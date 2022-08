Όπως ανακοινώθηκε, ο gaming κολοσσός Embracer, συμφώνησε με την Saul Zaentz Co και απέκτησε τα δικαιώματα για ένα ποσό που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα φτάσει τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Saul Zaentz, που ίδρυσε την εταιρεία και έφυγε από τη ζωή το 2014, είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και άλλων έργων του Τόλκιν πίσω στο 1976. Εκτός δικαιωμάτων είχε μείνει τότε η δημιουργία τηλεοπτικής σειράς με πάνω από οκτώ επεισόδια, ένα παραθυράκι που επέστρεψε στην Amazon να διαπραγματευτεί απευθείας με τους κληρονόμους του Τόλκιν και να κλείσει συμφωνία για το δικό της πρότζεκτ, με το κόστος τότε να φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Η Warner Bros διατηρούσε και αυτή δικαιώματα μέσω της ιδιοκτησίας της New Line Cinema που κυκλοφόρησε την πολυβραβευμένη τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, όμως η Saul Zaentz Co υποστηρίζει ότι από το 2021 όλα τα δικαιώματα επέστρεψαν στην κατοχή της από τη στιγμή που η Warner Bros δεν ετοίμαζε ενεργά κάτι καινούργιο. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, είναι ότι στο πακέτο περιλαμβάνεται ο πρώτος λόγος σε περίπτωση που οι κληρονόμοι του Τόλκιν αποφασίσουν να παραχωρήσουν δικαιώματα για τις δύο συλλογές ιστοριών του συγγραφέα, τα Silmarillion και The Unfinished Tales. Οι εκτιμήσεις στην αγορά έλεγαν ότι η Amazon αποτελεί το πρώτο φαβορί για να πάρει και αυτά τα δικαιώματα, όμως η σουηδική εταιρεία που είχε ήδη στην κατοχή της δικαιώματα για επιτραπέζια παιχνίδια, βγήκε νικήτρια στη δημοπρασία. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που το «The Lord of the Rings» και το «The Hobbit», δύο από τα πιο επικά franchise φαντασίας στον κόσμο, θα ενταχθούν στην οικογένεια της Embracer, ανοίγοντας περισσότερες ευκαιρίες σε όλο τον όμιλό μας», δήλωσε ο Lars Wingefors, CEO της Embracer. «Είχαμε την τιμή τον τελευταίο μισό αιώνα να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματα του Tolkien, έτσι ώστε οι θαυμαστές του «Lord of the Rings» και του «Hobbit» σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν επικές ταινίες, βιντεοπαιχνίδια και κορυφαίο merchandise. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι που η Embracer αναλαμβάνει τώρα την ευθύνη και είμαστε βέβαιοι ότι η ομάδα τους θα την ανεβάσει σε νέα ύψη, διατηρώντας παράλληλα φόρο τιμής στο πνεύμα αυτών των σπουδαίων λογοτεχνικών έργων» τόνισε από την πλευρά του ο Marty Glick, COO της Saul Zaentz Co. Να τονίσουμε ότι αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει καθόλου την τηλεοπτική σειρά που έρχεται στο Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά μένει να διευκρινιστεί τι θα συμβεί με το animation The War of the Rohirrim που ετοιμάζει αυτή την εποχή η New Line Cineman που ανήκει στη Warner Bros Discovery.

Πηγή