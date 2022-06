Αυτό που λείπει μέχρι τώρα πάντως, είναι μία σύνδεση όλων αυτών και μία ξεκάθαρη κατεύθυνση για το που βαδίζει συνολικά η ιστoρία, αν φυσικά θα έχουμε ένα event αντίστοιχης εμβέλειας με την άφιξη του Thanos. Με αφορμή τη νέα ταινία του Thor, το αφεντικό της Marvel μίλησε στο και τόνισε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε σίγουρα καλύτερη εικόνα. «Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της 4ης φάσης, νομίζω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει που πηγαίνει αυτή η νέα ιστορία. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ήδη, που τουλάχιστον σε εμένα είναι εμφανή, για την κατεύθυνση. Αλλά θα είμαστε πιο άμεσοι μέσα στους επόμενους μήνες, έτσι το κοινό που θέλει να δει τη μεγάλη εικόνα θα έχει μια μικρή αλλά πιο καλή γεύση από το σχέδιο μας» τόνισε ο Kevin Feige. Τι μας απομένει ακόμα για την ολοκλήρωση της 4ης φάσης; Στο κινηματογραφικό πεδίο έχουμε τα Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 και το The Marvels. Από τις σειρές του Disney Plus το Ms. Marvel προβάλλεται ήδη και θα ακολουθήσουν τα She-Hulk: Attorney at Law και Secret Invasion, ενώ περιμένουμε και τη δεύτερη σεζόν του Loki αφού εκεί έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Jonathan Majors που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχει με αφετηρία τον ρόλο του Kang the Conqueror στο επόμενο Ant-Man. Όπως έλεγε το αρχικό σχέδιο, η 4η φάση αναμένεται να ρίξει αυλαία με την ταινία των Fanstastic Four, αλλά επειδή οι ανακοινώσεις για καστ και νέο σκηνοθέτη έχουν αργήσει πολύ, δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει.

Πηγή