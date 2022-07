Όπως αποκάλυψε ο Τζέισον Μομόα στο Instagram, ο Άφλεκ συμμετέχει στη δεύτερη ταινία του Aquaman, στο ρόλο του Batman αν και όλοι θεωρούσαμε δεδομένο ότι η παρουσία του στο Flash θα είναι η τελευταία. O 49χρονος ηθοποιός έκανε ντεμπούτο στο ρόλο στο Batman v Superman: Dawn of Justice και τον είδαμε στη συνέχεια στα Justice League και Suicide Squad. Το 2019 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ρόλο, ενώ νωρίτερα είχε ήδη αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία μίας σόλο ταινίας του σκοτεινού ιππότη, στην οποία φυσικά θα πρωταγωνιστούσε κιόλας. Το 2020 γύρισε σκηνές για το Snyder Cut της Justice League, στη συνέχεια μάθαμε για τη συμμετοχή του στην ταινία του Flash και τώρα έρχεται η ανακοίνωση για το Aquaman and the Lost Kingdom που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2023. Αναποφάσιστος ο Άφλεκ, αναποφάσιστη και η Warner Bros για το ευρύτερο σύμπαν της DC που έχει κι άλλο Batman στο πρόσωπο του Ρόμπερτ Πάτινσον, αλλά και τον Μάικλ Κίτον που θα παίξει και αυτός στο Flash.

