Και όπως φαίνεται θα αργήσουν ακόμα να εμφανιστούν κανονικά στο MCU. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Devin Faraci, το πρόβλημα είναι ότι οι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τους X-Men στις τελευταίες ταινίες της Fox έχουν συμβόλαια μέχρι το 2025, έτσι αν δεν χρησιμοποιηθούν για τους ρόλους μέχρι τότε, δεν μπορεί κανένας άλλος να πάρει τη θέση τους. Το με δικό του ρεπορτάζ το πήγε ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι τα συμβόλαια δεν αφορούν μόνο ηθοποιούς αλλά και παραγωγούς των ταινιών της Fox, έτσι η Marvel θέλει να περιμένει για να μην έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα credits ανθρώπους όπως ο Simon Kinberg και ο Bryan Singer. Στις περιπτώσεις του Πάτρικ Στιούαρτ και του Ράιαν Ρέινολντς, με τον πρώτο να εμφανίζεται στο Multiverse of Madness και τον δεύτερο να ετοιμάζει το τρίτο Deadpool, φαίνεται ότι ισχύει το πρώτο σκέλος της πληροφορίας. Είχαν συμβόλαιο έτσι και αλλιώς για αυτούς τους ρόλους και συνέχισαν. Έτσι, μπορεί στο τέλος της Ms Marvel να υπήρξε η αναφορά σε μετάλλαξη, όμως για να δούμε κανονικά τους μεταλλαγμένους στο MCU, ίσως να χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι και την 7η φάση. Μετά δηλαδή το Secret Wars των Avengers. To μέλλον του MCU Η 4η φάση του MCU θα ρίξει την αυλαία της με το Black Panther: Wakanda Foreverπου έρχεται τον Νοέμβριο και η 5η ξεκινάει με το Quantumania του Ant-Man τον Φεβρουάριο. Η ταινία του Blade έρχεται τον Νοέμβριο του 2023, ενώ ανακοινώθηκε και επίσημα η σειρά του Daredevil με τίτλο Born Again που έρχεται την Άνοιξη του 2024 και οι πληροφορίες λένε ότι θα αποτελείται από 18 επεισόδια. Η νέα ταινία του Captain America θα έχει τίτλο New World Order και θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2024, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρόνιας έρχεται το Thuderbolts που θα ενώσει νέους ήρωες λογικά υπό τις οδηγίες της Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis–Dreyfus). H ταινία των Fantastic 4 μεταφέρεται στο ξεκίνημα της 6ης φάσης, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ οι Avengers επιστρέφουν με δύο ταινίες σε διάστημα έξι μηνών. Η πρώτη που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2025 είναι το Kang Dynasty και τον Νοέμβριο έρχεται το Secrert Wars. Χωρίς υπερβολή υπάρχουν ακόμα δεκάδες πρότζεκτ που δεν απέκτησαν ημερομηνία κυκλοφορίας, όπως η νέα ταινία του Deadpool και το Armor Wars. Τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Disney λογικά θα μάθουμε ακόμα περισσότερα.

