποχή. Προφανώς λοιπόν και μετά από αυτή την αναφορά, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Κέλεμπορν, θα εμφανιστεί ξανά το θέμα είναι το πότε. Και θα φέρει άραγε μαζί του το μίσους για τους νάνους; Όλα αυτά θα κάνουν καιρό να απαντηθούν, αφού πολύ δύσκολα θα αποτελέσουν μέρος του φινάλε της πρώτης σεζόν.

