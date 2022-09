Η ταινία που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2020, με την Πάτι Τζένκινς στην σκηνοθεσία, θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη στο στάδιο των γυρισμάτων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ, λόγω του φορτωμένου προγράμματος της Τζένκινς με το τρίτο Wonder Woman και την Κλεοπάτρα. Σε αυτή την περίπτωση λογικά δεν μιλάμε για απλή αναβολή, αλλά για οριστική εγκατάλειψη του πρότζεκτ, αφού ο σχεδιασμός για την επιστροφή του Star Wars στους κινηματογράφους συνεχίζεται και λογικά θα πάρει άλλη κατεύθυνση. Αυτή είναι η δεύτερη ταινία που δεν προχωράει, μετά το πρότζεκτ πάνω στο οποίο δούλευαν οι showrunners του Game of Thrones, Benniof και Weiss που είχαν υπογράψει με τη Disney για μία νέα τριλογία κάτι που δεν υλοποιηθεί. Οι φανατικοί του Star Wars δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο πάντως, αφού η δίψα τους για περιεχόμενο ικανοποιείται και με το παραπάνω με τις σειρές του Disney Plus, με το Andor να κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες και την τρίτη σεζόν του Mandalorian να ακολουθεί τον Φεβρουάριο.





