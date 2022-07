O Kevin Feige ανέβηκε στη σκηνή και έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της πέμπτης φάσης, δίνοντας όμως και τη μεγάλη είδηση για τους Avengers που επιστρέφουν όχι με μία αλλά με δύο ταινίες το 2025! To αφεντικό της Marvel αποκάλυψε επίσης ότι το γενικό όνομα αυτής της περιόδου είναι το The Multiverse Saga και διαδέχεται φυσικά την ιστορία με τα Infinity Stones που κυριάρχησε στην πρώτη δεκαετία. Η 4η φάση του MCU θα ρίξει την αυλαία της με το Black Panther: Wakanda Forever που έρχεται τον Νοέμβριο και η 5η ξεκινάει με το Quantumania του Ant-Man τον Φεβρουάριο. Αυτά τα ξέραμε. Τώρα μάθαμε ότι η ταινία του Blade έρχεται τον Νοέμβριο του 2023, ενώ ανακοινώθηκε και επίσημα η σειρά του Daredevil με τίτλο Born Again που έρχεται την Άνοιξη του 2024 αι οι πληροφορίες λένε ότι θα αποτελείται από 18 επεισόδια. Η νέα ταινία του Captain America θα έχει τίτλο New World Order και θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2024, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρόνιας έρχεται το Thuderbolts που θα ενώσει νέους ήρωες λογικά υπό τις οδηγίες της Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). H ταινία των Fantastic 4 μεταφέρεται στο ξεκίνημα της 6ης φάσης, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ οι Avengers επιστρέφουν με δύο ταινίες σε διάστημα έξι μηνών. Η πρώτη που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2025 είναι το Kang Dynasty και τον Νοέμβριο έρχεται το Secrert Wars. Χωρίς υπερβολή υπάρχουν ακόμα δεκάδες πρότζεκτ που δεν απέκτησαν ημερομηνία κυκλοφορίας, όπως η νέα ταινία του Deadpool και το Armor Wars. Τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Disney λογικά θα μάθουμε ακόμα περισσότερα. Αυτές είναι οι ημερομηνίες: She-Hulk (Aug. 17) Black Panther: Wakanda Forever (Nov. 11, 2022) 5η φάση Ant-Man And the Wasp: Quantumania (Feb. 17, 2023) Secret Invasion (spring 2023 — Disney+) What If… season two (early 2023 — Disney+) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (May 5, 2023) Echo (summer 2023 — Disney+) The Marvels (July 28, 2023) Loki season two (summer 2023 — Disney+) Blade (Nov. 3, 2023) Daredevil: Born Again (spring 2024 — Disney+) Captain America: New World Order (May 3, 2024) Thunderbolts (July 26, 2024) Ironheart (fall 2023 — Disney+) Agatha: Coven of Chaos (Winter 2023 — Disney+) 6η φάση Fantastic Four (Nov. 8, 2024) Avengers: The Kang Dynasty (May 2, 2025) Avengers: Secret Wars (Nov. 7, 2025)





