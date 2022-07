Το μεγαλύτερο νέο ήταν φυσικά η επιστροφή των Avengers, όχι με μία αλλά με δύο ταινίες το 2025. Πρώτα θα έρθει το Kang Dynasty τον Μάιο εκείνης της χρονιάς ενώ το Secret Wars θα ακολουθήσει έξι μήνες αργότερα. Οι Fantastic Four έρχονται τον Νοέμβριο του 2024 για να ανοίξουν την αυλαία της 6ης φάσης, ενώ στην πέμπτη φάση ανακοινώθηκαν σχεδόν όλα τα πρότζεκτ και οι ημερομηνίες τους. Υπάρχουν όμως και ημερομηνίες που έχει κρατήσει η Marvel, αλλά ακόμα κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για τις ταινίες που θα προβληθούν τότε. Στην 5η φάση έχουμε κρατημένη την 16η μέρα του Φεβρουαρίου και όλα δείχνουν ότι για τότε πάει η τρίτη ταινία του Deadpool που θα είναι φυσικά η πρώτη που θα ανήκει στο MCU. Στην 6η φάση υπάρχουν δύο ημερομηνίες κρατημένες. 14 Φεβρουαρίου 2025 και 25 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς ενώ η Marvel έχει κλειδώσει και τέσσερις ημερομηνίες για το 2026 με όλες τις ταινίες να αναμένεται ότι θα ανήκουν στην 7η φάση. Φυσικά ανάμεσα στα πρότζεκτ που λογικά θα ανακοινωθούν είναι τα σίκουελ των Shang-Chi και Eternals, η τρίτη ταινία του Doctor Strange, ενώ λογικά κατευθείαν για το 2026 πάει η άφιξη των X-Men στο MCU. Ακολουθούν όλες οι ημερομηνίες μόνο για τις ταινίες της Marvel και όχι για τις σειρές που θα βλέπουμε στο Disney Plus. Τον Σεπτέμβριο στην έκθεση της Disney θα γεμίσουν σίγουρα κάποια από τα κενά. Phase 4 11/11/22 – BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER Phase 5 17/2/23 – ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA 5/5/23 – GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 28/7/23 – THE MARVELS 3/11/23 – BLADE 16/2/24 – UNTITLED 3/5/24 – CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER 26/7/24 – THUNDERBOLTS Phase 6 9/11/24 – FANTASTIC FOUR 14/2/25 – UNTITLED 2/5/25 – AVENGERS: THE KANG DYNASTY 25/7/25 – UNTITLED 7/11/25 – AVENGERS: SECRET WARS Phase 7 13/2/26 – UNTITLED 1/5/26 – UNTITLED 24/7/26 – UNTITLED 6/11/26 – UNTITLED

Πηγή