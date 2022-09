Και φυσικά θα είναι και το ντεμπούτο των δύο χαρακτήρων στο MCU. Ο Τζάκμαν μαζί με τον Ράιαν Ρέινολντς εμφανίζονται σε ακόμα ένα βίντεο και θέλουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ερωτήσεις για το timeline, το MCU, τα όσα συνέβησαν στο Logan και άλλα τέτοια. Το μόνο που ακούμε είναι ότι το Logan φυσικά και παραμένει το φινάλε του χαρακτήρα αφού εξελίσσεται στο 2029, αλλά από εκεί και πέρα και ενώ οι δύο ηθοποιοί μιλούν, παίζει από πάνω το Wake me Up Before you Go-Go των WHAM. Προφανώς και είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μάθουμε λεπτομέρειες για την πλοκή, αφού τα γυρίσματα δεν έχουν καν ξεκινήσει ενώ και η πρεμιέρα ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2024.

